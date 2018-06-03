Суд над ЮВ: Тимошенко поднимут с кровати принудительно?

Сегодня за Юлию Тимошенко снова принялся суд. Апелляционный. И хотя заседание длилось около пяти часов, рассматривать жалобу экс-премьера по сути на приговор Печерского суда так и не начали - из-за отсутствия Тимошенко. Защита уверяет, ЮВ не может передвигаться. Прокуроры говорят, что противопоказаний к участию в судебных заседаниях для Юлии Владимировны нет. Судья решает "объявить перерыв для предоставления ей возможности прибыть". Адвокаты не исключают, что при такой Фемиде Тимошенко и на носилках могут внести в зал заседаний.

...Несколько тысяч сторонников Леди Ю утром пикетируют здание Апелляционного суда Киева на Соломенской площади. "Юле - волю!", "Банду геть!" "Ганьба!", - скандируют люди, окруженные «живым кордоном» милиции, которой полно как внутри суда, так и за воротами.

- Мы получили медицинское заключение, что она вчера ходить не могла. Если в больнице СИЗО работает Иисус Христос, способный поднимать людей лишь одним взглядом, тогда, наверное, состояние ее здоровья было бы удовлетворительным. Однако там не работает Христос, там работает гестапо, - рассказывает перед началом заседания Сергей Власенко. - Состояние ее здоровья вчера на 18:00 свидетельствовало о том, что она не может самостоятельно передвигаться. У меня есть информация, что на врачей медицинской части следственного изолятора оказывается бешеное давление, чтобы они написали, что Тимошенко способна передвигаться и принимать участие в судебном заседании. Но это полный абсурд.

Власенко также отмечает, что рассматривать апелляцию без Тимошенко невозможно, поскольку она апеллянт.

Однако заседание начинается. В зал прессу не пускают. Только депутатов. Некоторые народные избранники настаивают на допуске прессы, даже не против отказаться от своих мест в зале в пользу журналистов.

- Нельзя препятствовать журналистской деятельности, - заступается за прессу бютовец Андрей Сенченко. - Это открытое судебное заседание. Не было никакого ограничения или решения суда, что судебное заседание закрытое. Поэтому необходимо журналистов пропускать.

- Депутаты, проходите, - обращаются к нардепам беркутовцы, пропуская мимо ушей фразы о противозаконности недопуска прессы.

Завязывается словесная перепалка.

Но прессу пускают только в конференц-зал, где идет трансляция из зала заседаний. Как пояснил один из силовиков, судебный зал вмещает всего 50 человек, а новый руководитель фракции БЮТ Андрей Кожемякин и так подал список на допуск более сотни народных избранников. Поэтому некоторым из них даже пришлось проходить с боем.

Позже некая сотрудница суда сообщила, что прессу не пускают на основе постановления суда. Однако этого постановления увидеть так и не удалось.

В это время у ограды Апелляционного суда становится горячо. Из окон дома Фемиды хорошо видна улица. У центральных ворот, самых низких, сторонники БЮТ начинают расшатывать ограду. И через каких-то пару секунд таки ломают ворота. Беркут реагирует мгновенно - новоприбывшие отряды выталкивают сторонников от центрального входа. Прорваться на заседание никому не удается. А чтобы "подвиг" не повторили - силовики быстро оттесняют сторонников Тимошенко подальше от ворот.

Заседание начинается. Среди защитников Тимошенко - Александр Плахотнюк, Юрий Сухов, Николай Серый и дочь Евгения Карр. Муж экс-премьера Александр на заседание не явился.

Прокурорская тройка без изменений: Александр Микитенко, Лилия Фролова, Михаил Шорин.

Дело рассматривает коллегия судей во главе с Еленой Ситайло.

- Отводы будут к составу суда? - повышая голос, спрашивает у присутствующих председательствующая.

- Безусловно, - встает Сухов.

Адвокат Тимошенко заявляет отвод председательствующей Ситайло. Он убежден, что назначенная за два дня до заседания судья не смогла в полном объеме разобраться в деле и принимала решение "в условиях отсутствия объективности".

- Необъективное рассмотрение, безусловно, повлияет на решение, - резюмирует ходатайство Сухов.

Другие защитники Тимошенко тоже поддерживают ходатайства. Серый напоминает, как на предварительном рассмотрении дела судье передавали какие записки, после прочтения которых ей вдруг становилось плохо.

- Если там была информация, которую можно расценивать как давление на суд, то судья должна была сообщить об оказании давления на суд. Этого не было. Не было сообщено и содержание записок.

Плахотнюк добавляет, что за то время, которое суд находился в совещательной комнате на предыдущем заседании физически просто невозможно было подготовить решение такого объема.

Дочь Евгения тоже говорит несколько слов в защиту матери.

- Я считаю, что судья Ситайло не может рассматривать дело хотя бы потому, что у вас не было времени изучить материалы дела. Для этого нужно два месяца, а у вас было два дня.

Прокуроры называют все аргументы защиты "субъективными суждениями".

