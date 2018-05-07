Сможет ли ЕНП блокировать европейские инициативы украинской власти?

Когда политической партии “Батькивщина” пришлось окончательно выбирать идеологию, а вместе с ней и внешних партийных партнеров, она делала выбор между двумя партиями: либеральной (и конкретно Европейской Народной Партией, вектор которой отстаивал Григорий Немыря) и социал-демократической (на которой наставил Евгений Корнийчук). Тогда Тимошенко (активно использующая левую риторику) все-таки остановилась на ЕНП. Не знаем, насколько ее выбор точно соответствовал ее взглядам. И теперь кажется, что Юлия Тимошенко не прогадала. В трудное для нее время лидеры ЕНП выступили единым фронтом в ее поддержку. С момента взятия под стражу Тимошенко лидеры партии не прекращали делать громкие заявления с требованием освободить Тимошенко. С августа после ее ареста от них прозвучало около трех десятков месиджей в защиту Юлии Владимировны. А мартовский саммит этой многочисленной партии вообще прошел под знаком Тимошенко. О ней говорили сорок пять минут, Тимошенко-младшую приняла Ангела Меркель, обещая всяческую поддержку ее матери, было заявлено о создании группы высокого уровня, занимающейся освобождением политзаключенных. В конце концов, саммит венчало заявление

В нем представители ЕНП сказали, что и парламентские выборы без участия Тимошенко эта партия не признает и соглашение об ассоциации с Украиной не ратифицируют. Любопытно, что на официальном сайте партии, на странице, где гордо сообщается, что в ЕНП состоят семнадцать глав государств и правительств (из стран-членов ЕС) на главной групповой фотографии ВИП-лидеров партии в центре стоит Тимошенко.

В день проведения саммита с грозными заявлениями о лидере БЮТ президент Янукович дал заданиеглаве правительства и министру иностранных дел по вопросу договора об Ассоциации.

Министр иностранных дел Константин Грищенко должен до 15 марта подать согласованный с ЕС консолидированный текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

До 2 апреля глава правительства должен обеспечить разработку и утверждение плана первоочередных мероприятий по евроинтеграции на 2012 год.

До 3 мая Николай Азаров должен подготовить и согласовать с Еврокомиссией предложения относительно потребностей Украины в помощи Европейского Союза для обеспечения имплементации положений Договора об основании Энергетического Содружества. Внести предложения о перестройке национальной системы координации деятельности, направленной на имплементацию Соглашения об ассоциации премьер должен до 2 июля.

Таким образом деловая активность Президента на европейском направлении, совпала с одним-единственным публичным требованием самой большой европейской партии - освободить Тимошенко и Луценко.

Мы попробовали разобраться, сумеет ли ЕНП блокировать европейскую активность украинской власти.

Один из аналитиков структур Евросоюза (он не захотел называть свое имя) в частности сказал, что заявление ЕНП носит политический характер. Ратификация в парламенте - это последний этап, до которого сегодня Украине будет довести документ трудно. «Предположим, что формально Украина выполнила все условия, указанные в договоре, - рассказал наш собеседник, - дальше идет парафирование, подпись под которым должны поставить лидеры ЕС и украинские лидеры. Но парафирование - это лишь процедурная формальность, некое логичное завершение работы двух сторон. Дальше соглашение передается в Совет ЕС по внешней политике, где присутствуют министры иностранных дел всех стран ЕС. И там его должны подписать все министры, решение должно быть единогласным. Это очень важный этап. И только потом, в случае успеха (угадайте, что его тут будет предопределять?) документ передается в европарламент. Лично я не верю, что евробюрократы пропустят в парламент этот документ, если украинская оппозиция будет сидеть. Но если предположить невероятное, что Договор об Ассоциации проходит все этапы и попадает на ратификацию, то тут попытки его ратифицировать при наличии политзаключенных обречены на провал. Европарламент - это не Украина, здесь скупка тушек невозможна. Треть евродепутатов - это члены ЕНП, добавьте сюда отдельные группы «Свободы и демократии», партии зеленых и плюс объединенные либералы и демократы, для которых политические свободы - святые вещи. Я не представляю, что даже европейские социалисты отдали бы голоса за ратификацию. Поэтому ЕНП еще раз напомнила власти очевидные и много раз звучавшие вещи. Можно и нужно развивать любую активность, но главным вопросом остается вопрос политзаключенных».

