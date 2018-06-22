Вехи года. Сериал «Династия» во власти, зарешеченная Юля и регулярные парадоксы

Уходящий год ознаменовался концентрацией власти в руках Виктора Януковича и демонстрацией его личного отношения к Юлии Тимошенко. Лидер оппозиции оказалась за решеткой, а вчерашние союзники поспешно осваивают ее политическое наследство. Заявленные реформы остаются на бумаге, и бодрые статистические данные не отражают ни состояние дел в экономике, ни настроений большинства украинцев.

Головокружение от успехов

С одной стороны, у Виктора Януковича хватает поводов для радости – установлен практически полный контроль над всеми ветвями власти, которые принято различать в демократическом обществе. Правительство демонстрирует готовность реформировать все, на что президент укажет, парламент постепенно перестает быть местом для дискуссий, а ключевые суды возглавляют выходцы из Донбасса, ставшего кузницей кадров для всех уровней системы государственного управления. Самые опасные по причине харизматичности оппозиционные лидеры упрятаны в Лукьяновском СИЗО. Ситуация во власти напоминает сериал «Династия», в начале 90-х триумфально прошедший по телепространству СНГ: вокруг Виктора Федоровича концентрируется все больше людей, имеющих моральное право и привычку называть его «дядя Витя». Наверное, по этой причине власть кажется похожей на террикон – возвышающийся над окружающим пространством холм из отработанной породы.

Отсутствие назревших кадровых перестановок в правительстве (замена умершего премьера АРК Василия Джарты его соратником Анатолием Могилевым – не в счет), реформы, суть которых согражданам не могут втолковать высокопоставленные и отлично обеспеченные чиновники, нарастание социальных протестов, которыми все сложнее управлять – вот отличительные черты внутренней политики Украины. Арестованные шефы ведомств Василий Волга и Владимир Галицкий вряд ли смогут убедить украинцев в неотвратимости наказания за коррупционные деяния. Борьба с коррупцией, как и прежде, напоминает войну с ветряками. Вот только в украинских реалиях в атаку на них идет не благородный Дон Кихот, а хитрый Санчо Панса.

Власть может записать себе в актив избирательный закон, изрядно замаравший оппозиционеров, договоренность о создании зоны свободной торговли с ЕС и СНГ, ну и нежелание полностью поддаться уговорам России на создание Таможенного союза и передачу контроля над газотранспортной системой. Да, премьер-министр Николай Азаров, равняясь на подчиненных, накопил миллион гривен с пенсии, чем и спровоцировал, по всей видимости, проведение пенсионной реформы. Нереализованная возможность добиться продвижения по пути евроинтеграции и отдающие абсурдом переговоры о поставках газа – показатель невнятности понимания национальных интересов теми, кто называет себя государственной элитой.

ВОНА – это наше все!

Юлию Тимошенко не случайно называют главным политическим героем уходящего года. Со свойственной ей настойчивостью Юлия Владимировна умело раздразнила государственную репрессивную машину, разразившуюся 7-летним приговором. Западная общественность до сих пор в шоке от действий украинской Фемиды.

Оппозиционные вожди наслаждаются раздвоением личности: громко требуют освобождения Тимошенко и тихо дрожат от мысли, что будет, если это произойдет.

Оппозиционные маневры не смогли преодолеть политическую апатию (даже в кульминационные моменты на улицы столицы выходило не более 10 тысяч человек), зато породили тенденцию к согласованию политических позиций противников режима. Хотя Комитет сопротивления диктатуры напоминает любительский драмкружок, согласование тактики и выработка общей стратегии выглядят единственно возможными способами для оппозиционеров не потеряться на будущих парламентских выборах. Тимошенко же останется серьезным фактором украинской политики, постоянно беспокоящим власть и заставляющим хотя бы имитировать поиск путей выхода из перманентного политического кризиса.

Украина парадоксальная

Независимой Украине в 2011 году исполнилось 20, и юбилей обошелся без военного парада. В уходящем году не только экс-премьер оказалась за решеткой, но и бывший президент Леонид Кучма побывал под следствием. Звездный час Николая Мельниченко, впрочем, был недолгим – теперь неугомонный майор обещает «точечные ядерные удары по украинской мафии» из Европы.

Юрий Луценко доказал с помощью голодовки, что не собирается капитулировать, и отметил годовщину пребывания в следственном изоляторе.

Сын и племянник известных «регионалов» Роман Ландик вписал новые яркие страницы в «книгу славы» украинских мажоров.

Бывший бютовец Олег Ляшко небесталанно пародирует Владимира Жириновского, позабыв, что Украина – не Россия.

Виталий Кличко собирается в большую политику, разрываясь между участием в парламентских выборах и будущей битвой за пост мэра, на которое претендует и президентский наместник в Киеве Александр Попов, примеривший образ «крепкого хозяйственника».

Уступивший Галине Гереге пост секретаря Киевсовета Олесь Довгий окучивает электорат столичного Левобережья с прицелом на будущие парламентские выборы.

Евгений Магда