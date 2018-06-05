Игра на опережение, или Подготовка военного переворота в России

Крыса, загнанная в угол нападает, независимо от того, кто перед ней человек или даже крокодил, - рассказывал обывателям на заре своей политической карьеры нынешний «лидер нации» России, мечтающий в марте вновь стать президентом.

Митинг. Долой власть Путина! Сотни тысяч граждан Москвы, у которых есть все, кроме ощущения, что они живут в свободной стране, в минувшую субботу провели судьбоносный для России митинг. Если проводить параллели, то личные впечатления вполне подходят под фразу английского классика, который писал: «а они пришли смотреть, как будут вешать».

К слову, митинг по своему радикализму и числу гневных рекрутов восхитил все прогрессивное постсоветское пространство, да и местных, российских либералов. Главные лозунги стоящих и сидящих в инвалидных колясках граждан были: «Долой власть!», «Долой Путина!».

Как известно, политические проблемы в России накапливались десятилетиями правления тандема «Путина-Медведева». Но поводом для уличной революции стали обман и надувательство во время парламентских выборов в Государственную Думу.

Впервые в Москве на митинг протеста собралось так много людей, что даже полиция побоялась бить их «демократизаторами». Более того, их не сажали в «металлические автобусы» - автозаки. Вооруженные отряды московской полиции напоминали дюжих румяных красавцев, вид которых заставлял думать, что их неплохо кормят и люди они хорошие, а, главное, добрые.

По заявлениям организаторов почти 200 000 человек пришли в гневе и ненависти сказать, что они думают о власти. Правда, правоохранители утверждают, что оппозиционеров было не больше 60-ти тысяч.

Перед собравшимися выступили культовые противники режима Путина (в проправительственных СМИ - «одиозные»). В том числе и бывшие друзья и коллеги премьер-министра. Даже Ксения Собчак держала страстную речь в защиту демократии. А ведь Владимир Владимирович, по слухам, приходится ей крестным отцом… и по религиозным канонам помог главной российской светской львице вырасти в вере, благочестии и чистоте.

Самым радикальным было выступление восходящей политической звезды народа Российской Федерации Алексея Навального, который 15 суток, в канун митинга, провел в СИЗО. Он сообщил, что «власть принадлежит народу» и призвал «идти на штурм Кремля». Короче, совсем по древнему закону Моисея – око за око, зуб за зуб!

Телевизионный моральный авторитет Леонид Парфенов заявил, что в стране застой, и поделился впечатлением, что «голый торс Путина, который каждый день показывают по телевизору, удивительно похож на грудь в орденах и медалях Генерального секретаря Леонида Брежнева». Экс-министр финансов правительства и друг Владимира Путина Алексей Кудрин тоже подошел к микрофону и потребовал перевыборов в Государственную Думу.

На митинге произнесли страстные речи экс-премьер Михаил Касьянов, а модный журналист Дмитрий Быков сравнил романтические отношения женщин и мужчин с коммунистами, которые всегда борются за равенство и социальную справедливость.

Скандальный музыкальный критик Артем Троицкий, нарядившись в презерватив, издеваясь, скабрезничая, рассказал бушующей толпе о проблемах личной, семейной жизни премьер-министра Путина. О том, что дочки Путина уже десять лет учатся в Ленинградском университете, но их там никто и никогда не видел, а жена Путина - Людмила, по слухам, постриглась в монахини.

Вел митинг футбольный комментатор Василий Уткин, который кричал в толпу собственную речевку из фильма, в котором сыграл главную роль,: «Выборы, выборы, депутаты - пидоры».

Затем прошло два дня, наступил понедельник.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев никак не комментировали митинг и обвинения в свой адрес. Они уже давно «играли на опережение». Тандем основательно готовится к тому, чтобы не просто сохранить власть, но и заставить политических противников замолчать, оставить свои политические амбиции в сортире, где, по словам Владимира Путина, «мочат» то ли людей, то ли яблоки.

Секретный план Владимира Путина - сформировать новую команду, которая готова на все. Так думать можно, учитывая, что на прошлой неделе состоялись четыре ключевых назначения на высшие должности в иерархии российской власти.

Новыми лицам власти, точнее путинской команды, оказались старые друзья, единомышленники, спецгвардия Путина.

Приход во власть, «рокировка» этих людей гораздо больше говорят о будущем режиме путинской власти, чем гипотетические политические реформы Дмитрия Медведева озвученные им в послании к Федеральному Собранию.

Жизнь россиян будут определять высокопоставленные офицеры спецслужб (офицеры резерва) и «добровольные помощники» спецслужб. (Мой товарищ студенческих лет называл таких: «стукачек он»).

Первое назначение. - Указом президента РФ Сергей Иванов, генерал-полковник, бывший заместитель руководителя Службы внешней разведки и в прошлом второй человек в Федеральной службе безопасности, назначен главой президентской администрации, хранителем государственной печати Российской Федерации.

Второе назначение. - Генерал Сергей Нарышкин, выпускник высшей школы КГБ, личный друг и однокурсник Владимира Путина дружно избран пропутинским парламентом новым спикером Государственной Думы.

