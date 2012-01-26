Эксперт: Украинская власть учтет большую часть рекомендаций ПАСЕ

Украинская власть учтет большую часть рекомендаций и пожеланий, принятых сегодня в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО.

«Дело в том, что, действительно, сегодняшние реалии и экономическая ситуация, которая складывается и в мире, и в Украине, приводит к новым действиям, связанным со структурными реформами в стране или с продолжением структурных реформ - с целью улучшения инвестиционного климата», - сказал О.УСТЕНКО в комментарии журналистам.

По мнению эксперта, очевидно, что «когда идет сжатие мировой экономики, когда страна, зависящая от экспорта и половину своего ВВП получающая за счет экспорта - она нуждается в дополнительном притоке прямых иностранных инвестиций. Многие инвесторы говорили по поводу части проблем, которые озвучивала ПАСЕ, и, похоже, что власть знает об этих проблемах и, прежде всего, о том, что относится к независимости судебной системы».

Комментируя отдельные положения документа, О.УСТЕНКО отметил, что «действия сподвижников увеличения независимости судебной системы могут дать возможность и притока дополнительных иностранных инвестиций в страну, и, в общем-то, активизируют в целом инвестиционную деятельность, а значит - поставят страну на путь такого более устойчивого экономического развития».

Эксперт обратил внимание на то, что, действительно, часть этих реформ, о которых говорится, совершенно правильна. «Но, к сожалению, надо помнить, что большая часть реформ стоит денег. Крайне сложно проводить реформы, когда пытаешься сокращать колоссальный дефицит государственного бюджета – это именно то, что хотело бы сделать правительство, что полностью вписывается и в требования Международного валютного фонда, и в понимание большей части экспертов, занимающихся вопросами экономического развития, в том числе и Украины», - сказал О.УСТЕНКО.

Справка УНИАН. Сегодня, 26 января, ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”. За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

В резолюции ПАСЕ, в частности, призвала Украину к немедленной реформе Конституции с учетом заключения Венецианской комиссии; выступает за немедленные изменения в системе юстиции Украины; выражает обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Как сказано в резолюции, ПАСЕ “предлагает Мониторинговому комитету внимательно следить за ситуацией и предлагать дальнейшие мероприятия, которые могут быть осуществлены Ассамблеей в соответствии с ситуацией, включая возможное рассмотрение санкций, если требования Ассамблеи не будут выполнены”.

“Ассамблея считает, что реализации ее рекомендаций и, в частности, тех, что касаются криминального преследования членов бывшего правительства, будет сигнализировать о преданности власти нормам и ценностям Совета Европы”, - объяснили депутаты ПАСЕ.