Севастопольская ОГА: политическую подоплеку ищите у Ющенко

Власти Севастополя не видят никакой политической подоплеки в переносе празднования Дня флота Украины и отмечают ряд положительных моментов данного решения.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Севастопольской городской государственной администрации, размещенном сегодня на сайте СГГА, позитивом является то, что данное решение послужит восстановлению утраченной в городе традиции совместного празднования профессионального праздника украинскими и российскими военными моряками, уменьшит нагрузки на бюджет города, а также высвободит средства для решения насущных проблем моряков Военно-Морских сил Украины.

Пресс-служба отмечает, что данное сообщение является ответом на «неожиданную для городских властей реакцию некоторых СМИ на Указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о переносе Дня ВМС Украины (Дня флота Украины – УНИАН) и совместном праздновании военнослужащими флотов Украины и России своих профессиональных праздников».

Власти Севастополя заявляют, что не видят никакой политической подоплеки в переносе празднования Дня флота Украины. «Если говорить о политической подоплеке переносов Дня ВМСУ, то ее скорее нужно искать в Указах Виктора ЮЩЕНКО, стремившегося всеми возможными способами разобщить представителей двух флотов, народы двух государств по национальному признаку», - сказано в сообщении.

Как разъяснили в Севастопольской ГГА, с инициативой о совместном праздновании флотами Украины и России Дня военных моряков выступили ветеранские организации г. Севастополя. Ее поддержал Координационный совет ветеранских организаций города, обратившись по этому вопросу к Президенту Украины и председателю Севастопольской городской государственной администрации Владимиру ЯЦУБЕ.

"Руководство города, проанализировав многочисленные обращения общественных организаций и отдельных граждан, поддержало решение Координационного совета и также обратилось к Президенту Украины, после чего и вышел Указ № 1209/2011 о совместном праздновании Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и Дня Военно-Морского флота Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Тем самым, как подчеркивается в сообщении, «городская госадминистрация стремилась не только восстановить давнюю традицию Севастополя, искусственно прерванную «оранжевым Президентом», и вернуть городу любимый праздник, но и учитывала, что проведение единого празднования меньшей нагрузкой ляжет на бюджет города, позволит высвободить средства для решения более насущных проблем - улучшения условий жизни моряков ВМСУ».

В горгосадминистрации также считают позитивом, что в связи с возобновлением совместного празднования двух флотов, "функции по его проведению в Севастополе и других регионах Крыма теперь обязаны взять на себя государственные органы Украины, и он должен проводиться в соответствии с традициями и условиями украинского государства».

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2011 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников”, согласно которому День флота Украины будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июля.

В частности, этим указом признан утратившим действие Указ бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 18 ноября 2008 года “О Дне флота Украины”, которым был установлен профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины - День флота Украины, отмечавшийся ежегодно в первое воскресенье июля.

День ВМФ Российской Федерации отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.