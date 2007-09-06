Янукович: позиция Гриценко в 99 случаях отличается от позиции Кабмина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает заявления министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО относительно увольнения вице-премьер-министра, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины политическими. Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Калуше, отвечая на вопрос журналистов о его позиции относительно увольнения А.КУЗЬМУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «министр ГРИЦЕНКО всегда имеет свою отдельную позицию. В 99 случаях эта позиция не совпадает с позицией правительства, это стиль его работы. Мы хорошо это знаем. Сейчас такое политическое сложное время, поэтому не будем реагировать на упреки министра, который сейчас практически в отпуске. Это его политический шаг».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, А.КУЗЬМУК «это патриот Украины, имеет большой опыт в армии и огромную поддержку как в Вооруженных Силах, так и среди населения». «Выяснять отношения через средства массовой информации это признак популизма, присущий всему помаранчевому лагерю», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, министр обороны А.ГРИЦЕНКО заявил, что будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО уволить вице-премьер-министра Украины, генерала армии Александра КУЗЬМУКА из рядов Вооруженных Сил Украины.

Он подчеркнул, что А.КУЗЬМУК, остававшись генералом ВСУ, вместе с политической силой, в которую он входит, выступает за лишение Президента полномочий Верховного Главнокомандующего, подвергает сомнению выполнение решений главы государства и голосует за такие решения правительства, которые противоречат решениям Президента.

«Я считаю, что было бы честно подать рапорт об увольнении из рядов ВСУ, и дальше действовать как политик. Если генерал продолжает служить в рядах ВС, то он должен выполнять решение Верховного Главнокомандующего», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

«Человек, который не выполняет или принимает решения, противоречащие решениям Верховного Главнокомандующего, не может быть генералом – на двух стульях сидеть нельзя», - убежден А.ГРИЦЕНКО, добавив, что отдельные решения и предложения, которые вносятся А.КУЗЬМУКОМ, не совместимые с принципами офицерской этики.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что А.КУЗЬМУК назначен на должность вице-премьера незаконно, поскольку является военнослужащим. Он также отметил, что ни на момент назначения, ни до нынешнего времени должность вице-премьер-министра Украины не определена Президентом.