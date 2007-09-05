Черкасская ОГА опровергает заявления о попытках сорвать сессию облсовета

Облгосадминистрация опровергла обвинения депутата V созыва Верховной Рады Украины Владимира Олийника в адрес главы облгосадминистрации Александра Черевко в попытке сорвать сессию облсовета и в причастности к исчезновению видеокамеры корреспондента телекомпании «Антенна +». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Петр Гаман.

«Все обвинения, прозвучавшие со стороны Владимира Олийника, являются безпочвенной ложью, лишены здравого смысла и каких-либо юридических оснований», — заявил Петр Гаман.

В своем обращении к журналистам Петр Гаман отметил, что ни один официальный документ не подтверждает обнародованные Владимиром Олийником данные. Александр Черевко 31 августа присутствовал на сессии областного совета в качестве высшего должностного лица исполнительной власти в области и депутата областного совета, и ни к каким незаконным действиям он не был причастен. Как руководитель области он эффективно исполняет свои должностные обязанности и задачи, которые перед ним ставят Президент и Правительство Украины. Свидетельством этого служит то, что область занимает первые места в рейтинге Кабинета Министров по социально-экономическому развитию в государстве.

И.о. главы облгосадминистрации Петр Гаман призвал черкасчан не поддаваться на подобные провокационные заявления, исходящие хоть от народных депутатов V созыва, хоть от кого-либо другого.