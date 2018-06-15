Ирина Бережная: У нас 0,2% оправдательных приговоров, 50% обвинительных, а остальные ждут суда в СИЗО

Об итогах съезда Партии регионов, принятии нового Уголовно-процессуального кодекса и либерализации визового режима в интервью УНИАН рассказала народный депутат, председатель подкомитета по вопросам защиты прав, свобод, интересов граждан и систематизации, адаптации законодательства Украины к международно-правовым стандартам в сфере правосудия и статуса судей, член парламентского комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС Ирина Бережная.

Госпожа Бережная, на днях в Партию регионов влилась "Сильная Украина". Думаете, Сергей Тигипко поднимет рейтинг ПР?

Не думаю, что рейтинг - это главная проблема. Давайте посмотрим глубже. Во-первых, политическая система страны должна структурироваться. Процесс укрупнения, объединения - это вполне правильный демократический процесс. Как можно говорить о политической ответственности в Украине, где существуют более 150 партий, из которых лишь десяток - парламентские? Посмотрите на большинство европейских стран, или на США, где фактически две сильные мощные партии. В Европе - четыре, пять. Выполнили обещанное - пожалуйста, за вас снова проголосуют. Не выполнили - уступите место другим. Более того, вспомните, как в 2005 году так называемые «демократы» пытались объединиться под брендом «Нашей Украины». Приглашали и Тимошенко, и Литвина, съезды проводили. И что? Не смогли. Они не могут объединиться ни когда при власти, ни когда в оппозиции.

Во-вторых, сильная (т.е. конкурентная) Украина возможна только тогда, когда существует политическая сильная команда. Я бы даже сказала о такой формуле: сильная страна - сильные регионы. И это уже вопрос назревших перемен в стране и их реализации.

Я считаю, что Сергей Леонидович зарекомендовал себя как реформатор, который работает в команде, который не боится положить ни свой персональный рейтинг, ни усилия на то, чтобы перезапустить государственную машину. Научить ее работать по-новому. Сейчас мы взялись за социальные преобразования. И я вижу ключевую роль Тигипко, которую он будет играть в партии в качестве уже заместителя председателя. А судить о качестве этих реформ можно будет только через некоторое время, когда среднее звено чиновников поймет: возврата назад не будет. Есть политическая воля, есть понимание, что надо делать, должно пройти немного времени, чтобы было видно результаты.

Правда, исторически почему-то так складывается, что правительства, которые формируются нашей партией, закладывают фундамент экономического роста, а плодами пользуются наши оппоненты. Так было в 2002 году, и в 2006. Именно правительство Виктора Януковича стабилизировало экономику, а наши оппоненты сняли сливки и выдали этот экономический успех за свой.

Говорят, ЕЦ тоже собирался с вами объединяться. Но Тигипко поставил ультиматум: или он - или Балога…

Как юрист я никогда не комментирую слухи или домыслы, тем более в украинских реалиях. Я не исключаю, что такие переговоры имели место, потому что и Президент, и лидеры нашей фракции неоднократно заявляли: мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто принимает нашу платформу, программу Президента и готов ее выполнять.

Более того, принцип нашей партии, в частности кадровый, - в первую очередь профессионализм. Скажем, Раиса Богатырева работала в СНБО при Ющенко, и она хороший специалист - просим, вот вам участок работы в министерстве здравоохранения. Тот же Виктор Балога имеет министерский пост в правительстве Николая Азарова. Петру Порошенко Президент предложил пост министра экономики. Все эти примеры я привожу для того, чтобы показать: важно в первую очередь дело, а не политические торги. Легче всего выходить каждую пятницу в эфиры и говорить, что все неправильно делается. Но моя позиция: умеешь лучше - приходи и работай.

В ПР не боятся, что верные регионалы потеряют места в списке из-за вливания людей Тигипко?

Бояться конкуренции - это тупик. Свежая кровь, новые идеи, новые взгляды - все это делает нашу политическую силу не слабее, а сильнее. Людям, которые в свое время поддержали Сергея Тигипко на посту лидера «Сильной Украины», если они профессионалы, найдется работа. Мы все работаем на общий результат. Чего бояться? Тот, кто силен, тому бояться нечего. Сколько бы еще партий не влилось, такой человек никогда не останется в тени или за бортом. А те, кто привыкли ничего не делать и апеллируют лишь к тому, что они проверены и свои - таким людям, возможно, стоит волноваться.

