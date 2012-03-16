Евросуд рекомендует Азарову положить Тимошенко в больницу

Европейский суд по правам человека рекомендует Украине обеспечить адекватную медицинскую помощь заключенной экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе суда относительно предварительного решения, одобренного 15 марта, по делу Ю.ТИМОШЕНКО против Украины.

“Европейский суд по правам человека решил 15 марта 2012 года рекомендовать правительству Украины в рамках правила 39 Правил суда, обеспечить, чтобы бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО получила адекватное медицинское лечение в соответствующем заведении”, - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Европейский суд по правам человека обязал Государство Украина лечить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в стационаре.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента Европейского суда. Им Государство Украина обязано проводить лечение Юлии ТИМОШЕНКО в стационаре специализированного медицинского заведения", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Европейский суд по правам человека не имеет права обязывать государство устанавливать способ лечения бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в колонии.

Справка УНИАН. Интересы Ю.ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека представляют адвокаты Валентина ТЕЛИЧЕНКО и С.ВЛАСЕНКО. В жалобе, поданной адвокатами 10 августа, указывается на политически мотивированное преследование экс-премьера.

Адвокаты отмечают, что решение о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу было незаконным, а досудебное и судебное следствие проходили с нарушением норм Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 (запрещение на унизительное обращение или наказание), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (ограничение в применении ограничений относительно прав).