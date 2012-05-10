Регионал Глазунов прикармливает округ продуктами и водкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГД «Спильна справа».

По данным гражданского движения, «в Днепропетровской области в канун Дня победы ветеранам раздавали продуктовые доли от имени С.Глазунова, к которым, кроме «стандартного» набора из круп, консервов, масла и сахара добавлялась еще бутылка водки, поздравительная открытка и подписка на районную газету, в которой, по словам активистов, «полным ходом идет пиар того же народного избранника».

«Спильна справа» сообщает, что С.Глазунов намерен избираться в Верховную Раду на будущих парламентских выборах по мажоритарному округу №34 с центром в пгт Царычанка Днепропетровской обл. В округ входят города Вольногорск и Желтые Воды, а также Верхнеднепровский, Пятихатский и Царычанский районы, в которых и была зафиксирована раздача «алкогольных» проднаборов от этого «регионала».