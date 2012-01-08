Яценюк и Оробец подали альтернативу "закону Табачника"

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О высшем образовании» (№9655-1), альтернативный правительственному (№ 9655).

Внесли соответствующий документ на рассмотрение ВР лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК и член «Фронта Змін», народный депутат от НУ-НС Леся ОРОБЕЦ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

Необходимость такого шага авторы законопроекта объяснили, с одной стороны, системным кризисом законодательства, которым сейчас регулируется высшее образование в Украине, а с другой – отсутствием в правительственном проекте адекватных ответов на данный вызов, а также откровенным нежеланием его авторов учитывать прогрессивные подходы к реформированию отрасли.

По оценке А.ЯЦЕНЮКА и Л.ОРОБЕЦ, нынешнее образовательное законодательство характеризуется рядом системных недостатков: несоответствием Конституции Украины и принципу верховенства права, внутренней противоречивостью правовых норм, неполнотой правового регулирования. Особенно выразительно эти недостатки сказываются в системе высшего образования, что приводит к усилению административного вмешательства в деятельность высших учебных заведений и нарушению принципов справедливой конкуренции между ними, что, в свою очередь, существенно усложняет их конкурентоспособность в мировом образовательном пространстве. По мнению депутатов, в случае принятия правительственного проекта реформирования сферы образования эта проблема лишь заострится.

Вместе с тем альтернативный проект ориентирован на обеспечение академических свобод преподавателям и студентам, защиту конституционных гарантий доступа к качественному высшему образованию, создание системы независимого обеспечения качества высшего образования, подчеркивается в сообщении. Законопроект жестко ограничивает рамки административного вмешательства власти в деятельность высших учебных заведений.

Проектом А.ЯЦЕНЮКА и Л.ОРОБЕЦ предусмотрены существенные изменения в сфере финансирования отрасли. С одной стороны, вводится грантовая система финансирования высшего образования, что позволяет закрепить государственные средства не за министерством, а за лучшими абитуриентами по принципу: «деньги ходят за студентом». С другой стороны, проектом предусмотрено предоставление высшим учебным заведениям права собственности на их имущество и результаты собственной научной и научно-технической деятельности. Наряду с расширением внебюджетных источников финансирования и разрешением свободно распоряжаться заработанными средствами университеты получат механизм открытого, прозрачного и конкурсного распределения государственного заказа.

Законопроект ориентирован на внедрение механизма обеспечения академической мобильности преподавателей и студентов в рамках как отечественного, так и мирового образовательного пространства, а также уменьшение объема учебной нагрузки преподавателей до 600 часов в год, что должно существенно улучшить качество их научно-исследовательской деятельности. Проектом предусмотрено законодательное закрепление размера стипендии студента (не меньше прожиточного минимума в расчете на одного человека в месяц), а также гарантии выбора студентом собственной траектории получения высшего образования и профессиональной подготовки европейского уровня, проинформировали во "Фронте Змін".

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект подвергся критике за "коррупционую составную", в частности вице-спикер Николай ТОМЕНКО перечислил "по меньшей мере 5 коррупционных идей, которые содержатся в законопроекте".