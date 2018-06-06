Тимошенко переключилась на Балогу?

Похоже, «в верхах», а заодно и в стане помаранчевых политсил определились черты будущего очередного противостояния.

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, комментируя результаты своей встречи с Президентом Виктором Ющенко, заявила, что главу государства «дезинформировали» относительно того, можно ли проводить конституционный референдум одновременно с выборами. Под горячую руку досталось главе Секретариата Президента Виктору Балоге, который, по словам лидера БЮТ, при ее беседе с Ющенко не присутствовал, и, по мнению Тимошенко, не имел права комментировать эту встречу.

Напомним, что причиной неудовольствия Тимошенко стало заявление Балоги о том, что Президент считает, что синхронизация конституционного плебисцита с выборами создает риск его легитимности. «Результаты референдума могут быть обжалованы в судах», – сказал глава государства. Он также обратил внимание на важность четкой формулировки вопросов, на которые должны ответить украинцы. По мнению Президента, следует отметить четко норму Конституции, которую предлагается изменить, «чтобы люди знали, за что голосуют».

Кстати, это заявление размещено на официальном сайте Президента. И если на минутку допустить, что Тимошенко права: Балога не имел представления, о чем говорил, на свое собственное усмотрение комментировал позицию Ющенко, то придется допустить также и то, что руководитель Секретариата за спиной Президента использует президентский Интернет-ресурс как свой собственный. А Ющенко дезинформируют не только относительно возможности одновременного проведения референдума и выборов, но и того, что касается реального положения дел в его собственной «службе технического обеспечения».

Впрочем, возможные подозрения в нечистоплотности Балоги в День независимости развеял сам Ющенко. Выступая на Софийской площади, Президент заявил, что инициирует созыв Национальной конституционной рады для подготовки новой редакции Конституции Украины. И сам же добавил, что это – процесс длительный. И он не должен стать «заложником выборов».

В то же время для лидера БЮТ одновременное проведение выборов и конституционного референдума – вопрос принципиальный. Надо полагать, тут она готова идти до конца. С одной стороны, она говорит о том, что окончательную точку в вопросе проведения референдума должен поставить суд (который, кстати сказать, одним махом перечеркнул планы Тимошенко, решив, что этот иск будет рассматриваться в обычном порядке – в течение двух месяцев – то есть решение суда появится уже после выборов). Но с другой – Тимошенко заявляет, что собирается инициировать встречу Ющенко с членами ЦИК. Которые, надо полагать, должны убедить Президента в том, что никакой опасности легитимности референдума одновременное его проведение с выборами не несет.

Что касается содержательной части конституционной реформы, то и тут мнения Ющенко и Тимошенко кардинально расходятся. Если первый настаивает на широком обсуждении предполагаемых изменений вплоть до формулировок. То вторая намерена получить от общества всего лишь «техническое задание на разработку новой Конституции», о чем с подкупающей откровенностью сообщает сайт БЮТ.

И, вероятно, дело даже не в том, что и Президент и «Наша Украина» – Народная самооборона как политсила, которая, так сказать, представляет интересы Ющенко на выборах, категорически настаивают на том, что любые обещанные сегодня изменения должны реализовываться только новым составом Верховной Рады. А не до выборов, как это предложили «регионалы» в случае с депутатской неприкосновенностью. И не одновременно с выборами, как этого хочет Тимошенко в случае с конституционной реформой.

Вероятно, более глубокая причина происходящего заключается в том, что Юлия Владимировна у власти, либо накануне перспективы ее получения, готова мирно сосуществовать с Виктором Андреевичем. Но никоим образом не с командой Виктора Андреевича.

В том ли дело, что политика Ющенко как короля, которого, как известно, играет свита, в значительной степени зависит от людей из окружения Президента? А Тимошенко сама стремится играть первую скрипку и практически никогда не находит общий язык с теми членами своей команды, которые не хотят уходить в тень лидера БЮТ… Или же мы сегодня наблюдаем первый акт очередного этапа борьбы за «доступ к телу» первого лица государства?

Как бы там ни было, ситуация слишком уж напоминает печально известный скандал Тимошенко и Порошенко, результатом которого стал распад оранжевой коалиции в Верховной Раде и потеря Тимошенко премьерского кресла.

Тогда дело дошло до взаимных публичных обвинений. Юлия Владимировна и члены ее команды заявляли, что Петр Алексеевич использует служебное положение для того, чтобы проворачивать незаконные операции. А Петр Алексеевич ответил тем, что за время премьерства Юлии Владимировны Украина многое потеряла по вине ее экономических экспериментов. И даже отважился покуситься на «святое», заявив, что в наиболее любимом (и больном одновременно) вопросе реприватизации Тимошенко слишком много напартачила, чтобы ее ошибки не были заметны.

А с чего все началось? Со спора о том, кто сядет в кресло спикера ВР (это во время формирования помаранчевой коалиции) и перетягивания полномочий между премьером Тимошенко и главой СНБОУ Порошенко.

Теперь, очевидно, мы имеем перспективу перетягивания полномочий между Тимошенко-премьером (если она займет этот пост, впрочем, у самой Юлии Владимировны в этом нет сомнений) и главой Секретариата Президента Балогой.

Тем более что фундамент будущих разногласий уже заложен – стараниями нынешнего премьера Виктора Януковича. Война законов, которую Кабмин с переменным успехом ведет с СП, без малого за полгода «активной стадии» успела уже перерасти, как сказать, в традицию. И если новый премьер продолжит благое дело «реформирования» органов власти в Украине со вполне естественным для такого процесса перераспределением полномочий, очередному скандалу уже никто не удивится.

Пока Балога не поднял брошенную Тимошенко перчатку. Правда, сегодня торопиться некуда. Но если это произойдет… В прошлом (а может быть, и в настоящем) главы СП немало моментов, которые можно было бы припомнить. Как уже показала практика, такой образ действий Юлии Владимировне вполне подходит. То же самое можно сказать и о прошлом самой Тимошенко. Да и ее собственный стиль управления Кабмином также далек от совершенства с точки зрения соответствию требованиям момента. В общем, при желании вероятные противники обеспечат себе широкое поле для маневра. Правда, в результате опять может пострадать реноме Президента…

Но в прошлый раз такие соображения Юлию Владимировну не остановили.

Елена Перегуда