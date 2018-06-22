Единый список оппозиции: есть ли шанс?

Вчера представители объединенной оппозиции Украины договорились о формировании единого списка кандидатов в народные депутаты на мажоритарных округах. Согласно официально презентованному договору, оппозиционные силы формируют единый список на мажоритарных округах по принципу «один округ – один кандидат от объединенной оппозиции».

До выборов остается девять месяцев. Список мажоритарщиков, если по-хорошему, к весне должен быть закончен. Александр Турчинов обещает утрясти его до конца февраля. Сумеют ли договориться? Успеют ли?

"Верите ли вы в возможность общего списка от оппозиции?" - этот вопрос мы задавали разным депутатам, членам демократического крыла, участникам и неучастникам КОДа. Вот некоторые из ответов:

Иван Кириленко, нардеп от БЮТ:

– Верю ли в общий список? Безусловно, верю. Другого выхода нет. Иначе общей победы на выборах не будет. Конечно, идеальный был бы вариант, если бы мы составили общий единый партийный список. Но это нереально. Единый список мажоритарщиков – более компромиссный вариант. Единый кандидат на округ и сотрудничество во время выборов трех-четырех партийных структур от оппозиции. Не блестящий вариант, но нормальный… Без общей победы на парламентських выборах ни у одного из лидеров оппозиции я не вижу политического будущего.

Нардеп от большинства, пожелавший остаться неназванным:

– Все партии думают, что у них есть кандидаты, воплощающие в себе такие качества, какие предъявляются соглашением (порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет и безукоризненную репутация - ред). То есть округа должны будут поделены на троих по банальному квотному принципу. А еще ведь есть Виталий Кличко, который подписал соглашение с ограничениями. А еще есть «Наша Украина», почетный лидер которой Виктор Ющенко праздновал день Соборности с Януковичем. Поэтому сложно сказать…

Александр Барабаш, вице-президент Ассоциации народных депутатов Украины:

– Какое-то согласование у КОДа будет. Будет ли согласование действий оппозиции полным всепоглощающим? Не думаю. Поскольку будут другие группировки. От всех групп оппозиции будут самовыдвиженцы, будут другие партии и поэтому сохранить чистоту и эксклюзивность своего политического голоса КОДу вряд ли удастся.

Валерий Дымов, директор информационно-аналитического центра «Форум»: – Оппозиция способна сплотится перед расстрелом. А следующие выборы это тот самый расстрел. Я верю, что оппозиция понимает: без единого списка они не получат большинства. Это уменьшит их возможности, похоронит амбиции и перспективы лидеров. Оппозицию, по моему мнению, объединяет власть. Бездарные действия власти дают возможность оптимистично рассчитывать, что даже при сохранении статус-кво оппозиция возьмет хороший процент. Если они не сделают больших ошибок, то шансы у оппозиции хорошие. Конечно, власть будет стараться улучшить показатели известным способом. Но фальсификация и давление будут содействовать объединению.

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Бесспорно, за вчерашним митингом на площади Соборности, где прошло подписание объединения, наблюдали не только журналисты. Действия оппозиции и их объединительные документы внимательно мониторит власть.

Не хочется повторять тезис про политтехнологический гений вице-премьера Андрея Клюева, который вероятнее всего будет руководить кампанией ПР. Но нельзя не переоценивать его финансовой способности завернуть «весь мир» в супермаркете политических партий. Как объединению оппозиции будут противостоять регионалы и как они это делают уже сейчас? Первое. Они будут предпринимать попытки раскола существующих партий и заводить на округа кандидатов от «другой оппозиции». Говорят, что уже сейчас среди тех, с кем чаевничает Андрей Петрович, лидеры древних национально-патриотических партий. Прикорм национал-демократов пенсионного возраста – излюбленный прием власти. Не исключено, что ветераны политики, из числа тех, кто раскалывал украинские народные патриотические движения, теперь выскажут свое несогласие с КОДом и пойдут на выборы самостоятельно. По партийному списку даже полпроцента не возьмут, но по электорату КОДа потопчутся. Да и на мажоритарке у побратимов откусят.

Второе. Регионалы имеют возможности принимать законы. Сейчас регионалы носятся с идеей про то, чтобы изменить недавно принятый закон про выборы. Наши источники в БЮТ говорят, что этим законом регионалы хотят опустить проходной барьер для политических партий до 1%. То есть разбавить будущий состав партиями, которые на Юге и Юго-Востоке могут взять один процент. Стоит ли сомневаться, что будущие «однопроцентники» в случае попадания в парламент замрут перед своими благодетелями из ПР в глубоком пардоне. А если не замрут публично, то будут чутко реагировать на пожелания этих самых благодетелей. Бесспорно, что лидеры этих партий получат финансирование и на мажоритарных округах.

Третье. Будет продолжаться дискредитация лидеров оппозиции. Не знаю, список каких продуктов, якобы передаваемых Тимошенко, нужно будет выложить властям на страницы своих медиа, чтобы убедить избирателя, что у нее «сладкая жизнь». Но нам предстоит прочитать много килобайт информации, о том, что оппозиция симулирует болезни, сидит в козырной камере и кушает недешевый коричневый сахар.

Такой будет прелюдия к избирательной компании. Мы пока не говорим о фальсификациях, об адмиресурсе. Мы говорим о предстартовой подготовке. Но Украина – необычная страна. В этой стране, как показывает опыт, сценарии иногда ломаются самым неожиданным образом.

Маша Мищенко