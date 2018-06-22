Вехи года. Сериал «Династия» во власти, зарешеченная Юля и регулярные парадоксы

Вехи года. Сериал «Династия» во власти, зарешеченная Юля и регулярные парадоксы

12:34, 28 декабря 2011
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Заявленные реформы остаются на бумаге, и бодрые статистические данные не отражают ни состояние дел в экономике, ни настроений большинства украинцев...

Уходящий год ознаменовался концентрацией власти в руках Виктора Януковича и демонстрацией его личного отношения к Юлии Тимошенко. Лидер оппозиции оказалась за решеткой, а вчерашние союзники поспешно осваивают ее политическое наследство. Заявленные реформы остаются на бумаге, и бодрые статистические данные не отражают ни состояние дел в экономике, ни настроений большинства украинцев.

Головокружение от успехов

Виктор ЯнуковичС одной стороны, у Виктора Януковича хватает поводов для радости – установлен практически полный контроль над всеми ветвями власти, которые принято различать в демократическом обществе. Правительство демонстрирует готовность реформировать все, на что президент укажет, парламент постепенно перестает быть местом для дискуссий, а ключевые суды возглавляют выходцы из Донбасса, ставшего кузницей кадров для всех уровней системы государственного управления. Самые опасные по причине харизматичности оппозиционные лидеры упрятаны в Лукьяновском СИЗО. Ситуация во власти напоминает сериал «Династия», в начале 90-х триумфально прошедший по телепространству СНГ: вокруг Виктора Федоровича концентрируется все больше людей, имеющих моральное право и привычку называть его «дядя Витя».  Наверное, по этой причине власть кажется похожей на террикон – возвышающийся над окружающим пространством холм из отработанной породы.

Отсутствие назревших кадровых перестановок в правительстве (замена умершего премьера АРК Василия Джарты  его соратником Анатолием Могилевым – не в счет), реформы, суть которых согражданам не могут втолковать высокопоставленные и отлично обеспеченные чиновники, нарастание социальных протестов, которыми все сложнее управлять – вот отличительные черты внутренней политики Украины. Арестованные шефы ведомств Василий Волга и Владимир Галицкий вряд ли смогут убедить украинцев в неотвратимости наказания за коррупционные деяния.  Борьба с коррупцией, как и прежде, напоминает войну с ветряками. Вот только в украинских реалиях в атаку на них идет не благородный Дон Кихот, а хитрый Санчо Панса.

Власть может записать себе в актив избирательный закон, изрядно замаравший оппозиционеров, договоренность о создании зоны свободной торговли с ЕС и СНГ, ну и нежелание полностью поддаться уговорам России на создание Таможенного союза и передачу контроля над газотранспортной системой.  Да, премьер-министр Николай Азаров, равняясь на подчиненных, накопил миллион гривен с пенсии, чем и спровоцировал, по всей видимости, проведение пенсионной реформы. Нереализованная возможность добиться продвижения по пути евроинтеграции и отдающие абсурдом переговоры о поставках газа – показатель невнятности понимания национальных интересов теми, кто называет себя государственной элитой.

ВОНА – это наше все!

Юлия Тимошенко выходит из зала заседаний Печерского суда после оглашения приговора. Киев, 11 октябряЮлию Тимошенко не случайно называют главным политическим героем уходящего года. Со свойственной ей настойчивостью Юлия Владимировна умело раздразнила государственную репрессивную машину, разразившуюся 7-летним приговором. Западная общественность до сих пор в шоке от действий украинской Фемиды.

Оппозиционные вожди наслаждаются раздвоением личности: громко требуют освобождения Тимошенко и тихо дрожат от мысли, что будет, если это произойдет.

Оппозиционные маневры не смогли преодолеть политическую апатию (даже в кульминационные моменты на улицы столицы выходило не более 10 тысяч человек), зато породили тенденцию к согласованию политических позиций противников режима. Хотя Комитет сопротивления диктатуры напоминает любительский драмкружок, согласование тактики и выработка общей стратегии выглядят единственно возможными способами для оппозиционеров не потеряться на будущих парламентских выборах. Тимошенко же останется серьезным фактором украинской политики, постоянно беспокоящим власть и заставляющим хотя бы имитировать поиск путей выхода из перманентного политического кризиса.

Украина парадоксальная

Юрій Луценко
Независимой Украине в 2011 году исполнилось 20, и юбилей обошелся без военного парада.  В уходящем году не только экс-премьер оказалась за решеткой, но и бывший президент Леонид Кучма побывал под следствием. Звездный час Николая Мельниченко, впрочем, был недолгим – теперь неугомонный майор обещает «точечные ядерные удары по украинской мафии» из Европы.

Юрий Луценко доказал с помощью голодовки, что не собирается капитулировать, и отметил годовщину пребывания в следственном изоляторе.

Сын  и племянник известных «регионалов» Роман Ландик вписал новые яркие страницы в «книгу славы» украинских мажоров.

Бывший бютовец Олег Ляшко небесталанно пародирует Владимира Жириновского, позабыв, что Украина – не Россия.

Виталий Кличко собирается в большую политику, разрываясь между участием в парламентских выборах и будущей битвой за пост мэра, на которое претендует и президентский наместник в Киеве Александр Попов, примеривший образ «крепкого хозяйственника».

Уступивший Галине Гереге пост секретаря Киевсовета Олесь Довгий окучивает электорат столичного Левобережья с прицелом на будущие парламентские выборы. 

 Евгений Магда

 

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