Почему украинская делегация оскандалилась в Страсбурге

Не успела начаться сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, как Украина оказалась в центре внимания. Между украинской властью и оппозицией идет борьба в Страсбурге. На сессию ПАСЕ некоторые члены украинской делегации, в частности Владимир Пилипенко, Валерий Писаренко и Александр Фельдман, якобы приехали от оппозиции и числятся членами БЮТ, хотя давно уже бросили Юлию Тимошенко и вошли в провластное большинство. В Европарламенте заговорили о возможности отмены полномочий украинской делегации, по крайней мере трех ее членов. Новый президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон не поддержал эту идею, отметив: "Для меня лишение полномочий - это последнее оружие, когда все дороги уже пройдены".

Какова процедура отзыва делегации? Как эта ситуация отразится на имидже Украины? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Ольга Герасимьюк, член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат:

ПР НЕ РАЗ МЕНЯЛА СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ - И НИКТО НЕ СПОРИЛ

Оппозиция не инициировала того, чтобы полномочия украинской делегации были подвергнуты сомнению - это не в интересах государства и не в интересах оппозиции, которая также является частью делегации.

В письме в Регламентный комитет и к президенту парламента главы двух фракций четко написали, что они просят помочь устранить дисбаланс в представительстве оппозиции в делегации. Речь идет конкретно о полномочиях трех депутатов.

Почему оппозиция это сделала? Потому что уже не один год оппозиционные фракции добиваются того, чтобы представительство оппозиции в делегации ПАСЕ было корректным.

Вопрос состава парламентской делегации в ПАСЕ по регламенту ВР решает Комитет по иностранным делам Верховной Рады. Туда фракции подают, в соответствии с квотами, свои кандидатуры. Комитет решает этот вопрос и передает спикеру, который формально вносит решение в распоряжение и направляет в ПАСЕ. Это происходит во время нового созыва депутатов после выборов. Больше никаких действий не предусмотрено.

Если кто-то выходит из фракции, формируются некие группы, "тушки", то это никак не влияет на определенный состав, подтвержденный Комитетом иностранных дел. Конечно, кто-то хочет заменить своего представителя по каким-либо причинам. Партия регионов не раз делала замены в составе делегации. Так как их люди пошли в правительство или по другим причинам. И с этим никто не спорил.

Что касается нынешней ситуации... Есть документы, подтверждающие, что оппозиционные фракции обращались в установленном порядке в Комитет по иностранным делам с просьбой заменить членов делегации. В решении Комитета иностранных дел, подписанном Тарасом Чорновилом, говорилось о том, чтобы удовлетворить эту просьбу. Решение передали спикеру. Но он по какой-то причине не внес его в свое распоряжение и направил в ПАСЕ тот состав, который согласовывает с Партией регионов. Почему - неизвестно.

И то, что спикер не выполнил решение комитета - является нарушением пункта 6 протокола о процедуре ПАСЕ. И оппозиционные фракции написали это письмо в регламентный комитет ПАСЕ, чтобы дисбаланс был устранен. Ведь внутри парламента оппозиция исчерпала все возможности.

Сегодня в Страсбурге Регламентный комитет рассмотрел ситуацию с украинской делегацией и принял такое решение: украинской делегации полномочия будут подтверждены, председатель комитета обратится с письмом к президенту ПАСЕ и проинформирует его об этом решении. А на основании этого решения президент ПАСЕ напишет письмо к Владимиру Литвину, в котором укажет, что между Верховной Радой и Парламентской Ассамблеей некорректная коммуникация и ПАСЕ плохо понимает принципы, по которым формируется делегация. Президент ПАСЕ также призовет спикера ВР соблюдать правила процедуры и регламента Парламентской Ассамблеи, которые требуют четкого и прозрачного представительства, пропорциональности и квотности в формировании делегации. Это письмо будет зачитано в четверг утром на заседании ПАСЕ.

Мы удовлетворены решением. Это, собственно, то, что и требовалось доказать. Очень поспешили некоторые комментаторы с обвинениями оппозиции, мол, она хочет навредить украинскому имиджу, лишить украинскую делегацию голоса. Это совсем не то, к чему оппозиция стремилась. Это хороший сигнал.

