Томенко: кто выиграет выборы, тот и изменит Конституцию

Какой должна быть Конституция Украины должно определять общество на парламентских выборах, а не Конституционная ассамблея.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что оппозиция приняла сознательное решение об отказе принимать участие в работе ассамблеи. «Опыт создания аналогичных структур во времена предыдущих президентов свидетельствует, что оппозицией и научными работниками всегда пыталась прикрыться Администрация Президента для того, чтобы найти выгодные механизмы для увеличения полномочий и монополизации власти главы государства», - сказал заместитель председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО также добавил, что мы имеем примеры, когда самые выдающиеся юристы Украины нашли обоснование для того, чтобы Леонид КУЧМА мог баллотироваться на должность президента на третий срок, а позже обосновали то, что Украина незаконно 6 лет жила по Конституции 2004 года.

«Поэтому только общество может определять, каким путем менять Конституцию», - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что именно выборы являются тем инструментом, который даст возможность понять стратегию Конституционной реформы. В частности, добавил он, какие политические силы и соответственно какие программы партий наберут большинство голосов, такой и должна быть логика конституционных изменений. «Не назначенная Президентом Конституционная ассамблея, а определенный народом курс должен быть в основе конституционных изменений», - сказал он.