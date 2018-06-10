Главный редактор “Без цензуры” заявила о закрытии газеты

Недавно прошло сообщение о прекращении выхода газеты “Без цензуры”, которую традиционно связывали с партией “Народный союз “Наша Украина”. Газета была основана в феврале 2003 года, с тех пор прошла ряд реорганизаций. В последнее время “Без цензуры” выходила раз в неделю, на украинском и русском языках, “общий тираж”, указанный в выходных данных, – 162000 экземпляров. Мы обратились к главному редактору еженедельника Диане Дуцик, которая создавала газету и бессменно руководила творческим коллективом, с несколькими вопросами.

Диана, в печати прошла информация о конфликте в газете “Без цензуры” и о прекращении выхода газеты. Будет ли возобновлен выпуск?

На сегодня можно констатировать, что газета “Без цензуры” прекратила свое существование. Я сегодня написала заявление об увольнении. Не могла этого сделать раньше, потому что имела определенную моральную ответственность перед коллективом. Поскольку конфликт с учредителем издания почти исчерпан, остались отдельные юридические моменты, я приняла решение уйти. Генеральный директор подписал это заявление.

Кто учредитель газеты? Издатель - ООО “Украинские медиа-ресурсы”, учредитель - ООО Всеукраинская общественная организация “Наша Украина”. Список учредителей ВОО НУ был обнародован медиа-профсоюзом, который помогал коллективу разрешать трудовой конфликт. И за это я хочу его очень поблагодарить, так же, как и те средства массовой информации, которые нас поддержали. Журналистская солидарность – все-таки большая сила. Мы, журналисты, должны все об этом помнить.

Кроме тебя, кто-то еще написал заявление об увольнении? Я знаю, что это сделали несколько работников редакции. Остальные еще не определились. Все будет зависеть от того, какое решение примет правление ВОО НУ, которое должно состояться 17 августа. Ведь остается без ответа вопроса, будет ли ликвидироваться предприятие, как это будет происходить и что будет с брендом “Без цензуры”. Кстати, мне лично не известно, кто его реальный владелец. И я бы хотела обратиться публично к ВОО “Наша Украина”: работники должны получить расчет и трудовые книжки, все должно происходить цивилизовано. Я готова, несмотря на то, что уже ушла с должности главного редактора, поддержать коллектив в этом процессе.

Насколько известно, газетой занимался Роман Бессмертный. Не связано ли прекращение выхода газеты с тем, что он по существу отстранен от партийного руководства? Я не раз комментировала этот вопрос. Действительно, Роман Петрович был одним из инициаторов создания газеты “Без цензуры”. Но в 2003 году, когда это происходило, к этому его обязывала, как я понимаю, его тогдашняя должность в блоке НУ. Тогда коллектив не имел никаких претензий к Роману Бессмертному.

А теперь они есть? Нет, их нет и сейчас, поскольку на сегодня он не имеет никакого отношения к этому медиа-проекту.

А кто сейчас занимаеттся им в “Нашей Украине”? Спросите об этом у генерального директора ООО “Украинский медиа-ресурсы” Дениса Денисенко...

В твоем голосе чувствуется обида... Что произошло в коллективе? Нет, у меня нет обиды. Я только жалею о том, что вполне хороший проект закрывается. В самом деле, газета имела серьезный потенциал для того, чтобы развиваться. Мы достигли определенного уровня, и для того, чтобы совершить прорыв, газета нужны были определенные инвестиции. У нас было очень много интересных идей, но, к сожалению, как выяснилось, они никому не нужны, так же, как и проект в целом, – кроме коллектива. Но я не жалею, что работала в этом проекте, у нас была прекрасная команда. Кроме того, газета “Без цензуры”, кто бы там что ни говорил, все-таки сыграла свою позитивную роль в развитии демократии. Думаю, что позже, когда улягутся все эмоции, я об этом скажу больше – скажем, в книге.

Что касается конфликта... Напряжение в коллективе нарастало давно. Но взорвался он после того, как на прошлой неделе генеральный директор запретил печатать очередной номер “Без цензуры”. В этом номере коллектив решил предупредить своих читателей, что есть финансовые проблемы, и что следующие номера газеты могут не выйти. К сожалению, мы так и не смогли донести до наших подписчиков и постоянных читателей эту информацию. После этого коллектив совместно с медиа-профсоюзом начал переговоры с издателями газеты о погашении задолженности по зарплате и о дальнейшей судьбе еженедельника. Поскольку переговоры шли очень трудно, коллектив прибег к публичным акциям протеста. В понедельник была проведена пресс-конференция, на которой была обнародована соответствующая информация. На следующий день, во вторник, журналисты пикетировали съезд блока “Нашей Украины – Народной самообороны”. В итоге Виктор Балога встретился с переговорной группой, которую избрал коллектив.

И до чего договорились?

Я не входила в переговорную группу, поскольку занимала административную должность. Я могу лишь сказать, что после этого были ряд раундов переговоров с представителями учредителей издания, в результате которых задолженность перед коллективом погашена.

Связано ли прекращение выхода газеты с внутренним конфликтом в коллективе? Нет, думаю, скорее это отсутствие у учредителей желания дальше развивать этот проект.

Предпринимали вы попытку встретиться с партийным руководством “Нашей Украины”, поскольку в массовом сознании газета так или иначе связывалась с НУ, а тусовка считала её партийной газетой? У меня было несколько телефонных разговоров, но я бы не хотела об этом говорить, это будет некорректно... Что касается партийности... Да, действительно, газета создавалась как чисто партийный проект, но после того, как в 2005 году она сменила учредителя и издателя, мы сделали попытку выйти за рамки партийности. Возможно, это не до конца удалось, поскольку мы не проводили серьезный ребрендинг. Кроме того, мы никогда не скрывали свои политические симпатии. Мы всегда поддерживали демократические, оранжевые силы. В то же время давали возможность высказаться другой стороне тоже. И я хорошо знаю, что нас активно читали и в Партиии регионов, и коммунисты, и социалисты...

Насколько помню, активным корреспондентом газеты был Виктор Ющенко. Знает ли он о ваших нынешних проблемах? Да, в свое время, когда газета была сугубо партийной, у Виктора Андреевича была постоянная колонка в нашей газете. Но подчеркну, это было тогда, когда газета была партийной, а Виктор Ющенко был кандидатом в Президенты. О нынешнем конфликте коллектив недели две назад написал официальное письмо нескольким людям, в том числе и Президенту.

Диана, газета называлась “Без цензуры”. Не даст ли её закрытие повод оппонентам оранжевых говорить о приходе цензуры?

Я бы не говорила о приходе цензуры. Поскольку конфликт вокруг “Без цензуры” - трудовой конфликт, а не политический. Если говорить в целом о ситуации в наших медиа, то, к сожалению, остаётся еще очень много не решенных проблем. И одна из ключевых – это то, что нынешние медиа-владельцы в большинстве своем видят в медиа-проектах не столько бизнес-проекты, сколько инструменты влияния, и не обязательно политического, но и экономического. В некоторых европейских странах законодательство запрещает владельцу вмешиваться в редакционную политику, более того, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Думаю, нам до такого еще далеко. Нам бы хотя бы придти к практике подписания коллективных договоров с медиа-собственниками и оглашения средствами массовой информации своей редакционной политики.

Беседовал Владимир Ильченко