В лагере БЮТ не знают никакой «Анны Ахметовой»

Явно было так: пиар-группу, работающую на Юлию Владимировну, заперли на ночь в офисе и дали задачу – придумать до утра как можно больше «креативов». Подчиненные Тимошенко отлично справились. Благодаря их стараниям граждане Украины увидели такие надписи на футболках: «Юля краще Анни Ахметової», «XXXL – большие мальчики за Юлю», «Пиво должно быть холодным, сердце (фирменный БЮТовский значок - УНИАН) должно быть горячим», «Украина без Крыма, Как жених без невесты, Россия-подруга, Знай свое место». Здесь все заканчивается на «Ю»: и украинское «кохаЮ», и русское «люблЮ».

Нежелание Центризбиркома регистрировать избирательный список блока стало прекрасным поводом, чтобы в массовом порядке явить всю эту красоту массам. В результате сотни сторонников Тимошенко расположились перед зданием ЦИК, а сама Юлия Владимировна восхитилась интеллектуальным уровнем бомжей, которые также присоединились к пикетированию. УНИАН решил убедиться в правоте ее слов и отправился разыскивать тех самых бездомных, все из которых, по словам лидера БЮТ, имеют высшее образование. Хотелось также узнать, на какие темы они в свое время защитили диссертации, кандидатские и докторские работы, о чем сказала Юлия Владимировна.

Среди пикетирующих ЦИК было много людей с не очень презентабельными лицами, но никто из них не назвался бездомным. Тогда я решил: пусть меня убьют своим интеллектом не бомжи, а хотя бы простые БЮТовцы. Тема разговора родилась сама собой: почти у половины этих людей на майках красовались надписи: «Юля краще Анни Ахметової» - побеседуем о литературе. Представив, как ликовали Юлины пиарщики, когда придумали этот слоган, я подошел к Ирине, студентке Житомирского пединститута:

- Тут пишут, что «Юля краще Анни Ахметової». Вы знаете, кто это?

- Анна Ахметова? Нет.

- Тогда, может, знаете Анну Ахматову?

- Слышала.

- Ясно. А знаете вы что-нибудь о Ринате Ахметове?

- Да, знаю, но не читала.

- У Вас лично на футболке написано: «Выйду замуж за БЮТовца». Выйдете?

- Ну, может быть.

- А каким еще должен быть Ваш муж, кроме того что он должен состоять в БЮТе?

- Он должен быть уверенным, целеустремленным, уметь зарабатывать. Но в первую очередь должен быть человеком.

Студентки Алла Баштаник и Ольга Кривошеева сказали, что прибыли в столицу из Полтавы. Пробыли здесь ночь, которую провели в автобусе, было тесно, в салоне отсутствовали препараты ароматерапии, но молодость и вера в своего лидера все стерпела.

- Меня Тимошенко привлекла к себе, когда я посмотрела ее интервью. Один политик сказал ей гадость какую-то, а она так красиво его «сделала», - говорит Алла.

- Считаю, только женщина с ее идеями может управлять миром. Когда мужчина идет в магазин, у него внимание направлено на одно что-то. А когда женщина идет в магазин, то у нее кругозор гораздо шире, она видит все, что не замечают мужчины, - сказала Ольга, активистка БЮТ в своем институте.

- А что вас привело сюда именно сегодня?

- Мы не согласны с решениями ЦИК, - отвечает Алла. - Это чисто бюрократическое решение, из-за которого БЮТ просто пролетает. Мы здесь выступаем за Юлю, но нас очень огорчает то, что сюда приезжает много людей, чтобы заработать денег.

- А вы получаете?

- Получаем, но ведь это не деньги. Это так, прожиточный минимум.

- Говорят, с каких-то студентов взяли расписки, что они останутся здесь еще на два месяца. Это так?

- Впервые слышим о таком.

- А кто такая Анна Ахметова?

- Не знаем.

- Может, вы что-то слышали об Анне Ахматовой?

- Слышали, - говорит земляк студенток Александр Сергеевич. - Но Юля все равно лучше. Я в 2004 году выходил в Полтаве на площадь, голосовал за Ющенко, но теперь выступаю за Тимошенко.

Студентки Таня и Катя из Ровно сказали, что Анна Ахматова была писательницей.

- А насчет Ахметова – раньше Президент сказал, что хорошо быть с Ахметовой… ну… я не знаю, - ответила Таня.

Жители Прилук Черниговской области Анатолий Михайлович и Олег сказали:

- Юля – наша мама, мы всегда голосуем за нее.

- А кто тогда Анна Ахметова?

- Никогда не читал ту женщину, - говорит Олег. - Анну Ахматову читал, конечно, это поэтесса.

- А может, прочитаете что-то из нее?

- Ахматову читать не буду, плохо знаю, - сказал Олег и прочитал вместо этого Есенина «Свищет ветер, серебряный ветер» и «Грубым даётся радость».

Я еще несколько раз обошел лагерь, но найти тех, кто бы знал Анну Ахметову, мне так и не удалось, о российской поэтессе Анне Ахматовой слышали почти все. Украинку Анну Горенко не знал никто, несколько человек также признались, что ничего не слышали о Ринате Ахметове. Осталась надежда на то, что все знают те самые легендарные бомжи, но их как раз в лагере не оказалось. А может, Юля просто пошутила и назвала бомжами тех БЮТовцев, которые, оказавшись в списке, не написали своих домашних адресов. Те-то точно знают, кто такая «Анна Ахметова».

Антон Зикора, фото автора