Каждый десятый украинец продаст свой голос. Но не за гречку

Как лечиться портретом депутата

Аттракционы "неслыханной щедрости" в виде пакетов с пресловутой гречкой, маслом, консервами и конфетами большинство нардепов устраивают накануне праздников.

Под Новый год кум министра образования Дмитрия Табачника и председатель Комитета ВР по вопросам образования Максим Луцкий "торговал" своим лицомна бутылках с шампанским.

Игристое вино раздавали жителям Соломенского района Киева, ведь именно по мажоритарному округу на Соломенке нардеп, как утверждают информированные люди, собирается баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Впоследствии он разместил свой портрет на лекарственных препаратах, которые выдавались больным бесплатно с разрешения врача. После публичной огласки "регионал" пообещал, что с его изображением раздаваться бесплатно не будут больше ни лекарства, ни шампанское. Впрочем, портреты Луцкого продолжают развеваться на билбордах по району и бесплатных газетах, которые бросают в почтовые ящики жителей, и дополнительно раздают на остановках общественного транспорта совсем юные ребята.

Под Новый год в Днепровском районе Киева начал предвыборную агитацию и главный персонаж "молодой команды" Леонида Черновецкого Олесь Довгий. Он собрал пенсионеров и вручил им пакеты с надписью "К праздничному столу". Бывший секретарь Киевсовета, в свое время возглавлял избирательный штаб мэра Черновецкого, на раздаче пищи избирателям уже собаку съел - поэтому никаких собственных портретов или надписей с рекламой его политсилы проднабор не содержал. Даже от скандальной гречки Довгий отказался, заменив крупу в пищевом наборе рисом. Впоследствии Довгий взялся агитировать избирателей и конфетами для дошкольников в детсадах.

Еще один бывший депутат Киевсовета, президент фестиваля "Чайка Open air" Ярослав Быструшкин раздавал продуктовые пайки на Троещине до 8 марта. Достались они только женщинам. Презент от Быструшкина содержал печенье, сладкий рулет, дешевый чай и ручку с собственным именем.

Бывшая соратница Черновецкого, экс-сопредседатель его Блока в Киевсовете Алла Шлапак ведет бурную пайковую деятельность в Печерском районе столицы. Причем, продукты, которые раздают от имени Шлапак, не всегда первой свежести. Так, пожилым киевлянам в конце апреля выдавали новогодние продуктовые наборы с зимними пейзажами на коробке и надписью «Веселых праздников!"

Но самая массовая выдача продпайков от политиков наблюдалась накануне 9 мая. В Харькове распространением гречки и масла занимались регионалы Ирина Бережная, Александр Фельдман, Геннадий Кернес, Валерий Писаренко и Ирина Горина. Продуктовые наборы не отличались креативностью: гречка, сахар, масло, чай, конфеты, печенье, сгущенное молоко, ну и собственные предвыборные листовки.

На Днепропетровщине накануне Дня победы ветеранам раздавали продуктовые пайки от имени депутата-регионала Сергея Глазунова, к которым, кроме «стандартного» набора добавлялась еще бутылка водки. Едой поздравляли ветеранов политики явно не от широты душевной. Скажите, ну зачем переться в Харьков тем самым Гориной, Писаренко и Бережной? Разве в Киеве не хватает людей, которые нуждаются в помощи? Возможно ли в родной Новой Каховке, откуда родом перебежчик по фракциям Писаренко, уровень жизни выше, чем в Харькове? Ответ прост - мажоритарные округа. Партия сказала - надо... И они, претенденты на мандаты, потянулись, конечно, "по зову сердца" помогать людям....

Пайки есть, а виновных нет

Насколько законна "агитация" с помощью пайков?

ЦИК напоминает, что предоставление бесплатных товаров избирателям является косвенным подкупом.

«Запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, организациям средств либо бесплатно либо на льготных условиях товаров (кроме тех, которые содержат партийную символику и стоимость которых не превышает 3% минимального размера заработной платы), а также на таких условиях услуг, работ, ценных бумаг и т.д.... Лица, виновные в нарушении законодательства, будут привлекаться к уголовной, административной или иной ответственности в соответствии с порядком, установленным законом», - говорится в разъяснении ЦИК относительно порядка проведения предвыборной агитации.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная говорит, что Центральная избирательная комиссия наблюдает факты подкупа избирателей, однако ничего сделать не может. Проблема в том, что официально избирательная кампания еще не стартовала, и кандидаты не зарегистрированы, поэтому какой-то юридической ответственности будущие кандидаты не несут.

