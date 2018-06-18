”Профиль” собрал и кучмистов, и противников экс-Президента

Журналисты нашли хороший повод, чтобы высказаться о том, какой они хотят видеть журналистику и какой не хотят… На вечеринку пришли Леонид Кучма, Андрей Шкиль, Александр Третьяков, Инна Богословская, Елена Лукаш и другие официальные лица…

Как бы то ни было, а главным гостем на вечеринке, посвященной приобретению холдингом «Главред-медия» журнала «Профиль», был Леонид Кучма. Это не удивительно, учитывая тот факт, что главный редактор и руководитель этого проекта – Алена Громницкая, бывший пресс-секретарь бывшего же Президента. Так же не удивительно, что львиная доля места в первом номере переформатированного издания посвящена Леониду Даниловичу. Корреспондент УНИАН насчитал десяток изображений с портретом экс-папы.

Сам Кучма прошагал своей фирменной бодрой походкой по красной дорожке киевского вип-ресторана «Сохо», окна которого выходят на стену одного облезлого дома. Бывший президент принялся здороваться и обниматься с гостями, пожал руку Андрею Шкилю. Автоматически созрел первый вопрос политику-бютовцу:

– Вы только что пожали руку Леониду Кучме. Предательство?

– Я принимал участие в акции «Украина без Кучмы». Ее результаты достигнуты: Украина сейчас без Кучмы. А говоря о ситуации в современной Украине, мы должны четко понимать: есть моральное осуждение тех или иных персон, есть уголовное преследование. И я не могу аргументировано доказать сейчас его вину, так как не являюсь прокурором. Знаете, этот человек был десять лет Президентом, и тут складывается такая же ситуация, как с коммунистической партией. Вот когда, например, вам цветы дарят на 23 февраля, вы их выбрасываете?

– Я вообще-то анархо-коммунист.

– Вы анархо-коммунист, но когда дарят другим людям, националистам, они тоже их не выкидывают… Такова наша история. Говорите, поздоровался с Кучмой? Когда я попал в тюрьму при его правлении, мне там пришлось здороваться с таким количеством преступников, что я уже привык.

Вопрос об отношении к бывшему Президенту я задал также депутату-бютовцу, бывшему телеведущему Андрею Шевченко.

– У каждого человека есть своя миссия, – сказал бютовец-журналист. – Моя миссия сделать успешным украинский медиа-рынок, и когда на нем появляется что-то новое, я рад: это плюс стране. Поэтому я желаю Алёне и ее команде, чтобы они конвертировали свой азарт в успешное коммерческое предприятие. И меньше всего, идя сюда приветствовать редакцию, я думал о том, кто сегодня здесь будет. Другое дело, стоит задать вопрос: кто для Алёны Громницкой Кучма – герой ее журнала или он для нее шеф и моральный авторитет? И этот вопрос для нее и всей команды.

Сам Данилыч скромно уселся в компании друзей за дальним столиком. Когда до него дошла очередь, он сказал, что за время работы с Аленой стал с ней полным единомышленником. Поэтому желает ей всевозможных успехов.

– Мне хотелось бы прочитать в обновленном «Профиле» о профилях всех наших политиков, – сказал кандидат в политики (по спискам НУ–НС) Владимир Арьев, руководитель продюсерского центра «Закрытая зона». – Наших политиков надо раскатывать асфальтовым катком, чтобы от них остался один профиль.

– То есть ты – за жесткое мочилово?

– Я против мочилова ради мочилова, но за то, чтобы все вещи называть своими именами. Если мы этого сейчас не сделаем, если мы не начнем раскатывать людей, которые занимаются грабежом в собственном доме, то в доме порядка не будет.

– Ты ведь и сам без пяти минут депутат... А если тебя самого тут начнут критиковать?

– Если будет за что, я, прежде всего, буду думать не о том, какие журналисты пид…сы, извините, а о том, что я сделал не так. С другой стороны, я думаю, у меня всегда найдется возможность изложить свою точку зрения, потому что это одно из правил журналистики. Так же, надеюсь, что не дам поводов для обвинения себя в чем-то серьезном.

Я обратился к бывшему кандидату в политики (избирательный проект «КОП», в котором он принимал участие в 2002 году, провалился) журналисту Николаю Вересню:

– Господин Вересень, скажите что-нибудь афористичное об этом издании и о журналистике вообще.

– Нет, не могу сказать ничего афористичного. Ставьте вопросы.

– Скажите, какую оценку вы можете дать первому номеру этого обновленного издания, которое сегодня презентуется в этом ресторане?

– Рано оценивать. Первый номер пока вышел. Я помню первую игру Олега Блохина – не было ни одного человека, который в Киеве его не материл. Потом он получил «Золотой мяч».

– Какие будут ваши пожелания редакции «Профиля»?

– Нет желаний. Я профессионал.

– Это видно.

– А профессионалы не желают никогда один другому. Потому что профессионал знает, как это все трудно.

– Каким бы вы не хотели видеть журнал «Профиль» и вообще украинскую журналистику? – спросил я у шеф-редактора "Газеты 24" Виталия Портникова.

– От украинской журналистики не хотелось бы ожидать непрофессионализма, провинциализма, предвзятости, желания быть на одной из сторон баррикад, которые выстраивают наши политики. Хочется, чтобы украинская журналистика больше походила на наш народ – интересующийся, опытный, гораздо более склонный к развитию, чем наша политическая элита и журналистика.

Под конец мероприятия прошел аукцион, на котором была продана картина, на которой нарисованы три украинских Президента. Образец кича, приобретенный одним бизнесменом за 2500 гривен, показывает профиль украинских политиков так, как когда-то изображали классиков марксизма-энгельсизма-ленинизма. Вот, в общем, и все. Вечеринка прошла без эксцессов, если не считать того, что на пиджак охраннику Кучмы плеснули немного красного вина.