Рейтинг ПР неуклонно падает. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные социологические исследования. С чем вы пойдете на выборы?

С социальными инициативами Президента. Журналисты, в том числе и вашего издания, пишут об этом как об очередном пиар-ход. Но у меня тогда возникает вопрос: вы что, против того, чтобы люди больше чувствовали поддержку государства? Можно что угодно называть пиаром. Тогда, по такой логике, надо сесть, сложить руки и ничего не делать, боясь, что тебя обвинят в погоне за рейтингом? Если какое-либо другое правительство способно воплотить в жизнь все предложенные Президентом инициативы, при этом не загнать страну в инфляцию, не наращивать внешний долг, то я за такой пиар!

Президент четко сказал, и премьер это подтвердил, что и выплата по вкладам Сбербанка СССР, и пенсий, и дотации ветеранам и малообеспеченным, все это должно быть реализовано. Предыдущее правительство Юлии Тимошенко все время рассказывало, что они живут в условиях кризиса, поэтому невозможен экономический рост. Взялись ту тысячу выплачивать, увидели, что растет инфляция, также внешних заимствований не хватает, - прекратили выплачивать. Кто получил, кто нет - никого не волновало. Мы же два года даже речи не заводили о том, чтобы повышать социальные стандарты! Ведь знали четко: экономику предыдущая команда довела до преддефолтного состояния. Украина имела все шансы стать второй Грецией, только нам весь мир не бросился помогать. Нам удалось не только стабилизировать ситуацию, сократить внешний долг, выплыть из кризиса, но и смело заявить, что Украина уже в состоянии реализовывать новые, подкрепленные экономическими показателями, социальные инициативы. Теперь каждый гражданин, который до этого только слышал о потенциальных последствиях реформ, сейчас сможет увидеть последствия проведенных реформ в своем собственном кошельке.

И почему тогда падает рейтинг ПР?

Вы какую социологию смотрели? Сначала давайте разберемся, кто делал те или иные измерения, насколько они являются репрезентативными. Еще не начался старт избирательной компании, а рейтинги и замеры, которые делаются за полгода до выборов, достаточно существенно отличаются от тех, которые будут уже на старте избирательной кампании, не говоря уже о финише.

Я солгу, если скажу, что Партию регионов не интересует, насколько нас поддерживают люди. Интересует. Но если вы посмотрите на цифры, то увидите, что в обществе сейчас еще не актуализирована тема выборов, и рейтинги не растут ни у одной политической силы. У некоторых оппозиционных сил рейтинг тоже падает - это свидетельство, что люди вообще от политики устали. Поэтому будем считать осенью, что и у кого есть.

Но сам Азаров в 2008 году резко критиковал выдачу "Юлиной тысячи". Так выглядит как минимум странно, что за полгода до выборов вы вернулись к инициативе, которую в свое время подвергали уничтожающей критике.

Еще раз подчеркиваю: тогда и сейчас экономическая ситуация в стране - разная. Тогда мы стояли на пороге финансового экономического кризиса. А сейчас все эксперты-экономисты говорят, что хотя мы окончательно не вышли из кризиса, самый кризисный момент уже позади. Инфляция существенно снижена. Внешний долг не растет. И у меня нет оснований не доверять нашим экономистам, в том числе Сергею Тигипко или Ирине Акимовой, которые говорят, что инициативы Президента вполне можно выполнить без ущерба для экономики.

А почему это не делалось осенью? Тогда Тигипко категорически заявил, что денег на афганцев и чернобыльцев в бюджете нет, а сейчас вдруг появились?

