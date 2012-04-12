У Кличко говорят, что министр Саламатин - угроза национальным интересам

Об этом заявил руководитель юридического департамента партии «УДАР» Валерий Карпунцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам В.Карпунцова, статьей 76 Конституции Украины установлены требования ограничительного характера относительно права быть избранным народным депутатом. В частности, кандидат должен иметь гражданство Украины, достичь на день выборов 21 года, проживать в Украине в течение последних пяти лет, не иметь судимостей. В то же время, по словам политика, участились случаи, которые подтверждают нарушение этих норм Конституции со стороны людей, являющихся действующими народными депутатами или же перешедшими из ВР в кабинеты власти.

«Так, согласно информации Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, нынешний министр обороны Д.Саламатин получил гражданство Украины в 2005 году, а полномочия народного депутата получил в 2007 году. Возникает закономерный вопрос – проживал ли господин Саламатин в Украине в течение последних пяти лет до получения депутатских полномочий? Вряд ли накануне выборов в парламент кто-то предоставил избирателям достоверную информацию, которая бы подтверждала этот факт», – сказал В.Карпунцов. Он также отметил: в связи с обнародованными фактами назначение этого человека на должность министра обороны Украины выглядит как пренебрежение не только нормами действующего законодательства, но и национальными интересами страны.

В «УДАРе» предостерегают все политические силы, которые находятся на пороге активной парламентской кампании, от использования позорной практики действующей власти скрывать информацию о кандидатах в своих избирательных списках.

«Мы неоднократно отмечали, что наша политическая сила формирует свой избирательный список по принципу открытости и готова предоставить информацию о каждом человеке, который в нем будет. И всегда отмечали необходимость работать прозрачно и публично, обращались к коллегам по оппозиции с призывом поступать так же. На этом базируется доверие избирателей, которое мы не имеем права потерять», – сказал председатель юридического департамента «УДАРа».

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 72/2012 назначил Д.Саламатина министром обороны.

11 апреля пресс-служба "Народной самообороны" сообщила, что народный депутат Украины Тарас Стецькив получил ответ на депутатский запрос о том, когда российский гражданин Д.Саламатин получил гражданство Украины.

"Как свидетельствует ответ за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Е.Лукаш, материалы в отношении Д.Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство", - сообщил Т.Стецькив.

По словам политика, "такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является ложью. Возможно, тогда он только поселился в Украине".

"Во-вторых, назначение министром обороны Украины человека, который только 5 лет был гражданином Украины, а до этого работал в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельством либо некомпетентности Президента В.Януковича, либо, что вероятнее, прямым и сознательным пренебрежением им интересов национальной безопасности и обороны", - отметил депутат.

В свою очередь в Партии регионов объясняют, что нынешний министр обороны Д.Саламатин рассказывал им, что имеет гражданство Украины с 1999 года. Об этом заявил народный депутат от ПР Олег Надоша в эфире «5 канала» вечером 11 апреля, сообщает «Тиждень».

По словам О.Надоши, ПР никогда не заявляла, что министр обороны Украины Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году. О.Надоша отметил, что это говорил, в том числе и однопартийцам, сам Д.Саламатин.

«Так что, к партии вопросов не может быть, все вопросы - к Д.Саламатину», - сказал О.Надоша.