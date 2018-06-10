Денис Денисенко: Смешно в бесцензурное время делать бесцензурную газету

В интервью УНИАН главный редактор газеты «Без цензуры» Диана Дуцик заявила о том, что газета прекращает свое существование. Ранее сообщалось о внтуриредакционном конфликте, возникшем из-за задолженности перед коллективом по зарплате. Сегодня свою точку на произошедшее в газете «Без цензуры» высказывает Денис Денисенко, генеральный директор ООО “Украинский медиа-ресурсы”:

– Начнем издалека. Газета «Без цензуры» в свое время создавалась для прорыва информационной блокады, когда шла президентская компания 2004 года. В штабе Виктора Ющенко родилась идея создания такой газеты, которая смогла бы выразить его точку зрения и донести ее до избирателя. Идея пришла в голову Роману Петровичу Бессмертному, и его креативная группа придумала это название. Я даже помню автора: им был Анатолий Луценко. Потом очень долго думали, кого сделать главным редактором. Я очень хорошо помню этот момент: Роман Петрович шел по коридору и увидел идущую мимо Диану Дуцик, он сказал ей: ты будешь главным редактором. С тех пор газета прошла сложный путь через президентские выборы: ее жгли и взрывали, ее тираж изымали в разных областях. Об этом в свое время было очень много рассказано.

– Вы говорите, что Дуцик шла по коридору, и ее решили сделать главным редактором. Похоже, Вы считаете, что это было случайное назначение.

– Я ничего не хочу плохого говорить о Диане. На тот момент она была идеальным руководителем этого проекта. Но после выборов встал вопрос, что делать с этим проектом. Приняли решение: продолжать. Создали ТОВ «Украинские медиа-ресурсы», учредителем которого стало Всеукраинское Общественное движение «Наша Украина». Началась хозяйственная деятельность, продолжавшаяся в течение двух лет. В результате газета вошла в нишу газет средней руки. И когда я принимал издание, у нее был продаваемый тираж две тысячи экземпляров. А когда мы стали закрывать издание, ее тираж достиг сорока тысяч. При жесткой конкуренции на рынке и том, что могла себе она позволить, это было неплохо.

– Благодаря чему произошел такой прорыв?

– В первую очередь благодаря новому менеджменту, а также благодаря усилиям творческого коллектива. Кроме того, нам помогали разные люди. Если помните, два года назад по всей Украине были развешаны бигборды, рекламирующие «Без цензуры». Это обошлось нам совершенно бесплатно. Так, Оксана Грязнова, один из рекламистов, имевший отношение к президентскому штабу, на своих пустых плоскостях разместила эту рекламу…Но несколько месяцев назад к этому проекту был потерян интерес со стороны инвесторов.

– Почему?

– С чем это было связано, я комментировать не хочу и не могу. Но чтобы раскрутить газету, выйти в ноль, нужно пять лет. Газета же «Без цензуры» в нормальных хозяйственных условиях существовала всего два года. Естественно, она была убыточна, но динамика выхода на ноль наблюдалась – это точно. Нам же не хватило трех лет. А потом стало ясно, что газета так существовать не может. Я приостановил ее выпуск.

– Так в какую же копейку обходилась газета?

– Я бы не хотел об этом говорить, но скажу: ее деятельность велась прозрачно.

– Что же, издание стало никому не нужно накануне выборов в парламент?

– Газета с 2005 года ушла в самостоятельное плавание, и она никоим образом не была привязана ни к какой политической структуре. Да, она исповедовала определенные симпатии, но она уже не была партийным изданием. Теперь те структуры, которые поддерживали нас, не могут содержать такие дорогие проекты, каким была газета «Без цензуры».

– Считаете, «Без цензуры» выполнила свою задачу во время президентской кампании?

– На этапе боевого листка – конечно. Но сегодня, в бесцензурное время, делать бесцензурную газету смешно.

– Никто не собирается ее перекупить?

– Есть учредители, которые должны принять решение по этому вопросу. А вообще, насколько я знаю, во время встречи с творческим коллективом представитель «Нашей Украины» предложил выкупить трудовому коллективу пакет акций и дальше вести эту газету. Коллектив никак не отреагировал на это: слишком дорогое удовольствие.

– Сегодня мне журналисты сказали, что сейчас из редакции газеты вывозятся в неизвестном направлении различные документы, в том числе их трудовые книжки. Так ли это?

– Каждый, кто увольняется на сегодняшний день, получит свои книжки, при этом будут соблюдены все необходимые процедуры. А всем, кто не уволится, предстоит общаться с новым руководством, которое назначат для ликвидации предприятия или дальнейшего его развития. Насколько я знаю, в штате редакции находится еще семнадцать человек.

– А Вы лично не собираетесь содержать эту газету?

– Я не крупный инвестор, чтобы делать это. Как только передам все имущество и документацию на хранение учредителям, сразу подам заявление на увольнение с поста генерального директора.

Антон Зикора