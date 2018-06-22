День Соборности возле Софии: политический митинг не испортил праздника...

В прошлом году День соборности каждый праздновал сам по себе. Арсений Яценюк с его "Фронтом Змин" собирал из больших паззлов Украину на Подоле. Виталий Кличко отмечал праздник на Майдане. Молились за Украину на Софиевской Площади представители лишь УПЦ КП. А из политиков здесь выступали Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и заместители Олега Тягнибока.

Эта разъединенность не испортила нам прошлогоднего праздника. Потому что в Украине огромное множество людей, которые его ощущают, которые знают, что именно произошло 22 января 1919 года. В прошлом году у Софии поздравляли и обнимали друг друга журналисты и интеллигенция. Нас было немного. Но мы представляли, как в День соборности все происходило в 1919 году, думали, как приезжали на Софию члены Директории: на лошадях или на фуникулере. Тогда мы перезванивались с теми, кто стоял на мосту Патона, образуя в честь праздника живую цепь. Праздник жив, когда есть хотя бы несколько сот людей, его празднующих.

Поэтому мы хорошо отметили его и в прошлом году. Но я еще долго не буду удалять диктофонные записи с сегодняшних празднований Дня Соборности. Они были особые.

Возле сцены висит большой портрет Юли Тимошенко. На площади собрались минимум пять тысяч человек. Развеваются флаги всех участников Комитета сопротивления диктатуре. Возможно, кто-то скажет, что такая массовость - признак того, что системная оппозиция получила системную бизнес-поддержку. Не исключаю. Но выглядело все трогательно. Я видела студентов под разными флагами, которые наизусть пели с профессиональным хором украинские песни, видела интеллигентные пожилые русскоязычные пары под одинаковыми черными зонтами и молодых супругов, приехавших на большой машине с украинским флагом. Видела Богдана Бенюка, который услышав звуки гимна, просто остановился на проезжей части, и замер слушая главную песню страны. И слышала, как радостно сигналили автомобили, приветствуя участников мероприятия. Они были с нами. Почти как на Майдане.

Увидела Николая Княжицкого, генерального директора ТBi. Еще увидела Романа Чайку.

- Роман, вы здесь по работе? - спрашиваю я обозревателя и телеведущего 5-го канала.

- Нет. Я всегда праздную День соборности. Я с детства от деда и бабушки знал, что была Западно-Украинская Народная республика. С некоторыми друзьями созвонился, договорились здесь встретиться, но трудно найтись, людей много.

Ведущий начинает празднование и называет представителей церквей, которые произнесут молитву "За Украину". После того, как перечислили представителей священнононачалия УПЦ КП, слышу имя отца Петра Зуева. Это - представитель УПЦ, которая в единстве с Московским патриархатом. Отец Петр Зуев, не епископ. Он не принадлежит к иерархам церквей. Но он не менее епископа: он священник для интеллигенции. Любой верующий этой церкви, который любит читать, знаком с его публицистикой. Митрополия УПЦ МП (думаю, вполне сознательно) прислала произносить общую молитву за Украину не начальника, а одного из самых известных и любимых в пастве священников. Именно из его уст звучат слова о единении украинской нации, сохранение идентичности, а выступление заканчивается призывом "Слава Украине". Чем не единение? Начинается праздник молитвой за Украину. Это становится традицией украинских празднований - молиться за Украину. То есть желая всего наилучшего себе и другим, принято желать всего наилучшего нашему государству.

Первым после священников выступил один из лидеров БЮТ Александр Турчинов, который зачитал письмо Юлии Тимошенко из Качановской колонии.

- Родной украинский народ! Я поздравляю вас, свободных людей свободной и великой страны. Всех тех, кто не сдался, не опустил рук, не встал на колени. 22 января 1919, здесь, на Софийской площади был провозглашен Универсал о Единой Соборной Украине. Тогда, в тревожные и беспокойные дни борьбы за волю, здесь было, по сути, восстановлено ​​единое Украинское государство, которое прошло через все тяжелые времена, невзгоды и испытания. Сегодня многим кажется, эта власть сильна и неистребима. Но это не так. У них действительно есть милиция, Омоны, Беркуты и Грифоны. У них есть служба безопасности, и прокуратура, налоговая. Есть продажные суды. Есть купленные депутаты и запуганные чиновники. У них есть телевидение и газеты, есть предприятия и фабрики. Есть тюрьмы и решетки. Но знаете, чего у них нет. У них нет поддержки людей, у них нет правды. У них нет чести, достоинства и морали. А без них, без таких качеств и ценностей, все капиталы превращаются в мусор, в хлам. И остается только СТРАХ - холодный и неистовый страх перед неотвратимой ответственностью за свои преступления. Они - боятся. Боятся меня и вас. Боятся всех свободных людей. Боятся правды, боятся свободы, боятся самой Украины. Они плохо спят, потому что чувствуют неотвратимость наказания. Они на уровне инстинктов чувствуют, что им чужда наша страна, чужой наш народ. Они знают, что страна Ярослава Мудрого, Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого никогда не станет страной Януковича. Они - правильно боятся, и правильно ощущают. Я люблю вас и горжусь Вами... Мы встретимся на свободе...

