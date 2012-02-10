В милиции отрицают давление на журналистов из-за билл-борда Януковича

Во львовской милиции отрицают, что на журналистов “Газети по-українськи” оказывалось давление во время расследования уголовного дела о повреждении во Львове билборда с новогодним поздравлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили сегодня УНИАН в секторе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, следственным отделом Лычаковского райотдела Львовского городского управления МВД Украины расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения хулиганских действий, по признакам преступления, предусмотренного ст.296 УК Украины о повреждении билборда на улице Пасечной во Львове.

„В процессе расследования уголовного дела было установлено, что видеоролик, на котором непосредственно зафиксирован факт совершения хулиганских действий, был обнародован в Интернет-сети, в том числе на сайте одного из интернет-изданий. Правоохранительные органы выяснили, что этот видеоролик и комментарий к нему разместил внештатный корреспондент “Газети по-українськи”. Для обеспечения полного и всестороннего расследования обстоятельств дела, этот человек был приглашен в Лычаковский райотдел милиции Львова и допрошен в качестве свидетеля», - говорится в сообщении.

В секторе связей с общественностью областного управления милиции также отметили, что „никаких претензий к следователю во время допроса и после его завершения у этого человека не возникало”.

„Однако поскольку в некоторых интернет-издание появилось сообщение о том, что на корреспондента якобы оказывалось давление, Главным управление милиции Львовской области была немедленно назначена и проведена служебная проверка. В процессе проверки установлено, что сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в пределах своей компетенции. Никаких нарушений действующего законодательства во время проведения допроса допущено не было”, - информирует ССО.

По данным милиции, журналиста вызвали в райотдел милиции еще 20 января этого года, после этого "не вызывали ни его, ни его друзей, ни жену".

Как сообщал УНИАН, вчера “Газета по-українськи” заявила, что на ее журналистов оказывается давление из-за публикаций о повреждении билбордов с изображением В.ЯНУКОВИЧА.

В частности, из Лычаковского райотдела МВД во Львове поступил запрос с просьбой "предоставить список лиц, которые работают во львовской редакции “Газети по-українськи”, сообщить порядок освещения статей и фото на официальной странице издания в Интернете", а также сообщить, "на каких основаниях были опубликованы статья и фото".

Внештатного автора из Львова Евгения БОРИСОВА 20 января вызвали на допрос, во время которого, по данным издания, угрожали пытками и советовали сознаться в том, что журналист сам залил билборд краской, чтобы первым написать об этом и таким образом стать известным.

Кроме того, Е.БОРИСОВ сообщил, что милиционеры отобрали у него мобильный телефон, скопировали всю базу номеров, обзванивают людей из списка его контактов и тоже вызывают их на допросы.