Еще два назначения интересны и знамениты тем, что оба фигуранта - откровенные шовинисты, сторонники авторитаризма и «железного порядка», идеологические и политические мизантропы в отношении государственности и суверенитета Украины.

Это Дмитрий Рогозин, бывший спецпредставитель России в НАТО. Он назначен вице-премьером правительства и будет курировать военно-промышленный комплекс России, командовать астрономическими бюджетными финансовыми средствами, идущими из кармана налогоплательщика на производство военной техники и оружия. Это означает, что Дмитрий Рогозин, де факто становится одной из самых тяжелых и сильных политических фигур путинского истеблишмента (после газовых олигархов), влияющей на внешнюю и внутреннюю политику в России.

И четвертый назначенец, - это Алексей Пушков, который неожиданно и к удивлению кадровых дипломатов избран председателем комитета по международным делам Государственной Думы. Телевизионный «цепной пес» путинской внешней политики, провокатор и пропагандист «русского мира», идей «Москва – Третий Рим», будет законодательно поддерживать, определять и влиять на российскую внешнюю политику.

И Дмитрий Рогозин, и Алексей Пушков, по многочисленным свидетельствам самых различных людей и публикаций в СМИ, во время их работы в руководстве молодежными организациями СССР были «добровольными помощниками» КГБ, а точнее теми самыми «стукачами».

Кроме корпоративного братства российской политической элиты, важным условием вхождения в высшие эшелоны власти является «ленинградская прописка». Нынешняя путинская элита в российской столице на 70 процентов состоит из выходцев из Санкт-Петербурга. Сергей Иванов и Сергей Нарышкин – земляки Путина, ленинградцы по рождению.

По мнению российского социолога Ольги Крыштановской, уже сегодня в «аппаратах федеральных округов, люди в погонах составляют 70 процентов». А число представителей силовых структур в правительстве РФ перевалило за 20. Среди заместителей министров число военных составляет 35 процентов. Наибольшей концентрации военные замминистры достигли в Минэкономразвития, Минпромнауки, Минсвязи, Минпечати и Минюсте. Причем большинство из них пришли из подразделений ФСБ и сохранили статус «офицер действующего резерва».

Эти факты и четыре описанных нами назначения на ключевые должности исполнительной и законодательной российской власти означают, что Владимир Путин уверен в своей победе и начал, задолго до президентских выборов, формировать свою команду, команду президента РФ.

Владимир Путин своей кадровой политикой показал зубы. А для тех, кто страдает недомыслием, напомнил, что политическое соперничество, политическая конкуренция – это не игра в песочнице.

Две главные черты путинской команды вырисовываются. Российская правящая элита милитаризирована и авторитарна. А это означает, что присущий военным структурам авторитарный метод управления переносится на все общество, в том числе и на бизнес, и на межгосударственные отношения.

Преторианское государство или Россия накануне военного переворота

Владимир Путин обречен до конца своих дней оставаться человеком спецслужб. И вряд ли он понимает, что «с возрастанием политической активности должны возрастать также сложность, автономия, адаптивность и согласованность политических институтов общества» (цитата из книги Сэмюэля Хантингтона). Только тогда политическая стабильность гарантирована – учит политический классик.

Но Владимир Путин идет по простому пути. Он загоняет во власть преторианцев, людей в погонах. Для этого есть причины, и как ему кажется очевидные. Ведь сама военная среда является авторитарной, демократический стиль управления здесь неуместен.

Военные во власти - это жесткая иерархия вертикали власти, регламентация управления и подчинения, строго формализованные отношения.

Военные во власти – это клановость, корпоративный дух, повышенный, гипертрофированный патриотизм, милитаризованность сознания, упование на насилие, примат силы над правом и традиционно - низкий интеллект, никудышнее, по нынешним меркам, образование.

Преторианство в узком смысле слова понимается как вмешательство военных в политику. Это власть людей, которые следуют лозунгу Гоббса «когда под руками ничего нет, сойдет и дубина», и думают, что и взять власть, и усидеть на штыках они смогут.

Общественный запрос на патернализм силы сегодня присущ большей части российского общества. Причем, не просто силы, а организованной, военной силы, еще лучше силы тайной, а точнее, российских спецслужб во главе с харизматическим лидером.

Владимир Путин знает, что население страны одобрит переворот или другую форму «чрезвычайного положения». Особенно, если он почувствует, что власть утекает из его рук. Россия - страна послушания. Как учит политология территорий «столетия крепостничества, рабства бесследно не проходят» ни для одной страны.

Электорат Владимира Путина – это чиновники, бюджетники, служащие государственных монополий, ностальгирующие об СССР пенсионеры, люди с низким уровнем доходов и образования. Как подчеркивает московская газета «Ведомости», «именно на них ориентирована вся его стилистика сальных острот и возвращение в Россию гимна СССР».

Жесткие преторианские системы живут обычно несколько лет. Развитие преторианской олигархии включает захват власти тоталитарной партией, запрещение всякой политической активности и деятельности гражданских институтов. «Харизматический лидер, военная хунта, парламентский режим (как подмена демократии), популистский диктатор – вот движение современного преторианства» - пишет тот же Самюэль Хантингтон.

Виктор Тимошенко