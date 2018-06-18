Финансы Украины стали «семейным» делом

Интрига вокруг вакантной должности министра финансов длилась недолго. Янукович назначил на нее, как и прогнозировал ранее глава фракции ПР Александр Ефремов, заместителя председателя НБУ Юрия Колобова. Человека, который известен прежде всего (и почти исключительно!) близостью к старшему сыну президента Александру Януковичу.

Определенная пауза, которую взял при этом назначении президент, дала экспертам и журналистам повод для определенных сомнений: а вдруг Виктора Федоровича все же убедят в том, что модель «имени Азарова» с совмещением должностей первого вице-премьера и министра финансов является эффективной? А может, Петр Порошенко выторгует эту «вкусную» должность взамен за лояльность «5 канала» и поддержку ПР в «сахарных» областях центра Украины?

Основания для этих сомнений дал сам Янукович, заявив 24 февраля в Днепропетровске, что кандидатура Колобова на должность министра финансов «не главная», рассматриваются еще два кандидата.

Но прошла как раз «не главная» кандидатура. Почему? Насколько это было обусловлено деловыми качествами кандидатов-конкурентов?

У автора есть все основания полагать, что и Хорошковский, и Порошенко (который явно не хочет идти на обесцененный фактическим выводом из-под ведения тендеров пост министра экономики) были бы лучшими министрами финансов, чем Колобов. Оба являются сильными и проверенными в деле менеджерами (в том числе и кризисными). Оба имеют большой и разнообразный опыт работы (Хорошковский - в Минэкономике, таможне, СБУ; Порошенко - СНБО, МИД, Нацбанке). Оба, в отличие от Колобова, прекрасно знакомы не только с финансовыми потоками, но и с реальной экономикой, которую «прощупали собственными руками», занимаясь крупным бизнесом.

Оба имеют широкие политические и деловые связи, личные знакомства почти со всеми значительными политиками, администраторами, бизнесменами и экспертами. Порошенко, к тому же, пользуется уважением в Европе. Обоим не откажешь в мощном интеллекте и способности к нестандартным решениям.

Не сравнить масштаб и комплексность понимания проблем, стоящих перед финансовой системой Украины, Порошенко и Хорошковским - и Колобовым, с другой стороны.

Показательна та характеристика, которую дал Юрию Колобову заместитель директора Центра научных исследований Нацбанка Виктор Кравец, который работал с господином Колобовым в НБУ: эксперт оценивает его как напористого, целеустремленного человека, у которого есть коммерческая жилка. "В Нацбанке его называют "схемщиком" в хорошем смысле слова, то есть он умеет находить варианты решения проблем, чувствует, где есть финансовые потоки, а для такой госструктуры, как Минфин, это очень хорошо".

Действительно ли можно найти «хороший смысл» в специалисте по «схемам», который, так сказать, нюхом чует финансовые потоки? Хорошо ли это для любой госструктуры и государства в целом? Достаточно ли для управления финансами Украины короткого опыта работы в НБУ и работы в небольшом коммерческом банке?

Провластное издание «Сегодня» с изрядной откровенностью пишет о функции Колобова: «Креатура президента... И на посту главы Минфина он будет контролером от Виктора Януковича, распределяя финансы между текущими нуждами страны (за которые отвечает премьер) и направлением экономических реформ (ответственность первого вице-премьера) в тех пропорциях, которые определит глава государства».

В свою очередь, сайт «Комментарии» со ссылкой на свой источник в правительстве утверждает, что главной задачей господина Колобова на посту министра финансов станет привлечение средств комбанков для финансирования бюджета. Взамен за живые деньги банкирам будут предлагать сомнительные правительственные ОВГЗ (зарубежное заимствование сейчас закрыто, поэтому вся надежда только на внутренние ресурсы).

Таким образом, комбанкам будут выкручивать руки в «лучших» традициях незабываемых 90-х годов прошлого века.

Источник «Комментариев» также отметил, что не менее важной задачей для министра станет поиск денег для повышения социальных стандартов перед выборами. Очевидно, методы поиска средств также будут силовыми, внеэкономическими.

И именно в этом видится разница между министром финансов Колобовым, с одной стороны - и возможными министрами финансов Порошенко или Хорошковским. Не идеализируя этих деятелей, следует все же отдать должное их «инстинктам» экономистов и бизнесменов. У Колобова инстинкты совсем другие, чисто «донецкие»...

И приоритетом направления финансовых потоков для Колобова будет даже не предвыборная «социалка» (не говоря уже о производстве, энергосбережении, реструктуризации экономики и всякой другой «пурге»), а прежде всего счета «семьи».

Назначив Колобова, Янукович еще раз подтвердил тот факт, что он уже давно сделал выбор в пользу «семьи», своего ближайшего и преданного окружения, пренебрегая интересами государства и народа. Он сделал выбор в пользу силовых и административных методов управления экономическим и государственным механизмом. И этими же методами явно планируется провести парламентские выборы осенью этого года.

Такие кадровые действия ложатся в логику назначения людей «семьи» на все без исключения силовые ведомства, в логику заключения по крайне сомнительным с юридической точки зрения обвинениям лидеров оппозиции, в логику «маски-шоу» на предприятиях, которые «понравились семье» либо контролируются представителями оппозиционных сил.

Очень похоже, что на Европу Банковая вообще махнула рукой. И об этом свидетельствует полухамское заявление МИДв адрес посла ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры.

Неужели это такая судьба у Украины - «семейное право» и Евразийский союз?

Не хочется верить!

Николай Писарчук