Вот смотрите: вы же сами себе противоречите! Если бы мы действительно были популистами, и в социальных выплатах руководствовались не экономическим расчетам, а демагогией, то правительство еще бы тогда пыталось договориться и с афганцами, и с чернобыльцами. Но Сергей Леонидович четко заявил: льготы увеличиваться не будут, будет справедливый перерасчет. Сейчас наша цель сделать социальные инициативы адресными. Невозможно всех сделать счастливыми, поэтому вопрос льгот, которые у нас имеют достаточно много категорий населения, и не всегда оправданно имеют, кстати, надо серьезно решать. Иногда это будет больно, но так будет правильно. Есть категории людей, остро нуждающихся в социальной помощи. И они ее получат.

Исследование КМИС показало, что 80% украинцев не довольны экономической жизнью. Политическая тоже не намного отстала. Где улучшение жизни, которое вы обещали?

Я уже говорила выше, перестроить страну, которая была на грани банкротства, за два дня не удастся. И даже за две недели. Посмотрите на историю любой страны: Америка, Великобритания, все они выходили из кризиса и депрессии постепенно, шаг за шагом.

И экономисты, и неэкономисты знают, что без проведения непопулярных реформ невозможно поднять экономику. Почему сейчас такие результаты исследований? Потому что непопулярные с точки зрения рядового украинца реформы уже начали проводиться. Когда люди смогут почувствовать позитивные последствия этих реформ, имея возможность купить намного больше, чем 2-3 года назад, тогда социологические исследования моментально отразят изменение ситуации. Требуется время, чтобы реформы заработали.

Я вам озвучу еще одну непопулярную мысль: хорошо, что люди даже не представляют, на какой коллапс была обречена экономика в 2010-м. Если бы не удалось остановить тот страшный кризис, тогда бы все поняли: хорошо - это когда не плохо.

Вы выступаете за либерализацию визового режима и обещаете помогать журналистам ...

Хочу сразу уточнить: я не консульский отдел! Речь шла о том, что когда журналисту необоснованно отказали в выдаче визы, или дали на достаточно короткий срок, я взяла на себя миссию посла доброй воли обращаться к послам по поводу таких отказов. Ведь как юрист я четко понимаю пункты Соглашения о либерализации визового режима. И там в частности говорится о том, что определенным категориям населения, в том числе и журналистам, можно выдавать визы сроком до 5 лет. Но прецедентов выдачи таких виз достаточно мало. Именно поэтому я призывала обращаться всех, кому необоснованно отказали, кому не ставят долгосрочные визы. Но это привело к тому, что ко мне стали обращаться и говорить: вот наши документы, сделайте нам визу. Так не пойдет! (Смеется)

После ваших обращений посольства как-то реагируют?

Конечно. Ко мне обращаются украинцы, которые жалуются, как иногда унизительно относятся к ним в посольствах, могут бросить бумаги безо всякого объяснения. Иногда до абсурда доходит: выдают визу на месяц, но находиться там можно только в течение трех дней.

После моего обращения вынесен выговор работнице одного из посольств, которая нахамила одной девушке, когда та обращалась в консульский отдел за визой. Господин посол при личной встрече сказал, что с этой ситуацией разобрался и больше такого не повторится. Бывает, сидит кто-то в этом окошке, считает себя носителем власти и переходит границу в чисто человеческих отношениях.

Кстати, я проводила встречу с послом Германии господином Гаймзетом. У нас продолжается эпистолярное дискуссия по поводу визового вопроса. Он мне предоставил статистические данные, что сейчас уже увеличено количество выданных немецким консульством долгосрочных виз. Движемся в правильном направлении.

На своей странице в Facebook я проводила опрос: как пользователи соцсети оценивают работу консульских отделов и посольств, и предложила сделать градацию наиболее и наименее лояльных к украинцам шенгенских консульств. Наиболее лояльным с точки зрения визовых вопросов было признан посольство Польши. На втором месте - Австрия, на третьем - Германия. С Чехией хорошая ситуация. Самая плохая ситуация традиционно с Италией.

Насколько вы считаете реалистичной либерализацию, учитывая довольно сложные сейчас отношения Украины с ЕС из-за судебных дел Тимошенко и Луценко?

План действий по либерализации визового режима выполнен Украиной уже примерно на 80%. Это очень много. Мы быстро движемся, и, надеюсь, скоро можем перейти ко второй фазе Плана действий по либерализации визового режима. Что еще не сделано из ключевых вещей - это три вещи: не приняты так называемый закон о биометрических паспортах, антидискриминационный закон, который уже разработан в правительстве, и закон о создании независимого антикоррупционного органа.

