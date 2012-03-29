Президент ЕЛДПР: Тимошенко должна получить медицинскую помощь

Президент Европейской партии либеральных демократов и реформ, депутат Европарламента Грэхем Уотсон приветствует решение Европейского суда по правам человека, который поддержал необходимость предоставления срочной медицинской помощи бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Об этом идет речь в его комментарии, переданном УНИАН.

«Ю.Тимошенко должна теперь получить медицинское внимание, в котором она нуждается. Медицинская помощь и честные суды – фундаментальные права человека», - заявил Г.Уотсон.

«Если Украина хочет быть более близка к ЕС, она должна развивать гражданские свободы и верховенство права», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине обеспечить адекватную медицинскую помощь заключенной экс-премьер-министру Украины Тимошенко.

Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека будут представлять адвокаты Валентина Теличенко и Сергей Власенко. В жалобе, поданной адвокатами 10 августа, указывается о политически мотивированном преследовании экс-премьера.

Адвокаты отмечают, что решение о взятии Ю.Тимошенко под стражу было незаконным, а досудебное и судебное следствие проходили с нарушением норм Европейской конвенции по правам человека, в частности, ст. 3 (запрещение унизительного обращения или наказания), ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 18 (ограничение в применении ограничений относительно прав).

Европейский суд предоставил этой жалобе приоритетный статус.