Новый омбудсмен: миллионер, правозащитник, чиновник?

7 февраля истекает срок полномочий Уполномоченного по правам человека, «регионалки» Нины Карпачевой. Госпожа Карпачева стала первым омбудсменом независимой Украины. Напомним, сам институт уполномоченного был создан в 1997 году при ее активном участии. Она была автором законопроекта «Про Уполномоченного Верховной Рады по правам человека». И в том числе благодаря ее деловой активности, персона уполномоченного вначале считалась влиятельной. В ее ранний период глас омбудсмена был слышен на вершинах исполнительной власти.

Нина Ивановна пребывает на этом посту без малого пятнадцать лет.

Одни правозащитники с цифрами доказывают неэффективность ее работы, другие говорят, что по отдельным случаям защита прав человека была весьма последовательна. Главной ошибкой Карпачевой называют то, что она стала нардепом от Партии регионов в 2006 году. Приняв такую благодарность ВИП-регионалов за ее активную защиту Бориса Колесникова, Нина Ивановна пожертвовала авторитетом.

После победы Януковича на выборах президента пресса отслеживала, как вяло Уполномоченный по правам человека защищает нынешних политических узников по сравнению с тем, как она это делала в отношении Колесникова в 2006 годом. Голос омбудсмена в поддержку Луценко и Тимошенко звучал очень даже сдержанно. Она высказалась уже после всех протестов международного сообщества...

Считается, что сила омбудсмена обусловлена не столько законом, сколько моральным авторитетом уполномоченной персоны. Говорят, что последние годы Карпачева сама невероятно страдала от того, что перестала быть весомой. Якобы даже экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев выпроваживал ее из кабинета с дежурной отговоркой: «Подумаем». Власть перестала принимать ее во внимание., поскольку она сама стала частью этой коррумпированной власти.

Оппозиция обвиняет Карпачеву в игнорировании социальных проблем, в том, что она промолчала при проведении явно дискриминационной пенсионной реформы.

И правда, эта дама при всей своей напористости и лидерских замашках стала весьма мягким, чтобы не сказать, удобным омбудсменом.

Будет ли Нина Карпачева баллотироваться еще раз? Публично она не дала четкого ответа. Есть ли у нее шансы? «Регионалы» этого не исключают. Златоуст ПР Михаил Чечетов заявил, что он ее поддерживает. Еще одна «регионалка» Елена Бодаренко подтверждает, что у Нины Ивановны сохраняются шансы на переизбрание, но конкретно этот вопрос на совете фракции еще не обсуждался.

Если следовать закону, то процедура переизбрания Уполномоченного по правам человека такова. 8 февраля 2012 года на сессионном заседании парламента должно быть объявлено о выдвижении новых кандидатов на эту должность. Выдвинуть их в двадцатидневный срок может либо группа нардепов из не менее 113 человек, либо председатель парламента. После окончания 20-дневного срока дается еще двадцать дней на проведение тайного голосования. То есть по закону оно должно пройти не позже 17 марта.

Таким образом, уже через неделю должен начаться старт выдвижения кандидатов на должность омбудсмена.

В прессе появилась информация, что среди претендентов: нынешний уполномоченный, бывший генеральный прокурор Геннадий Васильев, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров. Напомним, что господин Захаров баллотировался на эту должность в 2007 году, тогда его предложила оппозиция (БЮТ и НУ). И он даже набрал 156 голосов.

Сам Евгений Захаров подтвердил нам, что правозащитные организации предложили его кандидатуру, и под ней подписались отдельные народные депутаты.

