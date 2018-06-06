В лагере БЮТ не знают никакой «Анны Ахметовой»
Явно было так: пиар-группу, работающую на Юлию Владимировну, заперли на ночь в офисе и дали задачу – придумать до утра как можно больше «креативов». Подчиненные Тимошенко отлично справились...
Явно было так: пиар-группу, работающую на Юлию Владимировну, заперли на ночь в офисе и дали задачу – придумать до утра как можно больше «креативов». Подчиненные Тимошенко отлично справились. Благодаря их стараниям граждане Украины увидели такие надписи на футболках: «Юля краще Анни Ахметової», «XXXL – большие мальчики за Юлю», «Пиво должно быть холодным, сердце (фирменный БЮТовский значок - УНИАН) должно быть горячим», «Украина без Крыма, Как жених без невесты, Россия-подруга, Знай свое место». Здесь все заканчивается на «Ю»: и украинское «кохаЮ», и русское «люблЮ».
|Поэтом можешь ты не быть
|За демократию можно не только стоять
|Анна Ахметова???
- Анна Ахметова? Нет.
- Тогда, может, знаете Анну Ахматову?
- Слышала.
- Ясно. А знаете вы что-нибудь о Ринате Ахметове?
- Да, знаю, но не читала.
- У Вас лично на футболке написано: «Выйду замуж за БЮТовца». Выйдете?
- Ну, может быть.
- А каким еще должен быть Ваш муж, кроме того что он должен состоять в БЮТе?
- Он должен быть уверенным, целеустремленным, уметь зарабатывать. Но в первую очередь должен быть человеком.
Студентки Алла Баштаник и Ольга Кривошеева сказали, что прибыли в столицу из Полтавы. Пробыли здесь ночь, которую провели в автобусе, было тесно, в салоне отсутствовали препараты ароматерапии, но молодость и вера в своего лидера все стерпела.
- Меня Тимошенко привлекла к себе, когда я посмотрела ее интервью. Один политик сказал ей гадость какую-то, а она так красиво его «сделала», - говорит Алла.
- Считаю, только женщина с ее идеями может управлять миром. Когда мужчина идет в магазин, у него внимание направлено на одно что-то. А когда женщина идет в магазин, то у нее кругозор гораздо шире, она видит все, что не замечают мужчины, - сказала Ольга, активистка БЮТ в своем институте.
- А что вас привело сюда именно сегодня?
- Мы не согласны с решениями ЦИК, - отвечает Алла. - Это чисто бюрократическое решение, из-за которого БЮТ просто пролетает. Мы здесь выступаем за Юлю, но нас очень огорчает то, что сюда приезжает много людей, чтобы заработать денег.
- А вы получаете?
- Получаем, но ведь это не деньги. Это так, прожиточный минимум.
- Говорят, с каких-то студентов взяли расписки, что они останутся здесь еще на два месяца. Это так?
- Впервые слышим о таком.
- А кто такая Анна Ахметова?
- Не знаем.
- Может, вы что-то слышали об Анне Ахматовой?
|Полтава - за Юлю
Студентки Таня и Катя из Ровно сказали, что Анна Ахматова была писательницей.
- А насчет Ахметова – раньше Президент сказал, что хорошо быть с Ахметовой… ну… я не знаю, - ответила Таня.
|Зато в Прилуках знают Есенина
- Юля – наша мама, мы всегда голосуем за нее.
- А кто тогда Анна Ахметова?
- Никогда не читал ту женщину, - говорит Олег. - Анну Ахматову читал, конечно, это поэтесса.
- А может, прочитаете что-то из нее?
- Ахматову читать не буду, плохо знаю, - сказал Олег и прочитал вместо этого Есенина «Свищет ветер, серебряный ветер» и «Грубым даётся радость».
Я еще несколько раз обошел лагерь, но найти тех, кто бы знал Анну Ахметову, мне так и не удалось, о российской поэтессе Анне Ахматовой слышали почти все. Украинку Анну Горенко не знал никто, несколько человек также признались, что ничего не слышали о Ринате Ахметове. Осталась надежда на то, что все знают те самые легендарные бомжи, но их как раз в лагере не оказалось. А может, Юля просто пошутила и назвала бомжами тех БЮТовцев, которые, оказавшись в списке, не написали своих домашних адресов. Те-то точно знают, кто такая «Анна Ахметова».
Антон Зикора, фото автора