Кстати, большинство распределило и участие в комитетах ПАСЕ, как им выгодно. Оппозиция не представлена ​​ни в одном из серьезных комитетов: Комитет равных возможностей (равенство мужчин и женщин, меньшинств), культурный - пожалуйста. А скажем, юридический, где иногда действительно решается вопрос имиджа страны, представлен двумя "тушками" - Пилипенко и Писаренко.

Распределял делегатов по комитетам Иван Попеску (ПР) единолично. Хотя по уставу делегации все распределения по квотам должны быть затем обсуждены на заседании делегации и проголосованы. У нас уже года три таких заседаний не проходило.

В этом году Попеску вновь сам себя фактически провозгласил вице-президентом по квоте Украины в ПАСЕ. Никто этого также не решал и не согласовывал.

Валерий Чалый, заместитель гендиректора Центра Разумкова, бывший заместитель министра иностранных дел:

ВИНОВНИКИ ЭТОЙ СИТУАЦИИ - ЛИТВИН И КС

Более важно сегодня, почему сложилась такая ситуация, которая очень негативно влияет на имидж страны. Это произошло только потому, что внутренние процедуры в Украине, в частности в работе парламента, не соблюдаются в полной мере. Или есть противоречия, которые используются теми или иными силами и персоналиями.

Конечно, можно решать вопросы внутренних споров во внешних институтах. Но лучше это сделать здесь, внутри Украины.

Проблема не в тех, кто поставил этот вопрос на повестку дня в зарубежных структурах. Проблема в тех, кто создал ее здесь, в Украине.

Думаю, ключевую ответственность в этой ситуации должен взять на себя Владимир Литвин. Насколько мне известно, были неоднократные обращения к спикеру парламента, чтобы тот урегулировал ситуацию с балансом представительства украинской делегации.

Когда открывается работа сессии ПАСЕ, то первый вопрос, который ставит президент ПАСЕ, - касается полномочий членов делегации. Это формальность, и очень редко она имеет ответ зала: "Да, есть отрицание". То, что вызывает недоумение или иронию у депутатов, произошло с Украиной и украинской делегацией.

Но такие случаи были и раньше. Они касались в большей степени постсоветских стран. И связаны были с нерешенностью процедур борьбы власти и оппозиции внутри страны. Как правило, решения принимались в пользу оппозиции.

Кроме спикера, еще один серьезный виновник и основа этой проблемы - решение Конституционного суда Украины о возможности перехода депутатов из одних фракций в другие. Это, как минимум, сомнительное решение создало все условия для так называемых "тушек". Таким решением КС заложил мину замедленного действия. Теперь эта мина начинает разрываться, причем на европейских площадках.

К сожалению, на следующих выборах эта проблема не решится. Снова депутаты, прошедшие по спискам оппозиции, будут переходить к власти. Еще один момент - мажоритарные округа, где еще сложнее определять этот баланс представительства в европейских структурах.

Но в странах, где понимают, чего стоит внешняя оценка страны, как она влияет на уровень инвестиций, уровень экономики, такого бы не допустили.

Думаю, новый президент ПАСЕ, который занял позицию не принимать решение о лишении полномочий украинской делегации, прав. Он отметил, что не пройдены все процедуры, не использованы возможные варианты решения этой проблемы.

Геннадий Удовенко, бывший министр иностранных дел:

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ БЮТ ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БЮТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ? НОНСЕНС!

Оппозиции нужно сначала было поднять этот вопрос в самом парламенте, увидеть, какая будет реакция депутатов. Я не думаю, что бы они приняли решение в пользу оппозиции. И тогда бы это было основание для обращения в ПАСЕ.

Этот ход бы не нарушал действующей процедуры и одновременно показал бы лицо правящей партии, которая не идет на сотрудничество с оппозицией.

В отличии от многих других делегаций в ПАСЕ, украинская делегация во все годы независимости отмечалась тем, что не выступала единой силой.

Безусловно, эта ситуация не идет на пользу государству. Это еще раз покажет, что мы не сформированное общество.

Но оппозиция должна применять все возможности для того, чтобы ее интересы были учтены. Ну как это так? Депутатов исключили из фракции БЮТ, а они теперь представляют БЮТ на международной арене. Это юридический и нравственный нонсенс!

Опрашивала Анна Ященко