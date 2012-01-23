Турчинов обещает, что до конца февраля оппозиция поделит округи

Первый заместитель лидера партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ обещает, что до конца февраля оппозиционные силы распределят между собой округа, в которых будут выдвигать мажоритарщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, сейчас идет очень активная работа Комитета сопротивления диктатуре по формированию позиции относительно единого списка мажоритарщиков. “Определяются общие пропорции всех участников КСД, и в пределах этого начнется привязка округов”, - сказал А.ТУРЧИНОВ, заметив, что округа будут распределяться в зависимости от рейтинга каждой политической силы и ее поддержки в регионах.

"Этот процесс начался, и я надеюсь, что на протяжении января-февраля мы принципы, которые касаются формата, пропорций и региональных привязок, завершим", - сказал А.ТУРЧИНОВ.