И именно ввиду не совсем простых отношений между Украиной и ЕС на данном этапе, я убеждена, что вопрос либерализации является объединительным. Это и площадка, на основе которой Украина и ЕС могут полностью объясниться.

Думаете, парафирование и подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС состоится, даже если не будет решен вопрос Тимошенко - краеугольный камень сегодня в отношениях с ЕС?

100% парафирование завершится в ближайшее время. Это уже решенный вопрос.

Что касается подписания, то, мне кажется, Европа сама себя загнала в тупик, привязав подписание соглашения об Ассоциации с ЕС исключительно к отдельным судебным делам. По моему мнению, это не совсем удачная позиция. Такими шагами можно не помочь, а наоборот отсрочить процесс евроинтеграции нашей страны. Хотя это так же невыгодно самому ЕС. Ибо отсутствие ЗСТ с Украиной - это потеря для Евросоюза 50-ти миллионного потребительского рынка, имею в виду украинский.

В геополитическом смысле провал евроинтеграции будет свидетельствовать о полном провале «Восточного партнерства», потому что без Украины этот проект просто теряет смысл.

Уверена, что европейцы и украинская власть будут искать пути, каким образом достойно выйти из этой ситуации. Уже сегодня риторика Европы не носит столь радикальный характер, как это было еще несколько месяцев назад.

По вашим прогнозам, в марте будет принят новый Уголовный кодекс. Эксперты говорят, что у нас много замечательных прописанных законов, но проблема в том, что они не выполняются. Где гарантия, что этот закон, пусть даже идеальный, будет выполняться?

Гарантия в правовой плоскости, и в том числе в новом УПК. Этот проект прошел три международные экспертизы. Даже в Резолюции ПАСЕ отдельным абзацем было сказано: мы приветствуем движение к дальнейшему и скорейшему принятию УПК. 99% всех рекомендаций, поправок, которые были высказаны международными экспертами, учтены в данном проекте.

Конечно, одним Кодексом ситуацию не исправишь. Именно поэтому сейчас почти завершен проект нового закона об адвокатуре, о прокуратуре. Благодаря таким комплексным шагам будет минимизированы любые пути, чтобы воспользоваться определенными коллизиями в законодательстве, как это часто бывает.

Реформа давно назрела. У нас просто какой-то репрессивный механизм, который действует еще с советских времен. Лишь 0,2% оправдательных приговоров. Это ужасно. И при этом 50% обвинительных. А остальные где?

В СИЗО.

Да. Годами люди могут сидеть, пока якобы на доследование направляется дело. Это недопустимо. Такого не должно быть в нормальной цивилизованной европейской стране.

И я хочу подчеркнуть, что этот Кодекс - не политический шаг, а реальный механизм для простого гражданина. Революционность этого КПК состоит в том, что будет применен принцип состязательности сторон в судебном процессе. Это означает, что только во время судебного разбирательства будут заслушиваться показания свидетелей и предоставляться доказательства. Не нужно никаких пыток. Если прокурор просто принесет показания свидетеля - они не приобщаются к делу. Исключительно во время судебного процесса с видеофиксацией, аудиофиксацией могут предоставляться свидетельства. Полностью выравниваются процессуальные права защиты и обвинения - защита получает больше прав за счет уменьшения прав прокуроров. Один и тот же прокурор будет от начала дела и до судебной защиты. Ведь сейчас у нас так - один открывает, другой что-то дорасследует, следующий в суде уже пытается что-то защитить. Поэтому большинство критики этого УПК раздается именно из уст прокуроров и следователей.

Какие еще новые нормы предусматривает КПК?

Прокуроров лишили права налагать арест на имущество. Исключительно суд может принять такое решение. Не будет иметь права прокурор выбирать меру пресечения и проводить обыск - исключительно суд будет принимать решение.

Прогрессивной нормой является введение такой меры пресечения как домашний арест с применением электронных браслетов. Они всем известны из голливудских боевиков. Абсолютно во всех преступлениях, кроме тяжких насильственных действий, будет предложено заплатить залог в госбюджет и таким образом человек может не находиться за решеткой, а находиться под подпиской.

