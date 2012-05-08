Карпачева: прокуратура подменила обращение к Пшонке относительно Тимошенко

Об этом она заявила вчера вечером в эфире «5 канала», сообщается на сайте телеканала.

По словам Н.Карпачевой, вместо того, чтобы проводить проверку в Качановской колонии, проверку методом давления и шантажа начали в Секретариате Омбудсмана Украины.

"Я хочу сказать, что в соответствии со ст. 20 Закона "Об Омбудсмане Украины", Омбудсман и работники не обязаны давать объяснения и комментарии по тем делам, которые находятся в их производстве. Это забыла прочитать и прокуратура наша, которая фактически осуществляет сегодня давление, и подменила мое обращение к генеральному прокурору, с которым я действительно обратилась 27 апреля, относительно проверки факта избиения Юлии Тимошенко во время перевозки из колонии в больницу", - сказала Н.Карпачева.

Как сообщалось, в ночь на 21 апреля Ю.Тимошенко принудительно была перевезена в Центральную клиническую больницу № 5 "Укрзализныци" Харькова как без ее устного, так и без письменного согласия.

24 апреля Ю.Тимошенко в своем письме из Качановской колонии сообщила подробности "ночной спецоперации", в результате которой ей были нанесены телесные повреждения.

25 апреля на то время Омбудсман Н.Карпачева заявила, что ее представитель во время осмотра Ю.Тимошенко выявил на ее теле кровоподтеки на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера синяк в правой паховой области живота.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии относительно Ю.Тимошенко истязаниями.

27 апреля Н.Карпачева распространила фотографии телесных повреждений экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больницу, в ходе которой, по ее словам, были нанесены телесные повреждения.

4 мая В.Пшонка заявил, что Генеральная прокуратура отказала Ю.Тимошенко в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении во время транспортировки из исправительной колонии в больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Позже Н.Карпачева заявила, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром 5 мая обыскали представители СБУ. По ее словам, разрешение на обыск дала новоизбранный Омбудсман Валерия Лутковская. Н.Карпачева также заявила, что нескольких бывших сотрудников офиса Омбудсмана вызывали на допрос в прокуратуру.

Пресс-службы СБУ, Генпрокуратуры и сама В.Лутковская опровергли это сообщение.