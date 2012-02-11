Ровенский журналист сравнил эффект от Януковича и Ляшко

Ровенскому журналисту Виктору ГОМОЛЮ, который в одном из изданий разместил информацию о поврежденном в городе Костополь бигборде с изображением Виктора ЯНУКОВИЧА, предложили явиться в Костопольский райотдел милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам В.ГОМОЛЬ, такое предложение сделал ему по телефону работник отдела уголовного розыска райотдела милиции.

Журналист расценил это как шутку, но на следующий день перезвонил в Костополь. Выяснилось, что такой работник действительно есть в штате райотдела.

По словам В.ГОМОЛЯ, на вызов милиционеров он не ходил - расценивает предложение как вмешательство в журналистскую деятельность и попытку запугивания. Журналист заметил, что летом прошлого года он писал о повреждении бигборда с изображением народного депутата Олега ЛЯШКО в центре Ровно – почему-то после этого его никто никуда не вызывал.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля «Газета по-украински» заявила, что на ее журналистов оказывается давление из-за публикаций о повреждении биллбордов с изображением В.ЯНУКОВИЧА.

В частности, внештатного автора из Львова Евгения БОРИСОВА 20 января вызывали на допрос в милицию, во время которого, по данным издания, угрожали истязаниями и советовали сознаться в том, что журналист сам забросал биллборд краской, чтобы первым написать об этом и таким образом стать известным. Е.БОРИСОВ отметил, что милиционеры отобрали у него мобильный телефон, скопировали всю базу номеров, обзванивают людей из списка его контактов и тоже вызывают их на допросы.

В то же время, во львовской милиции отрицают эту информацию.