Резервация Януковича. Серия вторая ”Шпионские съемки”

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После осмотра фасадной части резиденции, где ощущалась присутствие большого строительства, а также после общения со строителями, нас не покидало ощущение недоумения. Ведь, проводя глобальную реконструкцию государственной дачи, Виктор Федорович не может не помнить о том, что вскоре может смениться политический расклад, и состав правительства может быть существенно изменен. Тогда ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДАЧА перейдет в другие руки. Значит, строиться он может, лишь будучи уверен в своем будущем... или в будущем резиденции. Что касается последнего – нам помог уже упомянутый документ – свежее распоряжение КМУ от 25.07.07 о передаче имущества резиденции в НАК «Надра Украины», где сидят свои люди.

Список объектов резиденции «Межигорье», переданных на баланс «Надрам Украины»

(Номер акта приема-передачи и наименования объекта)

1. Водопровод питьевой воды

2. Водопровод для полива

3. Линия связи

4. Электрический кабель

5. Водосток

6. Пожарная сигнализация

7. Водостоки

8. Электроснабжение насосной станции

9. Реконструкция внешнего освещения территории

10. Теплосеть к складу овощей

11. Внешнее освещение дорог на территории "Валки"

12. Внешнее освещение набережной

13. Водоотводы на внутренних площадках

14. Водопровод на внутренних площадках

15. Канализация на внутренних площадках

16. Теплосеть на внутренних площадках

17. Внутренняя теплосеть

18. Телефонизация и радиофикация на внутренних площадках

19. Низковольтная линия среднего давления на внутренних площадках

20. Водопровод на внутренних площадках

21. Внешнее освещение

22. Высоковольтная кабельная линия

23. Электрозащита газопровода

24. Переливные и грязевые трубопроводы от резервуаров

25. Теплосеть от котельной к потребителям

26. Посты охраны (два)

27. Низковольтная кабельная линия

28. Водопроводная насосная станция второго подъема "Межигорье"

29. Дом N5

30. Проходная будка

31. Проходная будка

32. Дом N20а

33. Котельная

34. Хозяйственный блок

35. Трансформаторная подстанция на два трансформатора

36. Ворота

37. Насосная станция

38. Хозяйственный фекальный железобетонный резервуар

39. Резервуар для воды

40. Сторожевая будка

41. Дорога от главных ворот к хозяйственному фекальному железобетонному резервуару

42. Канал, насосная станция "Валки"

43. Погреб N1

44. Погреб N2

45. Ледник

46. Дорога автомобильная

47. Дорога автомобильная

48. Насосная станция на берегу моря

49. Павильон-беседка

50. Насосная станция для полива

51. Склад для хранения овощей

52. Дороги и площадки

53. Ограждение территории

54. Пешеходные дорожки

55. Канализационная насосная станция "Валки" (дом 20а)

56. Дом N1

57. Дом N3 (сауна)

58. Дом охраны

59. Дом хозяйственного назначения (гараж, мастерская, прачечная)

60. Склад для хранения фруктов

61. Постройка (насосная станция для артезианской воды)

62. Постройка (для биологической фильтрации воды)

63. Газораспределительная станция

64. Двухэтажная ностройка с газовой котельной

65. Погреб для хранения овощей

66. Складские помещения

67. Столовая

68. Помещение с вольером для содержания птиц

69. Теплицы

70. Помещение для хранения сельхозхимии

71. Станция капельного орошения сада

72. Теплицы грунтовые

73. Павильон для фруктового сада

74. Погреб кирпичный у дома N1

75. Стрелковый стенд

76. Насосная станция у озера

77. Резервуар чистой воды

78. Посты охраны (три)

79. Пост охраны

80. Артезианская скважина на озере

81. Артезианская скважина

82. Канализационная станция у дома N3

83. Мост железобетонный автомобильный через залив

84. Подпорная стена с тремя монолитными железобетонными мостиками на озере

85. Насосная станция для наполнения озера

86. Ограждение территории

87. Навес для хранения инвентаря

88. Автомобильная дорога

89. Теплица под пленкой

90. Поливочная станция пальметного сада

91. Дом на хозяйственном дворе (админздание)

92. Павильон у дома N1 на погребнике

93. Жилой 4-квартирный дом в с. Новые Петровцы

94. Малоценные быстроизнашиваемые предметы

Эксперты склонны считать, что передача имущественного комплекса государственному предприятию попахивает скрытой приватизацией. Следующим шагом может быть передача частной структуре. Дальше под обслуживание всех перечисленных объектов выделяется земельный участок (или - участки) площадью 136 га. По аналогичной схеме действовал когда-то ахметовський СКМ в Крыму – купил имение Жуковского с фонтаном, скульптурами, мостиками и т.п. Потом, почти бесплатно получил землю для их обслуживания.

