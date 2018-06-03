Может ли Тимошенко потерять контроль над своей партией?

Пока госпожа Тимошенко сидит в тюрьме, в ее «Батькивщине» бурлит жизнь. Сначала председатель фракции Иван Кириленко якобы пообещал регионам голосовать за все законопроекты, которые бы они ни пожелали, лишь бы только отпустили ЮВТ. Но не прошло и нескольких часов, как он отказался от своих слов и сразу же подал в отставку. Должность председателя фракции получил генерал-майор СБУ Андрей Кожемякин. Что означает эта замена для БЮТ? Каких еще перемен во фракции следует ожидать? Может ли это привести к расколу БЮТ? Об этом мы спросили у экспертов.

Владимир Фесенко, политолог: МЕСТО ТИМОШЕНКО ХОЧЕТ ЗАНЯТЬ ТУРЧИНОВ Формальный повод изменений в руководстве известен – это заявление Кириленко о том, что нужно обменять декриминализацию статьи Тимошенко на поддержку некоторых властных законопроектов. Но это лишь повод. Думаю, замена руководителя фракции не только де-факто, но и де-юре ставит фракцию БЮТ под контроль Турчинова.

Во фракции сосредоточенно много самостоятельных центров влияния, которые, не говорю, что есть, но могут быть конкурентными относительно Турчинова. Потому, думаю, он и хочет взять фракцию под свой полный контроль. Замена Кириленко на Кожемякина, которого многие считают человеком Турчинова, означает, что Александр Валентинович хочет не просто закрепить за собой статус второго человека в БЮТ, а фактически взять под контроль и партию, и фракцию.

По моему мнению, такие процессы будут усиливать напряженность в Блоке Юлии Тимошенко, которая уже становится очевидной. Во-первых, у фракции есть достаточно авторитетных людей, кроме отставного Ивана Кириленко, который считается человеком, близким к Юлии Тимошенко. Это и вице-спикер Николай Томенко, и глава оппозиционного правительства Сергей Соболев, и Наталия Королевская – лидер новой молодой волны БЮТ. Кстати, в этой волне тоже очень много ярких людей: Андрей Шевченко, Евгений Суслов.

Во-вторых, многие решения самого Турчинова и некоторые голосования фракции демонстрируют наличие и внутренних противоречий, и внутреннего напряжения. Например, голосование за закон о выборах народных депутатов. Своим большинством БЮТ поддержал данный закон, но проголосовали далеко не все бютовцы, и этот законопроект вызывал много критики. В частности, возник вопрос, был ли он согласован, как и последние кадровые решения во фракции, с самой Юлией Тимошенко.

Нынешняя ситуация в БЮТ нуждается в развитии внутренней партийной демократии. Если это произойдет, это вызовет позитивные настроения, эмоции как со стороны сторонников Юлии Тимошенко, так и со стороны сторонников оппозиционных движений. Если верх возьмут авторитарные методы, это может усилить кризисные тенденции в Блоке Юлии Тимошенко. И, думаю, это один из наиболее опасных вызовов (за исключением давления власти), перед которым сейчас стоит БЮТ.

Однако я не думаю, что сейчас речь идет о расколе. Сейчас речь идет об усилении напряжения и внутренних политических противоречий. Противоречий не только и не столько личностных. Речь не о том, что кому-то не нравится Турчинов, а о том, что многие решения принимаются без согласования. Они вызывают или непонимание, или критику со стороны даже самих бютовцев, и это - серьезная проблема для этой политической силы.

Это также связано с тем, что раньше был один беспрекословный авторитет и ключевой центр принятия решений. Юлию Тимошенко заключили в тюрьму, и возник определенный вакуум. Сейчас этот вакуум пытается заполнить Турчинов, но у него нет такого авторитета, как у Тимошенко. Потому и возникают противоречия.

Игорь Лосев, аналитик: МЫ ВИДИМ ИЗМЕНУ, ТУШКАНИЗАЦИЮ БЛОКА Проблема в том, что БЮТ недееспособен без лидера, без Юлии Тимошенко – она сама и партия, и блок.

Ничего не хочу и не могу говорить плохого о человеке, которого фактически подвергают пыткам в заключении. Но, к величайшему сожалению, именно кадровая политика этой партии привела к тому, что мы сейчас видим: к этой измене и тушканизации блока.

Кадровая политика оппозиции - не лучше кадровой политики власти. Разве там нет того же блата, коррупции, семейно-клановых связей? Разве там действует обещанная Ющенко на Площади политика трех “П”: профессионализм, патриотизм, порядочность? Нет!

