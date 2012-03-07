Березовский: Украине скатиться к авторитарному режиму нереально

Российский олигарх в изгнании Борис БЕРЕЗОВСКИЙ уверен, что Украине скатиться к авторитарному режиму нереально.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, которое опубликовано на сайте агентства.

“Украине скатиться к авторитарному режиму нереально. В Украине, как ни странно, все состоялось за 5 ющенковских лет. Несмотря на то, что у меня огромные претензии к нему. И думаю, что не только у меня, но и у миллионов украинцев. Он действительно использовал доверие народа только на 10%, а 90% - просто разбазарил. Но этих 10% хватило, чтобы менталитет украинского народа раз и навсегда кардинально изменился. Украинцы, в отличие от россиян, уже не рабы. И никто с этим ничего сделать не сможет. Ни ЯНУКОВИЧ, ни кто другой”, - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

При этом он заметил, что изменился и Виктор ЯНУКОВИЧ за эти годы: “ЯНУКОВИЧ образца 2011-2012 гг. - это совсем не ЯНУКОВИЧ образца 2004 года. Он вынужден считаться с новым свободным менталитетом украинцев. Это то, что скоро произойдет в России. Но пока еще не произошло”.

Б.БЕРЕЗОВСКИЙ также уверен, что Юлия ТИМОШЕНКО станет следующим Президентом Украины.

"Я уже говорил, что ТИМОШЕНКО - следующий Президент Украины. Она выйдет из тюрьмы, и станет политическим лидером. И ЯНУКОВИЧ это хорошо понимает", - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ, отвечая на вопрос, каким он видит политическое будущее Ю.ТИМОШЕНКО.