Янукович поручил найти компромиссное решение по тарифам для ЗЗФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), найти компромиссное решение по тарифам на электроэнергию для ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил 22 марта в ходе совещания в Запорожской областной госадминистрации.

"Жду ваших предложений вместе с руководством области", - обратился он к представителям Минэнергоугля и НКРЭ.

Президент также отметил, что подпишет соответствующее поручение, которое будет касаться и других электрометаллургических предприятий Запорожской области, потребляющих значительные объемы электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель правления ЗЗФ Павел КРАВЧЕНКО заявил, что завод может быть полностью остановлен в апреле этого года. По словам П.КРАВЧЕНКО, повышение цен на электроэнергию с 1 марта этого года привело к тому, что сегодня предприятие работает практически в убыток.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления. Представители трудового коллектива ЗЗФ добивались передачи подстанции «Ф-2» предприятию, в том числе путем пикетирования Министерства энергетики и угольной промышленности и направления письма Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции.

С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).