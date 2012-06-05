Дония час продержали в отделении: не дали пообедать, гады!

Народного депутата Олеся Дония час продержали в отделении милиции. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь "Народной Самообороны" Лариса Сарган.

"Только что разговаривала с Донием. Час его продержали в отделении после того, как задержали машину" последней баррикады ", - отметила Л. Сарган.

Она также добавила, что Доний с юмором прокомментировал свое задержание: "Не дали пообедать, гады!"

В то же время, как сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве, милиция не проводила задержанийв ходе столкновений сторонников оппозиции с бойцами спецназа «Беркут» на Майдане Незалежности в Киеве.

«Милиция никого не задерживала, так же, как не задерживала и возле Верховной Рады», - сообщили в столичном главке, отметив, в то же время, что информация отдельных СМИ о задержании украинской писательницы Ирэны Карпы также не соответствует действительности.