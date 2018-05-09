Вехи недели. Снова Тимошенко, благовещающий Арсений и переэкзаменовка по евроинтеграции

Прокуроры – злой и злой

Игра в доброго и злого следователей известна каждому любителю детективов. В Украине решили усовершенствовать образы правоохранителей, убрав из сценария доброго служителя Фемиды. На минувшей неделе генеральный прокурор Виктор Пшонка и его первый заместитель Ренат Кузьмин наперегонки сулили неприятности Юлии Тимошенко. Шеф ГПУ не только поручил организовать лечение экс-премьера за пределами Качановской колонии, но и отметил, что уголовные дела против нее были закрыты Святославом Пискуном по личному распоряжению Виктору Ющенко. Учитывая последние тенденции украинского правосудия, не исключено, что экс-президенту придется предстать перед «самым справедливым» судом за превышение полномочий. Не менее интересна и судьба Пискуна, сегодня располагающего депутатским мандатом в составе фракции Партии регионов, полномочия которого истекают через полгода.

Непосредственного начальника постарался превзойти Ренат Кузьмин, которого уже не первый год сватают на роль верховного жреца украинской Фемиды в храме Генпрокуратуры. Ренат Равильевич не только не исключил возможности лечения Юлии Тимошенко за границей, но и рассказал, что ее вместе с Павлом Лазаренко проверяют на причастность к смерти депутата Евгения Щербаня и паре других заказных убийств. Даже намекнул на наличие свидетеля, готового подтвердить озвученные предположения. Следует предупредить прокурорских руководителей, что им предстоит либо отыскать железобетонные доказательства выдвинутых обвинений, способные пройти международный аудит, либо прилюдно извиниться (это в лучшем случае). В то же время родные и союзники Тимошенко предлагают искать заказчиков убийства Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана в окружении Виктора Януковича.

Благая весть авансом

Продолжающий бороться за лидерство в оппозиции Арсений Яценюк анонсировал совместное создание «Фронтом змин» и «Батькивщиной» единого оппозиционного списка на основе бело-сердечной партии. Правда, Арсений Петрович заверил, что и «фронтовая» политическая сила продолжит свое существование после парламентской кампании. Даже интересно, как Яценюк со товарищи смогут объяснить стремительные изменения партийной принадлежности. Возможно, ответы мы услышим в ходе запланированного на 12 мая форума оппозиции, окончательный состав участников которого определится не раньше 23 апреля.

Интересный факт: еще недавно утверждавший, что оппозиция планирует назначить своего премьера после победы на парламентских выборах, Яценюк сегодня ограничивает амбиции избранием нового спикера парламента. Арсению Петровичу предстоит непростая борьба за бренд «объединенной оппозиции», ведь Виталий Кличко не только планирует одиночное предвыборное плавание для «Удара», но и перенес вброшенный в информационное пространство оппозиционерами принцип «Кто не с нами – тот против нас» на выборы столичного мэра. Характер риторики оппозиционных политиков все чаще заставляет усомниться в их способности делать выводы из допущенных ранее ошибок.

Зато уже сегодня можно прогнозировать смену парламентского спикера. Нынешний председатель Верховной Рады Владимир Литвин полностью сосредоточился на окучивании избирательного округа на малой родине и заметил, что прекратил поездки по стране, чтобы не ссориться с коллегами-парламентариями. Подобная позиция свидетельствует, что Владимир Михайлович отказался от активной политической борьбы в пользу сохранения депутатского мандата лично для себя.

Евроинтеграция: переэкзаменовка на осень

Украина и ЕС продолжают по-разному оценивать успехи нашей страны на ниве евроинтеграции. Если Виктор Янукович, отталкиваясь от парафирования политической части Соглашения об ассоциации, настаивает на демонстрации нашими партнерами большего взаимного доверия и открытости в части создания зоны свободной торговли, то шеф представительства Европейской Комиссии в Украине придерживается иного мнения. Жозе Мануэль Пинту Тейшейра вновь напомнил, что уголовные дела против Тимошенко и Луценко остаются главными препятствиями на пути евроинтеграции, и в ЕС не удовлетворены выполнением Украиной программы реформ. Европейский дипломат дал понять, что для развития двусторонних отношений многое будет зависеть от проведения парламентских выборов. Судя по всему, публичного президентского наказа новоназначенным главам районных администраций обеспечить в ходе выборов равные условия для всех политических сил будет недостаточно – в ЕС будут считать по осени «цыплят демократизации» украинской власти.

Евгений Магда