– Руководство Украинского Хельсинского союза просто настояло на том, чтобы я дал свое согласие на выдвижение. На фоне такого кандидата, как экс-генпрокурор миллионер Геннадий Васильев, я согласился. Кроме того, мы в своем открытом письме захотели напомнить, каким все-таки должен быть омбудсмен. Равноудаленным, подотчетным, компетентным, независимым. У меня была и есть программа для работы, я знаю, чем здесь нужно заниматься. И при этом я бы не критиковал Карпачеву. Сколько бы ни было сделано на таком направлении, как защита прав человека в Украине, несделанного остается больше. Скольких бы ты успехов ни достиг, количество нарушений прав человека все равно больше. А в последние два года их стало еще больше. Они массовые, системные… Проблемы экономики решаются за счет самых беззащитных, когда повально закрывают культурные учреждения, школы, больницы, НИИ, а то, что делается со льготниками, – это отвратительно. И тем более на фоне золотых унитазов власть имущих. Но есть и более серьезные нарушения – институциональные. Любой судья сейчас пребывает под дамокловым мечем увольнения за нарушение присяги. 800 судей ушли с должностей. Налицо политические преследования лидеров общественных движений. В этих условиях защищать права человека очень трудно.

Еще одна «альтернативная» кандидатура, которая появилась в прессе, – президент международного правозащитного центра «Ла Страда Украина» Екатерина Левченко. Она была народным депутатом 5-го созыва от блока НУ-НС.

Госпожа Левченко сказала, что официально с ней о вероятности баллотироваться на этот пост никто не говорил. Но считает положительным тот факт, что наконец заговорили о том, каким должен быть уполномоченный.

– Обществу важно знать, будут ли изменения в институте омбудсмена, – сказала она. – Какие принципы он будет исповедовать. Какие цели будет ставить. Сейчас называется много кандидатов на эту должность. Среди них есть правозащитники. Эти люди четко понимают: у омбудсмена не должно быть выборочного реагирования на жалобы граждан, должен быть создан институт расследований, чтобы не было такого, когда жалобы на МВД возвращаются в МВД с просьбой «провести расследование». Стране нужен политически независимый, квалифицированный профессиональный омбудсмен.

Среди кандидатов от власти, как говорилось, назывался народный депутат от Партии регионов, экс-генпрокурор Геннадий Васильев, семнадцатый номер партийного списка. За период его деятельности официальный сайт парламента не зафиксировал ни одного его депутатского обращения и всего один законопроект.

Также личная страничка депутата не дает ни одного выступления народного депутата Васильева. Я навскидку проверила эти же показатели у других депутатов. «Васильевские» показатели продемонстрировал только Ринат Ахметов. Еще бывший генпрокурор прославился тем, что, работая депутатом и прокурором, сколотил состояние настолько неплохое, что попал в сотню богатейших людей Украины по версии «Фокуса».

По слухам, Геннадий Андреевич давно мечтал вернуться в активную политику. Но подтвердить его желание мы не могли, парламентские телефоны экс-генпрокурора молчали. Думается все же, его выдвижение будет чисто технологическим, чтобы, возмутившись, парламент принял кого-то более компромиссного, но все того же, регионовского.

Еще одной маловероятной кандидатурой выглядит персона нардепа Сергея Головатого. Но он сам не верит ни в это выдвижение, ни в то, что за него проголосуют.

Еще одна кандидатура от власти – Валерия Лутковская… Она пока не ответила на нашу просьбу прокомментировать возможность ее выдвижения. В прошлом году заместитель министра юстиции Валерия Лутковская была назначена правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. Захотят ли голосовать за нее народные депутаты? Профессиональный путь госпожи Лутковской тесно связан с министром юстиции Лавриновичем. Даже беглое изучение ее биографии показывает, что все назначения в Министерстве юстиции бывшего партнера юридической компании «Лавринович и партнеры» Лутковской связаны с приходом в это ведомство Александра Лавриновича.

Но отвечает ли эта кандидатура критерию незаангажированности и равноудаленности? Вопрос риторический.

Похоже, Банковая еще сама ничего не решила и раздумывает. Фракция «Регионов» в парламенте на вопросы, кого поддержит, отмалчивается, ссылаясь на то, что им нужно якобы послушать отчет Карпачевой, который предшествует выдвижению.

Пока и оппозиция не определилась, кого она выдвинет на уполномоченного. Но в одном все опрошенные нардепы оппозиционных фракций уверены: Васильева они не поддержат. Этот вопрос будет решаться в понедельник в рамках заседания Комитета сопротивления диктатуре.

Маша Мищенко