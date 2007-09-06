Ющенко жалеет и удивляется, что Янукович проводит ”такую политику”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет “политической авантюрой” намерение Партии регионов провести референдум о статусе русского языка и вступлении Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киевской области.

По словам Президента, в вопросе проведения референдума о статусе русского языка и членстве государства в НАТО есть два аспекта – правовой и политический.

Говоря по политический аспект, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что первым сигналом начала избирательной кампании всегда являются слова «проведения референдума по вопросам статуса русского языка или вопросы, связанные с НАТО».

Он отметил, что тема предоставления русскому языку статуса государственного звучит уже многие годы, еще со времен президентства Леонида КУЧМЫ. «Как только организовывались выборы - сразу автоматически появлялась тема статуса русского языка», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что политики и политические силы, которые в настоящее время, во время избирательной кампании, пытаются провести соответствующий референдум, стремятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Глава государства подчеркнул, что эти вопросы необходимо решать после серьезной дискуссии в обществе, после серьезного изучения.

«Я убежден, что та политическая сила, которая искренне заботится о людях, не хочет их дурить, и затрагивая вопрос о статусе русского языка как государственного должна идти только одной правовой дорогой», - сказал Президент, объяснив, что процедура внесения соответствующих законодательных изменений имеет четко выписанный в Конституции юридический механизм.

В частности, В.ЮЩЕНКО напомнил, что необходимо вносить изменения в первый раздел Конституции, для этого нужно, чтобы 226 народных депутатов одобрили соответствующий законопроект, потом по нему должен предоставить заключение Конституционный Суд, и после получения заключения 300 депутатов вновь должны принять эти изменения, после чего это решение должно быть введено в действие на всеукраинском референдуме.

Президент подчеркнул, что это единственный механизм введения в действие соответствующих изменений. «Начинать тему с референдума - означает сегодня публично, нагло нарушать действующий порядок внесения изменений и дополнений в раздел 1 Конституции Украины», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства выразил мнение, что в действительности никто не собирается вносить соответствующие изменения в Основной Закон, в том числе и те политики, которые инициируют референдум о статусе русского языка и НАТО.

«Они хотят создать впечатление, что это та политическая сила, которая хочет этот вопрос поставить и изменить его. Вот, очевидно, этот политический авантюризм является сутью этих инициатив и ничего другого», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив сожаление, что эту идею поддержал премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и политическая сила, которую он возглавляет.

Президент напомнил, что между политическими силами, в том числе и с Партией регионов, существовала договоренность не затрагивать подобные чувствительные для общества вопросы в ходе избирательной кампании. «Не нужно демонстрировать такое неуважение к стране, к гражданам, в конце концов, к политической стабильности. Меня удивляет, что Партия регионов эту позицию занимает. Это, очевидно, люди, которые не разделяют стремление к стабилизации политической ситуации в Украине, и предпринимают шаги, не совместимые с политическим спокойствием. Я счет сожалею и удивляюсь, что премьер-министр проводит такую политику», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует проведение Всеукраинского референдума по трем вопросам.

В частности, “регионалы” намерены предложить украинцам выразить свое мнение относительно возможности предоставления русскому языку статуса государственного наравне с украинским; возможности избрания председателей областных и районных госадминистрации прямым голосованием. Третий вопрос будет касаться поддержки украинцами нейтрального статуса государства: «Согласны ли вы, чтобы Украина была постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках?».

По словам руководителя избирательного штаба Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА, референдум может быть проведен через «60-75 дней, начиная с 7 сентября».