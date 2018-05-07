«Афганец» Ковалев: Мы поворачиваемся спиной к Януковичу - и нас за это прессуют

Две недели назад УНИАН опубликовал новость, что лидеру «афганцев», ставших во время торжеств по поводу вывода войск из Афганистана спиной к президенту, Александру Ковалеву сотрудники МВД предложили уехать из страны. МВДдало опровержение, мол, бизнес, к которому имел отношение Ковалев, мы не кошмарим, и уезжать не просили. А неделю назад на мобильный телефон пришла очень тревожная смс-ка от жены Александра Татьяны, с которой раньше общаться не приходилось: «Саши нет в городе, у нас возможны события, которые я бы хотела обсудить с вами».

В кафе без труда узнаю черноглазую девушку, фотографии которой видела в офисе НКН, в кабинете Александра. «Нам сообщили, что Сашу хотят арестовать. Для этого у нас в квартире готовят обыск, говорят, что могут подкинуть оружие или наркотики», - рассказывает она, - Мы готовимся к обыску. Саша не в Киеве, но он в Украине. Наши адвокаты из НКН готовы прийти. Мы с няней моего ребенка придумываем, как сделать так, чтоб процесс этого обыска был контролируемым. Меня недавно вызывал следователь по ДТП, которое была у меня четыре года назад. К счастью, Саша тогда был в Эмиратах. Забытое дело, в котором есть решение суда и отсутствие взаимных претензий, вдруг заинтересовало органы». «Вы готовы сделать обыск публичным? Готовы, что к вам придут журналисты?» - интересуюсь я, вспоминая, что, когда после сентябрьского штурма парламента проходил обыск центрального офиса НКН, туда пришла масса журналистов. «Да. Если это поможет, - говорит она, - Ремонт у меня хороший, но золотых унитазов дома нет. Стесняться нечего».

Прошла неделя. На донецком предприятии, том самом, на котором проводились пять обысков и соучредителем которого долгое время был Александр Ковалев, заблокировали счета, а других акционеров продолжали «профилактировать». Александр Ковалев в Киев пока не приехал. На официальном сайте НКНглавной новостью висит информация о том, что объявляется режим мобилизации - против Александра Ковалева готовится провокации. (Еще не тревога, но уже мобилизация). В воскресенье мы пообщались с ним по скайпу.

Александр Иванович, два года, как к власти пришел ваш донецкий президент, - шучу я, намекая на макеевское происхождение своего визави, - а оппозиция либо в тюрьме, либо в подполье.

Я - не оппозиция. Я - член общественной организации, которая борется за права граждан. Президент ведь пообещал, что не позволит урезать социальные льготы, мы практически выполняем обещание Президента, а меня за это хотят кинуть в клетку, - смеется он. - А что касается Донбасса, напрасно вы так. Когда я был в армии, на построении могли скомандовать: кто с Донбасса – два шага вперед. Считалось, что выходцы оттуда - это как бы особая надежность…И нынешняя власть не сумеет убить эту славу. Мы ее просто не дадим убить.

Почему вы скрываетесь?

В правоохранительных структурах очень много достойных людей. Намного больше, чем вы себе представляете. Я достоверно знаю, что по мне дано указание меня закрыть, под любым предлогом. Информация по НКН регулярно заслушивается на коллегии МВД. Обо мне ищут любую информацию всюду, не только в Донецкой области, но и в России и Беларуси. Я узнал недавно, что у одной женщины-адвоката из Шевченковского района сгорел джип, и что она объявила, что его якобы поджег я. Бред какой-то. Они пытаются выявить схемы управления, каналы финансирования НКН, собирают информацию, ведут слежку. Если цитировать дословно одного из моих доброжелателей: «Саня, информация о тебе докладывается на самый верх». Некоторых наших членов вылавливают по городу, беседуют. Я узнал, что разрабатываются версии, что я якобы наркоман, или храню оружие. За НКН-овцами следит УБОП. Моя семья живет в ожидании обыска.

Когда в октябре был обыск центрального офиса НКН, там в течении получаса собралось «двести» афганцев. На протесты приедут люди из регионов, если вдруг власть решится вас задержать?

Да. Уже сегодня мне звонят и говорят: «Саня, выводи людей». В случае моего ареста в Киев могут приехать десятки тысяч людей. И я не дам и пяти процентов гарантии, что они вопреки запрету не зайдут в те учреждения власти, возле которых раньше всего лишь стояли с протестом.

НКН знают. Недавно на границе с Россией у одного нашего парня выпало удостоверение НКН. Пограничник сказал: ребята, мы вас знаем.

Скажите, ну какую вы представляете угрозу? Предположим, у вас получится пройти в парламент? Чем вы можете навредить центральной власти, будучи в Верховной Раде миноритарием?

У меня есть две версии, почему нас прессуют. Первая, что это месть властей за наш поступок на возложении. Вторая версия, что они напуганы ростом НКН. Мне очень солидные генералы говорили: «Саня, работай спокойно, но смени вектор». Как бы прими теневое сотрудничество с властью. Я на это не пошел.

Александр Иванович, с властью вы не сотрудничаете, а вот с Натальей Королевской замечены?

Мы не связаны на сегодня ни с одной политической партией.

Мы создаем свою партию, она называется «Никто кроме нас». Член нашего братства согласился свою Партию «Гражданское движение Украины» назвать «Никто кроме нас». Королевская помогла нам провести праздничный концерт на день вывода войск из Афганистана. Нам отказали во всех залах, нам отказали даже в аренде школьных спортзалов для праздника, она помогла арендовать Украинский дом, оформив это на одну промоутерскую компанию. Мы не связаны какими-то обязательствами с ней.

Мы регистрируем свою партию, и в регионах это идет с колоссальным трудом. Мы поворачиваемся спиной к верховному главнокомандующему - и нас за это бьют. За это рвут моих друзей из Донецка. И мы прекрасно сознаем, что кто-то из политиков хочет выразить нам солидарность, кто-то хочет воспользоваться, кто-то хочет объединить усилия. Пока мы выступаем сами. Но на поле боя нужны союзники. Без средств, без связей, без плеча трудно выиграть битву. И я предполагаю, что у нас будут такие союзники из числа партий, которые кажутся нам ответственными. Пока не знаю кто.

Вы знаете знаменитое решение Конституционного суда о том, что Кабмин может сам определять льготы в ручном режиме? Это решение не распространяется на участников боевых действий. То есть нам право на льготы оставили. «Афганцам» в регионах стали давать путевки, награды, пайки. Хотят «дружить».

Беседовала Лана Самохвалова