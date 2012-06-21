Бютовец: у нас нет правосудия, у нас - Янукович

Украинская власть должна была отпустить Георгия Филипчука без каких-либо дополнительных условий и извиниться перед ним.

Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Пашинский, комментируя замену тюремного заключения условным сроком для экс-министра правительства Тимошенко Георгия Филипчука.

Вместе с тем, "бютовец" сомневается, что этот прецедент может означать мягкий приговор и для самой Тимошенко.

"Я так не думаю. Дело Филипчука вообще позорное дело для украинского судопроизводства. И даже то, что ему дали условный срок, говорит о заказном характере этого дела - там даже близко нет состава преступления, даже теоретически - как у Юлии Тимошенко. Но у нас нет правосудия, у нас - Виктор Янукович. Главный прокурор, главный судья, главный заказчик политических процессов - это Янукович. Об этом он уже сам недвусмысленно заявил ", - говорит Пашинский.

"Янукович заявил, что Тимошенко совершила кучу преступлений, - добавил он, - присвоил себе компетенцию суда и следствия. Он не видит возможности, потому панически боится Тимошенко, ее авторитета, популярности, и конечно он ее не отпустит", отметил нардеп.