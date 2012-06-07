У Яценюка говорят, что милиция поспешила с заявлением о рогатке

Депутат Черновицкого областного совета, председатель облорганизации партии "Фронт Змін" Максим Бурбак считает преждевременным заявление начальника УМВД Украины в Черновицкой области Николая Харабары о том, что орудием обстрела офиса партии была рогатка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Бурбак заявил журналистам.

«Понимаю, что милиция хочет как можно скорее отчитаться о раскрытии этого дела, - сказал он. - Однако странным является то, что милиция заказывает экспертизу еще и в Хмельницком. Разве они не доверяют собственным специалистам? В период выяснения всех обстоятельств данного происшествия мы ничего не можем комментировать. Мы подали соответствующие заявления о возбуждении уголовного дела и его всестороннего рассмотрения в прокуратуру, СБУ и МВД».

«По поводу того, что в милицию обратились через определенное время, скажу, что мы не сомневаемся в компетентности той охранительной службы, которая обслуживает наш офис. Она, кстати, по большей части укомплектована бывшими работниками Государственной службы охраны. Однако обстрелянное помещение не является только офисом партии "Фронт Змін". Офис нашей политической силы находится в жилом доме. Во время опроса свидетелей одна из жительниц дала показания правоохранителям, что слышала хлопок наподобие взрыва петарды. Милиция еще не опросила всех свидетелей. Дом, в котором размещен наш офис, новостройка. Вчера милиция нам направила запрос, который попросили передать председателю ОСМД, для того, чтобы он предоставил контактную информацию семей, уже проживающих в доме», - сообщил М.Бурбак.