Мы говорим о династиях олигархов, проводников нынешней власти, но появились и династии, так сказать, “оппозиционной аристократии”. Совсем юные люди становятся народными депутатами только потому, что их родители когда-то были выдающимися деятелями парламентской оппозиции.

Мы видим, как между собой воюют два клана – клан власти и клан оппозиции. И оба они ужасно далеки от народа. А народ только может смотреть на них, как на игру двух футбольных команд: наблюдай сколько угодно, но самому выбегать на зеленый газон – нельзя.

Я не вижу принципиальной разницы между Кириленко и Кожемякиным, как в конечном итоге и большинством этой группировки. Они себя показали с самого начала, когда провалили недопущение ратификации Харьковских соглашений в Верховной Раде. Никогда не поверю, чтобы 100 депутатов были неспособны заблокировать трибуну. Часто это делали и значительно меньшим числом депутатов.

Сейчас они фактически пошли на сговор с властью относительно закона о выборах, где их просто кинули как последних дураков, хотя власть уже была готова идти на уступки и согласиться на блоки и снижение избирательного барьера до 4%.

Наша оппозиция, к величайшему сожалению, в моральном, идеологическом и политическом смысле гнилая. И народ это инстинктивно чувствует, потому не спешит ее поддерживать. Именно поэтому, те проценты, которые теряет власть, не переходят к оппозиции.

Игорь Жданов, политолог: ТИМОШЕНКО - ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДАЖЕ ИЗ КАМЕРЫ СИЗО СПОСОБЕН УПРАВЛЯТЬ ПАРТИЕЙ Произошла простая формализация влияния Турчинова, которое он имеет на фракцию. Турчинов практически и руководил действиями БЮТ как во фракции, так и в партии, а Кожем’кин – это его стопроцентный человек, в отличие от Кириленко, который имел соответствующий статус и мог быть определенным противовесом тем двум политикам.

С другой стороны, понятно, что после того, как Турчинов фактически застолбил за собой руководство фракцией через Кожемякина, действия фракции, по моему мнению, станут более радикальными. К этому фракцию будут подталкивать действия самой власти, и тот факт, что Турчинов находится вне парламента, и его действия будут сориентированы не на парламентские методы борьбы, а на уличные, внепарламентские. Мы уже сегодня наблюдаем, какая повестка дня предложена – брать штурмом Апелляционный суд. То есть это попытка радикализовать БЮТ на улицах, потому что сегодня у БЮТ нет серьезных рычагов влияния на ситуацию в парламенте.

Думаю, большего раскола в БЮТ, чем есть сейчас, не будет, потому что уже все, кто хотел, откололись. Да, возможно, еще пара людей выйдет, я этого не исключаю, но классического раскола не будет.

Не думаю, что замена председателя фракции произошла без согласования с Тимошенко. Без Тимошенко ни одно стратегическое решение не принимается. Возможно, какое-то тактическое, но стратегическое – нет. В этом я убежден, потому что мне кажется, что Тимошенко такой человек, который даже из камеры СИЗО способен управлять партией. И визит Фюле тому свидетельство. Знаете, это показательно, что Фюле был и у Януковича, и у Тимошенко.

Виктор Небоженко, политолог: ТИМОШЕНКО СИЛЬНО ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМ БЛОКОМ Даже в самом страшном сне БЮТ и сама Тимошенко никогда не подозревали, что лидерство в оппозиционной партии возглавит генерал СБУ. Это вообще фантастика. Кожемякину стоило бы держаться в тени, потому что заслуга работников спецслужб в оппозиционных и пропрезидентских силах – это умение держаться в тени. Кожемякин, похоже, решил, что он - большой политик, и это, конечно, свидетельствует о том, что Тимошенко теряет контроль над своим блоком.

Но, думаю, в конечном результате развернется борьба между Кожемякиным и Турчиновым за контроль над списками и областными организациями. Следующим, кого уберут после Кириленко, будет руководитель секретариата фракции Ярослав Федорчук. Чтобы на его месте был обязательно свой человек, желательно с погонами.

Ну а затем развернется борьба за политическое наследство Тимошенко.

Тут также вступает в силу человеческий фактор: когда человек сидит в тюрьме, у него, как правило, остается, очень мало друзей.

Это может очень плохо отразиться на самой партии. Раскол возможен, если Турчинов поймет, что Кожемякин играет свою игру, тогда попробует его снять... Ведь Кожемякин – в Верховной Раде может принимать участие в обменах за «позитивное» голосование, а Турчинов – за пределами ВР, потому противоречие неотвратимо... И неотвратима попытка Турчинова вынудить Кожемякина исполнять договоренности.

Яна Солнцева, Маргарита Сокольская