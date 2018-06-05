Зурабов думает, что в сказке о Буратино описано Болото, которое может перерасти в Майдан (фото)

В зале приемов едва ли не самой дорогой киевской гостиницы «Интерконтиненталь» Российское посольство в Украине отгуляло прощание с 2011 годом. Изюминкой вечеринки стало представление послом Михаилом Зурабовым новейшего прочтения сказки о Буратино.

Посол немало озадачил гостей длинной лекцией на тему – сказка "Золотой ключик" как отражение борьбы за власть. По его мнению, Алексей Толстой показал конфликт между двумя директорами театра – старым, бородатым, ретроградным Карабасом Барабасом и деревянным, необразованным, самовлюбленным Буратино. Центральной фигурой сказки господин Зурабов считает Черепаху Тортиллу, которую он вычурно назвал «портфельным инвестором». А главным местом развертывания событий – болото, которое, по словам посла, может перерасти в майдан...

Это была остроумная аллюзия на тему Болотной площади в Москве, где недавно собрались десятки тысяч участников акции протеста против фальсификаций думских выборов. Только что ею хотел сказать хитрый россиянин, для большинства гостей так и осталось загадкой.

На пирушку пригласили внучку Алексея Толстого - Татьяну, литературоведов и критиков, художников и писателей, политиков и масс-медийщиков, и все они, каждый на свой вкус толковали сказку.

Лесь Подервянский предпочитает коньяк. От прочтения собственной версии «Золотого ключика» воздержался.

Директор театра Леси Украинки Михаил Резникович размышляет над постановкой сказки о Буратино а-ля Зурабов.

Мыкола Вересень читал гостям собственную поэму, в которой употребил смачное слова «срака».

Порошенко не до сказок. Будущий провал саммита Украина – ЕС может привести к отставке министра иностранных дел Грищенко, а кто придет на его место – кто знает?.. По мнению же самого Петра Алексеевича, отставки Грищенко не будет, по крайней мере, до парламентских выборов.

Бывший вечный глава Счетной палаты Валентин Симоненко полагает, что Порошенко может занять его место.

Академик Валерий Геец известен широким кругам тем, что его фамилия напоминает имя Билла Гейтса.

Заместитель министра экономики Валерий Мунтиян российских гулянок не пропускает. Должность у него такая – в Минэкономики он призван лоббировать российский, эсэндэвский, еэповский и евразийский вектор развития Украины.

Внучка Алексея Толстого Татьяна Никитична, которую упрямо называют «Ильиничной», ищет свое место за столиком вип-гостей.

Гости рассаживаются согласно тщательно продуманному списку.

Посол РФ Михаил Зурабов излагает новейшую концепцию сказки о Буратино.

Российские журналисты заготовили сценку о Карабасе Барабасе и Буратино.

Критик Вадим Скуратовский долго и скучно обосновывает новейшее прочтение сказки. Рука на плече подсказывает ему, что пора остановиться...

Столы ломились от наедков и напитков.

Сергей Мариненко, Оксана Охримчук