Об этой проблеме говорят и эксперты.

По избирательному закону сейчас говорить о подкупе избирателей невозможно: нет кандидатов - нет избирательного процесса, - рассказывает эксперт по избирательному праву Александр Барабаш. - Что касается электоральной ценности таких вещей, то я честно говоря отношусь к этому иронически и весьма скептически. Даже когда говорят, что в свое время мэром Киева один человек стал благодаря гречке, я думаю, что причины немножко глубже и другие. Кто раздает эту гречку, пусть тешит себя иллюзиями. Думаю, эффективность этих пайков будет близка к нулю. Политики очень обидно и унизительно думают о наших людей: дай кило гречки со своим портретом и получишь голос. Просто стыдно за примитивизм мышления наших кандидатов, которые прибегают к этому. Если вдруг эта технология вроде работает, это означает только одно, что разница между кандидатом, который дал продпаек, и теми, кто не дали, составляет ровно кило гречки.

По словам Александра Барабаша, деньги могут перевесить, когда речь идет о каких-то масштабных проектах, которые действительно меняют жизни людей, например, когда обустраивается компьютерный класс, прокладывается газопровод, достраивается школа, открывается фельдшерский пункт.

- В избирательном законодательстве Канады ограничивается количество средств, которые можно потратить на избирательную кампанию, скажем, 1 канадский доллар на одного избирателя. Все понимают, что это ключевая проблема выборов, поскольку политики должны избираться по качеству программ, а не по материальным и финансовым ресурсам. У нас, к сожалению, никогда задача так не ставилась - поставить фильтр и запрет на злоупотребление финансовыми ресурсами. А это открывает возможности для злоупотреблений...

Советская действительность приучила людей к этим социальным подачкам. Пусть попробуют молодому человеку всучить эту гречку - будет столько смеха и крика. А пожилые люди берут, потому что они всегда брали от государства. И сейчас им все равно от кого брать, - отмечает политолог Виктор Небоженко. - Повлияет ли это на результаты выборов? Да, повлияет. Но первопричиной будет не это. Гречка - это прикрытие административного давления. Там, где есть гречка, там уже нет политики. Там уже действует сила, административное право и т.п..

Колонисты покупают голоса туземцев

Если раздача пайков такая неэффективная, почему украинские политики массово прибегают к такой технологии?

- Они немые. Они не могут говорить с людьми, - говорит Небоженко. - Мажоритарщики на этой кампании будут раздавать бумажки со стандартными фразами о правовом государстве, справедливом обществе и тому подобное. Никто не придет и не будет разговаривать с людьми. Во-первых, не о чем. За 15 лет формирования олигархической Украины они очень сильно отдалились от народа. Если они по 10 лет ездят на дорогих машинах в окружении охраны, у них просто нет общих тем с народом. Поэтому они прибегают к поведению колонизаторов по отношению к туземцам: мы тебе гречку - а ты нам маленькую бумажку. Это классический обмен между колонистами-оккупантами и местным населением.

А вот социология свидетельствует, что украинцы не продадутся за еду. То есть гречку могут принять, а вот голос не отдадут.

В конце марта-начале апреля социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива было проведено исследование "Украина накануне парламентских выборов: общественное мнение населения Украины".

- Мы спрашивали и о пайках, - рассказывает директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. - Только 4% населения согласились проголосовать за кандидата, который раздает в округе «помощь» - продуктовые наборы, лекарства и т.д.. Почти треть - 32% не против, чтобы взять такую ​​«помощь», но думают, что на их выбор это не повлияет, а более половины - 51% и «помощь» не возьмут, и голосовать за таких кандидатов принципиально не будут. За деньги, кстати, больше людей согласны продать свой голос - 10%. Цены выросли, по сравнению с местными выборами. Готовых продавать голоса по дешевке мало: 3% устроит цена до 200 гривен, еще 2% - 201-300 гривен, 4% - 301-500 гривен, а всего (12%) тех, кто оценивает свой голос в сумму свыше 500 гривен.

Исследование также показало, что 73% не будет продавать свой голос ни за какую цену. Поэтому несмотря на трудную экономическую, социальную и политическую ситуацию в стране, для подавляющего большинства украинцев гражданское достоинство не измеряется купюрами, даже с изображением Франклина. Что уж говорить о гречке...

Хочется верить...

Анна Ященко