Герман уладила конфликт с Оrd-ua без суда

Об этом А.Герман сообщила агентству УНИАН.

"Интернет-ресурс опубликовал опровержение на свою информацию, чем признал, что распространил заведомо ложную информацию. Сам факт признания редактором того, что сайт публикует заведомо ложную информацию, является подтверждением того, что материалы этого сайта не имеют ничего общего с журналистикой и являются обычным информационным киллерством, что является самым большим наказанием для журналиста, чем признание факта откровенной клеветы. Я считаю, что после этого опровержения судебный иск уже не нужен", - сказала А.Герман.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Герман заявила о намерении защищать в суде свою деловую репутацию в связи с публикацией в Интернет-издании, главным редактором которого является Станислав Речинский.

"Сайт Оrd-ua распространяет заведомо неправдивую информацию. На днях на этом ресурсе было распространено "Герман снова облажалась", которая порочит мою деловую репутацию, а изложенные факты не имеют абсолютно ничего общего с действительностью", - сказала А.Герман.

Как сообщалось, накануне Интернет-ресурс опубликовал информацию под названием "Герман снова облажалась", в которой речь шла о том, что Президент Украины Виктор Янукович якобы выразил соболезнования в связи со смертью директора Института города Александра Сергиенко.

В ответ на обнародование этого соболезнования А.Сергиенко на одном из Интернет-ресурсов написал, что слухи о его смерти "несколько преувеличены".