С этим мнением соглашается Катерина Вольчук, заместитель директора Центра российской и восточноевропейской политики Бирмингемского университета (Великобритания): ЕНП послала прозрачный и серьезный сигнал Украине, напомнив, что главный вопрос для заключения договора ассоциации - это свобода политзаключенных. Ратификация в парламенте – это конечный этап, но она не будет успешной в случае наличия заключенных. Eвропейский парламент сейчас получил больше полномочий в сфере внешней политики и это позволит обеспечивать большую последовательность в ее проведении. Это приведет к усилению ценностного элемента в работе Совета ЕС, в Комиссии и в странах-членах ЕС, чем это было раньше до подписания Лиссабонского Договора. Это касается не только Украины, но и всего региона Восточного Партнерства. Мы видели, что происходит в Беларуси, мы не видели большого улучшения на Южном Кавказе. Мы не может позволить Украине еще больше отдалиться. У нас есть достаточно рычагов влияния на Украину. Важен и вопрос персоналий. Европейские политики встречали Тимошенко в коридорах Брюсселя, они имели с ней дело как с представителем государства. И теперь она в тюрьме. Этого нельзя недооценивать. Европарламент невероятно строго относится к вопросу отстаивания европейских ценностей, демократии и прав человека. Он - главный гарант того, что в принятии решений Евросоюзом движут не только интересы, а что он базируется на ценностях свобод. Это некая непреложная истина и для членов держав ЕС, и для Еврокомиссии. Требования Европарламента касается не только Тимошенко, они одинаковы для всех регионов - и для России, и для Беларуси, и для Китая. Хотя на сегодня украинский случай - тяжелая дилемма. Само парафирование - технократический вопрос. Хочу сказать, что Соглашение может быть заблокировано и на более ранних этапах. Украине предлагаются замечательные и глубокие отношения, и в обмен на это предложение ЕС просит показать уважение к ценностям. У вас все можно было закончить еще осенью. Янукович так обещал польскому президенту решить вопрос... И очень сильно ударило по ожиданиям, что после одного приговора раскрутили второе уголовное дело. У экспертов на счет Януковича теперь появилось новое выражение, возможно, я повторю: «Такое поведение – оскорбление нашего интеллекта». Это был очень серьезный удар по нашим надеждам. Евросоюз - тяжелый партнер, когда речь идет об отстаивании базовых свобод. Для всех, будь то Сербия, Балканы, Украина или Россия. Но в вопросах отстаивания человеческих свобод он готов использовать всю свою силу.

Иван Попеску, народный депутат Украины (ПР), председатель постоянной делегации Украины в ПАРЕ: Я не могу анализировать документы ЕНП, я не видел текст. Но инициативы Президента Украины Виктора Януковича логичны: в нашей программе четко сказано, что евроинтеграция - наша стратегическая цель. И в законе об основах внешней и внутренней политики четко сказано, что евроинтеграция - наша цель. И все шаги Администрации Президента и парламента были нацелены на достижение этой цели. Президент постоянно настаивал на продолжении переговоров о Договоре об ассоциации. И последние инициативы и поручения исполнительной власти прогнозированы и логичны. Мы будем двигаться в этом направлении несмотря ни на что. То, что есть политические заявления от друзей «Батькивщины», то они имеют право это делать. Я думаю, что рано или поздно мы решим все проблемы. И сначала мы парафируем соглашение, а потом будем ратифицировать.

Маша Мищенко