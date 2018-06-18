”Профиль” собрал и кучмистов, и противников экс-Президента
Журналисты нашли повод высказаться о том, какой они хотят видеть журналистику и какой не хотят… На вечеринку пришли Леонид Кучма, Андрей Шкиль, Александр Третьяков, Елена Лукаш и другие официальные лица… Репортаж
Журналисты нашли хороший повод, чтобы высказаться о том, какой они хотят видеть журналистику и какой не хотят… На вечеринку пришли Леонид Кучма, Андрей Шкиль, Александр Третьяков, Инна Богословская, Елена Лукаш и другие официальные лица…
Как бы то ни было, а главным гостем на вечеринке, посвященной приобретению холдингом «Главред-медия» журнала «Профиль», был Леонид Кучма. Это не удивительно, учитывая тот факт, что главный редактор и руководитель этого проекта – Алена Громницкая, бывший пресс-секретарь бывшего же Президента. Так же не удивительно, что львиная доля места в первом номере переформатированного издания посвящена Леониду Даниловичу. Корреспондент УНИАН насчитал десяток изображений с портретом экс-папы.
|Единомышленники
– Вы только что пожали руку Леониду Кучме. Предательство?
– Я принимал участие в акции «Украина без Кучмы». Ее результаты достигнуты: Украина сейчас без Кучмы. А говоря о ситуации в современной Украине, мы должны четко понимать: есть моральное осуждение тех или иных персон, есть уголовное преследование. И я не могу аргументировано доказать сейчас его вину, так как не являюсь прокурором. Знаете, этот человек был десять лет Президентом, и тут складывается такая же ситуация, как с коммунистической партией. Вот когда, например, вам цветы дарят на 23 февраля, вы их выбрасываете?
– Я вообще-то анархо-коммунист.
– Вы анархо-коммунист, но когда дарят другим людям, националистам, они тоже их не выкидывают… Такова наша история. Говорите, поздоровался с Кучмой? Когда я попал в тюрьму при его правлении, мне там пришлось здороваться с таким количеством преступников, что я уже привык.
Вопрос об отношении к бывшему Президенту я задал также депутату-бютовцу, бывшему телеведущему Андрею Шевченко.
– У каждого человека есть своя миссия, – сказал бютовец-журналист. – Моя миссия сделать успешным украинский медиа-рынок, и когда на нем появляется что-то новое, я рад: это плюс стране. Поэтому я желаю Алёне и ее команде, чтобы они конвертировали свой азарт в успешное коммерческое предприятие. И меньше всего, идя сюда приветствовать редакцию, я думал о том, кто сегодня здесь будет. Другое дело, стоит задать вопрос: кто для Алёны Громницкой Кучма – герой ее журнала или он для нее шеф и моральный авторитет? И этот вопрос для нее и всей команды.
|Украина с Кучмой и без
– Мне хотелось бы прочитать в обновленном «Профиле» о профилях всех наших политиков, – сказал кандидат в политики (по спискам НУ–НС) Владимир Арьев, руководитель продюсерского центра «Закрытая зона». – Наших политиков надо раскатывать асфальтовым катком, чтобы от них остался один профиль.
– То есть ты – за жесткое мочилово?
– Я против мочилова ради мочилова, но за то, чтобы все вещи называть своими именами. Если мы этого сейчас не сделаем, если мы не начнем раскатывать людей, которые занимаются грабежом в собственном доме, то в доме порядка не будет.
– Ты ведь и сам без пяти минут депутат... А если тебя самого тут начнут критиковать?
– Если будет за что, я, прежде всего, буду думать не о том, какие журналисты пид…сы, извините, а о том, что я сделал не так. С другой стороны, я думаю, у меня всегда найдется возможность изложить свою точку зрения, потому что это одно из правил журналистики. Так же, надеюсь, что не дам поводов для обвинения себя в чем-то серьезном.
Я обратился к бывшему кандидату в политики (избирательный проект «КОП», в котором он принимал участие в 2002 году, провалился) журналисту Николаю Вересню:
– Господин Вересень, скажите что-нибудь афористичное об этом издании и о журналистике вообще.
– Нет, не могу сказать ничего афористичного. Ставьте вопросы.
|Вересень афористично молчал
– Рано оценивать. Первый номер пока вышел. Я помню первую игру Олега Блохина – не было ни одного человека, который в Киеве его не материл. Потом он получил «Золотой мяч».
– Какие будут ваши пожелания редакции «Профиля»?
– Нет желаний. Я профессионал.
– Это видно.
– А профессионалы не желают никогда один другому. Потому что профессионал знает, как это все трудно.
– Каким бы вы не хотели видеть журнал «Профиль» и вообще украинскую журналистику? – спросил я у шеф-редактора "Газеты 24" Виталия Портникова.
– От украинской журналистики не хотелось бы ожидать непрофессионализма, провинциализма, предвзятости, желания быть на одной из сторон баррикад, которые выстраивают наши политики. Хочется, чтобы украинская журналистика больше походила на наш народ – интересующийся, опытный, гораздо более склонный к развитию, чем наша политическая элита и журналистика.
|Всё будет ”Профиль”
Антон Зикора Фото журнала "Профиль"
Фото журнала "Профиль"