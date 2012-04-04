В ПР надеются, что заявление Тейшейры станет «холодным душем» для оппозиции

Народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык считает, что заявление председателя Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры о том, что Евросоюз не выдвигал официальных требований относительно участия заключенных экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в следующих парламентских выборах, должно стать «холодным душем» для оппонентов власти

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Европа ставит вопрос о том, чтобы выборы в Украине прошли демократично и прозрачно. А участие в них могут принимать те, кто, в соответствии с избирательным законодательством, имеют такое право и отвечают законодательно установленным требованиям относительно возраста, образования, времени проживания в Украине и требованию относительно несудимости. Это внутренний вопрос Украины», - отметил В.Олийнык.

«Для Европы главное, чтобы во время голосования и подсчета голосов были сохранены принципы демократического избирательного процесса», - добавил он.

По словам депутата, заявление председателя Представительства ЕС в Украине относительно того, что ЕС не требовал разрешить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко принимать участие в выборах, должно прекратить спекуляции оппозиционных политиков на этой теме.

«Это заявление должно стать холодным душем для оппозиции, которая постоянно спекулирует на этой теме и пытается накликать какие-то проблемы на наше государство», - убежден В.Олийнык.

При этом он отметил: «Еще не наступило время для определения, кто может быть кандидатами в народные депутаты, а кто нет, а оппоненты власти уже пытаются запятнать репутацию всего избирательного процесса и на весь мир кричат, что кому-то не разрешили избираться в парламент. Таким образом, оппозиция только становится на пути проведения честных и прозрачных выборов в Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня Посол, председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ж.Тейшейра заявил, что ЕС не выдвигал официального условияотносительно участия экс-премьера Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко в выборах в Верховную Раду.

Ж.Тейшейра напомнил, что по этому вопросу был ряд обращений со стороны ведущих политиков Евросоюза. В частности, отметил он, эти политики заявляли о том, что выдающиеся лидеры оппозиции должны иметь возможность принимать участие в парламентских выборах. «Однако сегодня со стороны Европейского Союза не было выдвинуто официальное условие относительно этого вопроса», - сказал руководитель Представительства ЕС.

При этом Посол не стал прогнозировать, какими будут последствия для Украины, если Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не будут участвовать в выборах в ВР. «Однако этот вопрос вызывает большую обеспокоенность в Европейском Союзе и странах ЕС», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно п.4 ст.9 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который имеет судимость за совершение преднамеренного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил экс-премьера Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

При этом независимые наблюдатели отмечали политический характер обоих приговоров, а также ряда других процессов против бывших правительственных чиновников, которые еще продолжаются в Украине.