Будут заменены эти унизительные металлические клетки на прозрачные стеклянные кабины.

Предлагается соглашение между потерпевшим и подозреваемым. Например, у вас украли мобильный телефон, затем человека нашли. Дело не трудное, человек вину признает. И вы имеете право договориться с подозреваемым, что он вам компенсирует убытки, а в ответ получает по минимуму. И все стороны вроде заинтересованы.

Предусмотрено, что арест применяется сроком на два месяца. Может быть продлен до шести месяцев. Максимально - это год. Не смогли за это время доказать вину - отпустите.

В Кодексе прописана и отмена доследования. Суд должен вынести или обвинительный, или оправдательный приговор - третьего не дано. Такого, что люди годами сидят, пока там что-то дорасследуется, больше не будет.

В течение прошлой недели в Верховной Раде главным вопросом был вопрос украинской трубы. Оппозиция блокировала трибуну, чтобы не допустить возможной приватизации ГТС. Россия неоднократно заявляла, что без сдачи ГТС пересмотре газовых контрактов невозможно. Вы готовы отдать трубу?

Вопрос реорганизации ГТС - это не вопрос сдачи трубы. Сегодня в ВР зарегистрированы два законопроекта относительно ГТС: один - Юрия Кармазина, другой - Кабмина. Они по сути идентичны. В чем разница. Кармазин пишет: запретить приватизацию ГТС. А в законопроекте Кабмина записано, что 100% должно оставаться в государственной собственности. Формально-юридически это одно и то же.

Я считаю, что оптимальный вариант - это трехсторонний консорциум, где 50% должна иметь Украина, ну и остальное делят Европа и Россия.

Без принятия закона о ГТС - одного или другого - консорциум не имеет права на жизнь. Речь не идет о сдаче трубы. Речь идет о первом шаге для создания консорциума.

Недавно состоялись громкие кадровые перестановки в правительстве. Как оцениваете рокировку Богатырева-Клюев и чем объясните стремительный взлет Хорошковского по правительственной лестнице?

Все люди, которых вы назвали, являются менеджерами высшего звена. Считаю, что данной рокировкой Президент показал: он четко понимает проблемы, которые сегодня существуют как в экономике, так и в обществе в целом. Видя определенные направления, требующие сильного кризисного менеджмента, он усилил за счет своих лучших кадров.

Абсолютно не согласна с тезисом, что переход в СНБО - понижение веса Андрея Петровича. Это не ссылка. Он является одним из сильнейших менеджеров нашей страны. Он очень активно взялся за работу и думаю, что он будет очень эффективен на этой должности.

То же можно сказать и о Валерии Ивановиче. Он работал не в одном правительстве и всегда демонстрировал высокий результат. Уверена, что в вопросе евроинтеграции он тоже себя покажет на очень высоком уровне.

Вот уже несколько лет вы ведете программу на радио. Как чувствуете себя в роли радиоведущей?

(Смеется.) Я периодически была гостьей политической программы «От первого лица» на Эра-FM, которая предусматривает, что звонят слушатели и спрашивают о том, что их беспокоит. И мне всегда звонили и говорили: вы юрист, помогите, у нас такая проблема, что делать, куда бежать? Руководство задумалось и предложило сделать цикл передач, где я давала бы профессиональную юридическую помощь.

К сожалению, у наших людей очень низкий уровень юридической грамотности. Но учитывая, как часто меняется наше законодательство, даже специалисты-юристы не всегда успевают его изучить.

Я уже полтора года в эфире. Мы получаем кучу благодарственных писем и я понимаю, что не зря поработала, и мне не стыдно смотреть людям в глаза.

Иногда людей интересует даже совет не юридический, а психологический. Что мы делаем. Мы звоним оппонентам. И у нас уже огромная статистика, когда мы примиряет людей в эфире. Наши люди боятся говорить друг с другом. Они эту вражду начинают, соседи за каких-то три сантиметра земли годами, десятилетиями не разговаривают. А вопрос решается элементарно. Заключили договор земельного сервитута - и забыли.

Беседовала Анна Ященко