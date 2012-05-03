Парламентарии мира направили Януковичу обращение

Об этом идет речь в обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу, принятом участниками Форума «Роль парламентариев в укреплении демократических государств Восточной Европы: путь к демократическому обществу» сегодня в Вильнюсе, сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ.

Авторы обращения отмечают, что В.Янукович обладает властью принять решение, базирующееся на гуманных принципах, и обеспечить Юлии Тимошенко лечение за рубежом.

«Мы надеемся, что эта гуманная акция с Вашей стороны будет положительно встречена не только в Украине, но и во всем мире. Мы надеемся на Вашу добрую волю», - подчеркивается в обращении к В.Януковичу.

По данным НРУ, обращение подписали Джон Маккейн (сенатор, США), Витаутас Ландсбергис (депутат Европарламента), Борис Тарасюк (народный депутат Украина), Анджей Галицкий (депутат Сейма, Польша), Эмануэль Зингерис (депутат парламента Литвы), Корина Фусу (депутат парламента Молдовы), Борис Немцов (оппозиционер, Россия), Анатолий Лебедько (оппозиционер, Беларусь).