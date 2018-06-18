Путин хочет лечить не Тимошенко, а Януковича

Трижды «всенародно» избранный президент России Владимир Путин присоединился к протестам и порицанию европейского сообщества в адрес украинского президента. Оказывается, он тоже готов взять Тимошенко на лечение.

Но нежданная «доброта» одного из богатейших людей мира и у более крепких стран вызывала некоторое беспокойство. Мы решили подумать, какие причины подтолкнули господина Путина позаботиться об украинской узнице.

Бесспорно, российский лидер хотел выразить Януковичу свою нелюбовь. И это заявление прозвучало оплеухой еще и потому, что Янукович двумя неделями ранее дал понять, что готов приехать на инаугурацию Путина.

А тут выходит такой ответ: тебя не ждем, а вот Тимошенко примем.

С чего бы это Владимир Путин решил сделать такое заявление?

Не исключено, что, видя обструкцию Запада, Владимир Владимирович пытается склонить украинское руководству к ранее заявленным Россией форматам сотрудничества. Это и слияние, фактическое поглощение Россией украинских газовых активов, и Таможенный союз, и параллельно решаемые гуманитарные вопросы с единой версией истории.

Невольно вспоминается, как после кассетного скандала Леонид Кучма оказался в объятиях России. И еще: после конфликта Москвы с Беларусью со стороны РФ последовала целая автоматная очередь дискредитации Лукашенко, трехсерийный фильм «Крестный Бацька», уничижительные заявления в российских СМИ, куча финансово-энергетических встрясок – и торжественная передача Беларусью России своей газотранспортной системы.

Мы попросили экспертов прокомментировать заявления российского лидера, а также поинтересовались, насколько далеко пойдет Путин в своих чувствах к Януковичу? Появится ли в Украине аналог «Крестного Бацьки» для Януковича?

ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО ЯНУКОВИЧ ВЕДЕТ СЕБЯ НЕ ПО-ПАЦАНСКИ

Вадим Карасев, политолог:

В «недипломатичном» (в смысле протокола), откровенном и публичном заявлении Путина стоит намерение присоединиться к дипломатическому и политическому бойкоту Януковича к лидерам европейских государств и руководству ЕС. А еще это намерение наказать Януковича за несговорчивость по Таможенному союзу и другим специфическим предложениям, показать, что российское руководство не рассматривает Януковича в качестве полноправного хозяина страны, лидера государства и видит ему серьезную альтернативу в лице Юлии Тимошенко.

Речь идет не о лечении Тимошенко, а о «лечении Януковича» за грехи несговорчивости украинской политики на российском направлении. Конечно, надо учитывать и ряд других нюансов, связанных с тем, что Путин не понимает позицию Януковича с точки зрения «пацанской культуры». Поскольку сам Путин трепетно относится к проблемам гарантий предшественника и равноправным конкурентам. Если помните, одним из условий выдвижения Путина в лидеры Российской Федерации были гарантии безопасности семье и родственникам президента Ельцина. И мы знаем, как Путин выстраивал преемственность власти, как тщательно добивался возвращения на пост, и ему не понятно, как украинская власть, выросшая из той же «пацанской культуры», (сказал — сделал), дошла до того, что преследует своего оппонента и конкурента.

Путин считает, что тюрьма Тимошенко – опасный прецедент, который может распространиться по всему постсоветскому пространству и задеть не только Украину, но и РФ, где проблемы политической цены поражения и проблемы безопасности проигравших остается достаточно острой. Как снизить политическую цену поражения, как обезопасить себя от проигрыша – во многом вокруг этого строилась политика России и частично в Украине. И, по мнению России, Янукович показывает опасный прецедент, как можно преследовать проигравшего на выборах, несмотря на рейтинги и собранные голоса. Послевыборная судебно-тюремная судьба Тимошенко не может не беспокоить Путина. И присоединение Путина к бойкоту было только вопросом времени.

Станет ли Путин продолжать и делать кино по лекалам «Крестного Бацьки»? Отдельные юмористические эпизоды по Януковичу появлялись в эфире российских телеканалов. Но Янукович по сравнению с Лукашенко ведет себя намного более корректно, не допуская громких, на грани оскорбления выпадов. Во-вторых, те, кто думает, что Януковича можно загнать в ловушку, куда попал Лукашенко, заблуждаются. В Украине есть автономный, хоть и частично контролируемый, политический класс. И у них не во всем общие намерения с Януковичем. И этот относительно автономный политический класс настолько интегрирован в Европу, настолько связывает свои интересы с европейскими рынками, капиталами, образцами гедонизма и потребительства, что в случае возможного движения Януковича в ловушку «а-ля Лукашенко», подготовленную Путиным этот класс сможет продемонстрировать свое собственное, автономное отношение и к России, и к Европе. И Янукович не может не учитывать, ведь не только он решает, по какому вектору будет двигаться страна. Он понимает, что право голоса движения по векторам в Украине имеет если не общество, то большая часть правящего класса, с которым он не может не считаться. И фильмы по лекалам «Прав ли Лукашенко» со стороны кремлевской телевизионной кнопки вряд ли что-то дадут.

ПУТИН БЫ ВСЕХ ПОЛЕЧИЛ И СДЕЛАЛ ИМПЕРИАЛИСТАМИ

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАНУ:

Путин такой человек, что он бы всех взял на лечение, всех бы нас «вылечил» и сделал русскими империалистами.

Ну, хочется ему, понимаете, всех «полечить»...

Будет ли он дальше снимать фильмы про Януковича? Видите ли, лечить – это акт гуманный. А снимать подобные фильмы — это уже калечить, и это уже другая фаза. Мне бы о ней не хотелось говорить. Надеюсь, что до нее далеко.

ПУТИНУ БЫЛО БЫ ВСЕ РАВНО, ЕСЛИ БЫ ТИМОШЕНКО СУДИЛИ НЕ ЗА ЕГО КОНТРАКТ

Борис Немцов, один из лидеров российской оппозиции:

Путин не хотел, чтобы Тимошенко судили, и был в этом достаточно последователен. Понимаете, ему вот-вот в Кремль въезжать, а она сидит за контракт, заключенный с ним. Если бы ее судили за дела с Лазаренко, ему было бы все равно. Но тут ведь газовый контракт!

Отпустить Тимошенко – это тот случай, когда сошлись требования всех: и Европы, и Америки, и российской оппозиции, и Путина. На конференции в Вильнюсе ряд парламентариев подписали обращение к Януковичу с просьбой отпустить Тимошенко. Ему нужно отпустить ее лечиться, в противном случае он потеряет все: и саммит в Ялте, и Еврочемпионат. Он окажется в худшем положении, чем Лукашенко. Того хоть Россия ждет, а этот же может быть в полной изоляции. И его – ладно, но Украину жалко. Для Украины это катастрофа.

Опрашивала Маша Мищенко