Герман подает в суд на интернет-издание

Об этом А.Герман сообщила сегодня агентству УНИАН.

"Сайт Оrd-ua распространяет заведомо неправдивую информацию. На днях на этом ресурсе была распространена информация "Герман снова облажалась", которая порочит мою деловую репутацию, а изложенные факты не имеют абсолютно ничего общего с действительностью", - сказала А.Герман.

По ее словам, сегодня утром она предложила редактору сайта С.Речинскому опубликовать опровержение и извинения. "Но до сих пор этого не сделано, поэтому я намереваюсь подать в суд. С такого рода журналистикой, которую можно считать обыкновенным журналистским киллерством, нужно в Украине заканчивать", - сказала она.

Как сообщалось, накануне интернет-ресурс опубликовал информацию под названием "Герман снова облажалась", в которой речь шла о том, что Президент Украины Виктор Янукович якобы выразил соболезнования в связи со смертью директора Института города Александра Сергиенко.

В ответ на обнародование этого соболезнования А.Сергиенко на одном из интернет-ресурсов написал, что слухи о его смерти "несколько преувеличены".