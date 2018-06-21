Вехи недели. Одиночество Януковича, амбиции оппозиции и чаяния Медведчука

Одиночество по-европейски

Украина постепенно превращается в европейского изгоя: МИД был вынужден отменить саммит лидеров государств Центральной и Восточной Европы по причине отказа большинства участников приехать в Ялту, а канцлер Ангела Меркель поставила знакравенства между политическими режимами в нашей стране и Беларуси. Понятно, что оставшаяся после поражения Николя Саркози на президентских выборах бундесканцлер играет свою игру, но Украине от этого ничуть не легче. Причина отношения к нашей стране по формуле «просьба игнорировать» - ситуация вокруг Юлии Тимошенко.

Об этом говорила и президент Литвы Даля Грибайскайте, посетившая и Юлию Владимировну в харьковской больнице железнодорожников, и Виктора Януковича на Банковой. Тональность заявлений Грибаускайте сложно оттенить даже нормами дипломатического приличия: она прямо дала понять Виктору Федоровичу, что без позитивного решения «проблемы Тимошенко» Украину ожидает международная изоляция. И сколько бы ни говорил Николай Азаров о негодяях, сомневающихся в эффективности европейской интеграции Украины, даже ему пришлось признать возможность выезда экс-премьера на лечение за рубеж. Видимо, припекло.

Останется только один?

Юлия Тимошенко выбрала для переезда из Качановской колонии в харьковскую больницу День Победы, в который раз одержав верх в заочной схватке с командой Виктора Януковича. Лидер «Батькивщины» с властью воюет не числом, а умением: ее команда переигрывает представителей власти в публичности и оперативности реагирования, из-за чего ей прощаются промахи и даже откровенные ляпы. В то же время откровения Рената Кузьмина в Европе относительно будущих уголовных дел против экс-премьера воспринимаются с нескрываемым скепсисом.

Самой Тимошенко придется решать проблему позиционирования относительно объединенной оппозиции. Ее разношерстный характер не предполагает управления дуумвиратом. В ходе форума противников Януковича на Михайловской площади столицы имя лидера «Батькивщины» звучало, даже обращение ее к собравшимся Евгения Тимошенко зачитала, но переплюнуть Арсения Яценюка по степени популизма будет непросто. Главный «фронтовик» решил совместить свою грядущую «демобилизацию» из родной партии с повышением рейтинга и буквально засыпал 3 тысячи участников оппозиционного форума тешащими самолюбие обещаниями. Если верить Арсению Петровичу, в случае прихода объединенной оппозиции к власти Януковича ожидает оперативно проведенный импичмент, чиновников – поголовная люстрация и строгая проверка антикоррупционным комитетом, а Конституционный Суд – неминуемый роспуск. Вряд ли за два месяца обсуждения на местах программа объединенной оппозиции станет менее радикальной, даже наоборот. Противники Януковича не скрывают стремления вести кампанию по принципу «Кто не с нами, тот - за власть», при этом не жалея даже потенциальных союзников.

С кремлевским приветом

Обострение ситуации в Украине определенно радует Владимира Путина, сразу после возвращения в президентское кресло поручившего МИДу России уделять повышенное внимание интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Стоит ли удивляться, что в нашей стране набирает силу подчеркнуто внепартийный проект «Украинский выбор», тесно ассоциируемый с Виктором Медведчуком и предлагающий «почувствовать страну». Опытный юрист и кум российского лидера прекрасно осознает степень недовольства Москвы самостоятельностью Киева и готовит варианты действий в расчете на развитие ситуации, которое позволит Виктору Владимировичу вернуться за кулисы большой политики. Чем черт не шутит, ведь маховик противостояния власти и оппозиции в Украине набирает обороты.

Евгений Магда