Затем слово предоставили писателю Василию Шкляру:

- Два года назад мы отдали нашу страну московскому вассалу. И что имеем? Репрессии. Грабежи. Замученную Конституцию. Соборность - это высшая категория, которая находит выражение в единении нации. Господа политики, нас не интересуют разногласия. Нас интересует ваша способность объединяться. Способны ли вы, представители "Батькивщины", спасти Украину, если будете идти на выборы сами? Нет. Сами вы даже не будете способны спасти своего лидера. Арсений Яценюк, способны ли вы спасти Украину? Нет. Если вы пойдете на выборы сами, уже не будет ни Фронта, ни перемен. Я хочу обратиться к Анатолию Гриценко. Мы уважаем вас. Но чего стоят будут ваши добродетели, если мы получим второй срок этого президента. Мы должны соборно бороться против нашествия чужаков.

Дорогая Софиевская площадь, поздравляю вас с днем ​​Соборности. А День Свободы, который отменила эта власть, мы будем праздновать 22 ноября, когда будем праздновать День победы. А мы ее получим.

После представителя творческой интеллигенции слово предоставили лидеру политической партии "Свобода" Олегу Тягнибоку:

- Несмотря на разные идеологии и программы, объединенные оппозиционные силы должны выработать общий план действий. Без него любое объединение в глазах общества будет выглядеть пустыми декларациями и круговой порукой политиков ради получения депутатских мандатов. Объединять должны гордость, общие достижения, а не дележ мест в парламенте. Должна произойти «не смена лиц при власти - а системные меры по свержению режима Януковича, прекращение грабежа Украины и недопущение реванша. В первую очередь, должен быть принят закон об импичменте президента. Кто сказал, что мы должны терпеть до 2015 года, чтобы избавиться от бандитской власти? Партии будут нести персональную ответственность за тушек и предателей... Никто больше не должен видеть в списке таких негодяев.

Все лидеры, даже те, кто раньше явно не тянул на звание "пассионарного политика" держали внимание Софиевской площади и вызвали бурные эмоции, поддержку присутствующих. Несмотря на холод, все реагировали очень живо, слушая руководителей политических партий.

Впервые после большого перерыва услышала лидера Фронта Змин Арсения Яценюка. Он сейчас выступает модератором объединительного процесса оппозиции. Выступал хорошо, но мне кажется немножко перегнул палку, например объявив Украине "эру свободы, в том числе - свободу от Януковича". Рано, мне кажется. Еще он явно принял на вооружение стилистику "политика-автохтона", трижды за пять минут употребив слово "нарид" вместо народ.

Арсений Яценюк официально объявил новость о том, что между присутствующими политиками заключено соглашение "О совместных действиях оппозиции на предстоящих выборах". Его подписал и Виталий Кличко - правда, с предостережениями. Сам Кличко выступал перед Яценюком ровно одну минуту. Выступил на украинском языке, без всякого акцента, пожелал освобождения Тимошенко и Луценко, заверил, что патриоты победят.

Уже завтра в своих публикациях мы будем рассуждать, смогут ли ведущие политики выполнять требования этого соглашения и выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года. Завтра мы будем взвешивать, хватит ли власти "технологичности" раскалывать, разводить, "прикармливать" оппозицию. И наконец, только время покажет, будут ли оппозиционеры держать обещания о взаимном непротивостояния и совместной борьбе. Но учитывая тяжелый багаж прошлого, сплетен, взаимных дискредитаций, обвинений и уничтожений, то, что мы увидели и услышали сегодня 22 января 2012 года на Софиевской площади - было чудом. На Софиевской площади не только стояли бок о бок Турчинов и Гриценко, Яценюк и Кличко, Тягнибок и Наливайченко. Еще в прошлом году каждый из этих политиков праздновал Соборность на отдельной от других площади, а сегодня они, призабыв старые обиды, думали и говорили в духе единства.

Маша Мищенко