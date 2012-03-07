Пшонка обещает лечить Тимошенко - даже за пределами колонии

Немецкие врачи, которые входили в состав Международной медицинской комиссии по обследованию экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, планируют сегодня встретиться со своими украинскими коллегами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сегодня состоялась встреча генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ с делегацией немецких врачей. На встрече также присутствовали вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель генпрокурора Украины Анатолий ПРИШКО и первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.

С немецкой стороны в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ, профессор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, профессор Норберт ГААС, а также сотрудник Федерального ведомства канцлера Иоахим БЕРТЕЛЕ.

«Немецкие специалисты подтвердили свои намерения сегодня встретиться с украинскими врачами, которые входили в состав этой медицинской комиссии, а также с медиками Государственной пенитенциарной службы Украины, которые теперь осуществляют лечение заключенной», - говорится в сообщении.

Профессор К.АЙНГОЙПЛЬ сообщил, что они намереваются передать и обсудить с украинскими коллегами окончательные заключения относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, а также согласовать рекомендации по последующей реабилитации и лечению пациентки.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, диагноз немецких врачей фактически подтвердил заключения, которые до этого были сделаны украинскими медиками. Она также отметила, что все рекомендации специалистов относительно терапевтического лечения пациентки будут учтены.

В свою очередь, В.ПШОНКА сообщил представителям немецкой делегации, что украинская сторона и в дальнейшем будет всячески способствовать тому, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО получала необходимое лечение, а в случае необходимости - и за пределами Качановской колонии.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что немецкие врачи в рамках визита в Украину представят окончательные заключения обследования экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО 14 февраля.

«Немецкие специалисты, в рамках визита, планируют представить свои окончательные заключения обследования Ю.ТИМОШЕНКО, которое состоялось 14 февраля текущего года», - сказано в сообщении. Других подробностей ГПтСУ не предоставила.

14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.