Желания Виктора Федоровича нетрудно понять, проследив за тем, какие строительные процессы происходят на территории резиденции. Собственно, обо всем по порядку.

Нам – двум журналистам – пришлось сначала пройти через «богатые села», которые активно застраиваются в Новых Петровцах. Скорее это можно назвать Новыми Донецкими, которые здесь активно строятся, – так говорят местные. Например, недалеко от жилища Виктора Федоровича поставили аккуратные домики братья Клюевы. Говорят, здесь завел дом и генерал, бывший руководитель МВД Александр Билоконь. Правда, в сельсовете жалуются, что свободной земли в селе осталось крайне мало, несмотря на то, что за разрешением на землю в сельский совет никто не обращается...

Потом мы пробирались лесными чащами и оврагами, чтобы попасть как можно ближе к заветным 136 га. С фасада, как мы уже писали, территория плотно охраняется. Находится дача на приднепровских холмах и издали не просматривается, поскольку закрыта деревьями. Мы сто раз про себя выругали архитекторов Щербицкого, которые так аккуратно спрятали огромную дачу в зелени лесов.

Вдруг натолкнулись на тянущийся лесом простенький забор с колючей проводом. Долго высматривали охрану – благо серый камуфляж «беркутов» виден издалека, прошли внутрь. Дальше – еще один забор. За ним – садик, в котором пришлось залечь. Вдруг слышим странный звук, вроде бы собака рычит. Ну все, думаем, каюк. Но обнаруживаем, что шум вовсе не собачий – загадочное фырканье сменяется топотом... оленьих копыт. Несколько молодых оленей, а еще и лама и пони мирно выпасались в садике, а, почуяв нас, насторожились. Только лама, не входя на наше опасное положение, полезла целоваться. Вот такой, оказывается, Виктор Федорович - любит животных не только как объект охоты.

Дальше нам пришлось искать дорогу к «раю». Поскольку территория чрезвычайно велика, искать здания пришлось долго – было тяжело сориентироваться на местности. Еще дольше пришлось бы искать нас охранникам, если бы они того захотели. Хотя на территории немало будок с охраной, и нам время от времени пришлось проползать мимо них.

Увидели тот же дом, который Виктор Федорович показывал журналистам несколько месяцев назад. Только... он была совсем развалившийся.

На месте старого дачного домика осталась лишь куча кирпича. От прежней красоты - только кованый забор. Строители говорят, дачу снесли приблизительно через три месяца после ее демонстрации прессе. А ковку якобы специально заказывали у итальянских мастеров, аргументируя тем, что наши такого не сделают.

О причине сноса – нам удалось услышать, что Янукович затеял на территории завести еще одно озеро, а место, где его копают, практически единственное, достаточно большое на всей территории. И могло получится так, что водоем нависал бы на круче над прежней дачей, что не совсем безопасно.

Увидели мы и домик, где сейчас живет премьер. Такой себе небольшой палаццо. Кованые балкончики, белоснежные колонны... На первый взгляд, площадь дома около 200 кв. метров – небольшое здание проще охранять. Ко всему, он окружен двумя заборами – кованым с одной стороны и сплошным – с другой. И полно сторожевых будок, поэтому фотографировать «рай» приходилось из-за кустов, «по-шпионски».

Возле уютного «палаццо» - беседка, построенная в стиле дома, тоже с художественной ковкой и колоннами, огромной люстрой. Внутри – летняя мебель. Полностью понимаю Виктора Федоровича – как чудесно сидеть здесь долгими летними вечерами, думать о вечном и смотреть на бронзовую семью оленей – скульптурную группу, стоящую рядом.

Нам рассказали, что бронзовые олени появились здесь лишь пару недель назад. Еще на улице стоит голубая елка, которую посадили на заказ Виктора Федоровича, – премьер любит праздновать Новый год на природе, и чтобы обязательно живая ёлка... Рядом – небольшой фонтачник, красивые клумбы и мини-водопад.

Что касается интерьера помещения – строители рассказали, что внутри много мрамора, художественной резьбы и лепки, резная мебель.

Несмотря на строительство, идущее совсем неподалеку, Виктор Федорович решил не менять местожительства – время от времени выходит посмотреть, как оно проходит. Хотя со своего двора выходит редко. Не удивительно, ведь территория для прогулок слишком велика, да и больное колено, видимо, беспокоит.

Строительство идёт рядом - в части, где находится спортивно-оздоровительный комплекс. Судя по всему, именно его сейчас достраивают. Комплекс большой, приблизительно втрое больше жилого дома. Здесь уже есть тир, боулинг и тоннель, связывающий с домом.

Правда, так и не нашли мы остатков Межигорского монастыря, которые совсем недавно исчезли для народа, попав за ограду. Скорее всего, святые руины тоже стали строительной площадкой.

Дмитрий Стаховский

Фото автора, Татьяны Чорновил