Власенко, в свою очередь, тоже заявляет о предвзятости судьи и поддерживает ее отвод.

Суд идет советоваться. Минут через сорок объявляет решения - оснований для удовлетворения ходатайства "не установлено".

Кто же сам себе любимого отведет?

Тогда защита заявляет о необходимости отвода всей коллегии судей.

Обоснование приводит Власенко, в частности, рассказывая, что одна из назначенных судей в апелляционной деле Тимошенко - жена начальника управления Генпрокуратуры.

- Фальсификация дела приобретает откровенный характер, так как одна из судей - жена одного из руководящих работников Генпрокуратуры. Это Татьяна Фрич, муж которой работает, или по крайней мере до недавнего времени работал, начальником управления ГПУ, - говорит бютовец.

Он также напоминает, как буквально за несколько дней до заседания одна из предыдущих судей "внезапно вспомнила, что рассматривает другое дело и написала заявление о самоотводе, после чего автоматизированная система полностью поменяла состав коллегии, несмотря на то, что двое других судей заявлений не писали... Еще такая странность. Якобы машина отбирает судей. Так вот машина еще раз избрала судью Ситайло и снова председательствующей по делу... То, что они сейчас делают, свидетельствует о полной заангажированность этого суда и полную управляемость этого суда из АП. Поэтому мы не ожидаем каких-либо положительных моментов. Если они даже произойдут в ходе судебного разбирательства, это будет означать, что президент под давлением европейской и мировой общественности изменил свое мнение".

И снова судьи удаляются в совещательную комнату. А по возвращении громко зачитывают, как автоматизировано и без всякого вмешательства происходило разделение дела, а то, что муж судьи работник ГПУ, "не является обстоятельством, исключающим рассмотрение дела".

Поэтому решение предсказуемое - отказать в удовлетворении ходатайства в отводе всего состава судей.

Далее Ситайло ставит вопрос о возможности рассмотрения дела без участия Тимошенко. Заодно зачитывая присутствующим заявление экс-премьера, датированное 13 декабря.

"Состояние моего здоровья не позволяет мне самостоятельно передвигаться, а следовательно я не могу принять участие в судебном заседании Апелляционного суда, - пишет Тимошенко. - Еще вчера состояние моего здоровья не позволяло мне добраться даже до следственной комнаты. И я проводила встречи с моими защитниками Карр и Власенко в помещении моей камеры".

Следом судья оглашает содержание медсправки за подписью начальника медицинской части киевского СИЗО Пирогова от 13 декабря. Мол, Пирогов осмотрел сегодня утром Тимошенко, ее состояние за сутки не изменилось. И его вывод - противопоказаний к участию в судебном заседании Тимошенко нет.

- Возможно ли продолжать рассмотрение дела без Тимошенко? - задает вопрос участникам заседания судья.

Сначала интересуется мнением прокуроров.

После короткого обсуждения Микитенко заявляет: "Мы считаем целесообразным повторно вызвать ее в суд". Он ссылается на результаты обследования Тимошенко в СИЗО от 12 декабря, где якобы отсутствуют противопоказания врачей для ее доставки в суд.

Адвокаты хотят посмотреть на эту справку.

- Медицинская комиссия отчитывается перед ГПУ. Даже не суду адресована эта справка, а ГПУ. В связи с чем ГПУ проводила такое исследование? На основании чего? - задается логичными вопросами Плахотнюк, просмотрев справку. Но все вопросы растворяются в воздухе.

Адвокат также рассказывает, что у них есть медсправка, подписанная 8 декабря, где в заключении четко указан постельный режим для ЮВ.

Автор справок один и тот же, а содержание противоположное.

Слово берет Власенко.

- Вчера с 12:30 до 18:00 я находился в камере Юлии Тимошенко, и никакой комиссии МЗ там не было... У нас на предыдущем заседании одной даме стало немножко плохо. Два часа тут ее откачивали две скорые помощи. Судьи Ситайло, если кто забыл... А человек с 5 ноября лежит без движения в камере СИЗО. В течение последнего месяца все следственные действия проводятся в камере следственного изолятора. Что вы делаете? Нет никаких медицинских оснований доставлять в суд и продолжать издеваться над человеком. Непредоставление лекарств - это пытка. Принуждение человека что-то делать - это пытка. Тот, кто вынес это ходатайство, это палач, с юридической точки зрения. Микитенко - вы палач, с юридической точки зрения.

Эмоциональная речь Власенко срывает аплодисменты его коллег.

Судьи снова идут советоваться.

В итоге решают вызвать Тимошенко в суд. И объявляют перерыв до 10 утра 14 декабря.

"Заслушав участников сторон, суд решил вызвать подсудимую повторно и объявить перерыв для предоставления ей возможности прибыть", - говорится в постановлении суда.

Ситайло также решает истребовать из СИЗО справку о состоянии здоровья Тимошенко.

К журналистам выходят адвокаты.

- Позиция защиты проста - сначала надо обеспечить надлежащее лечение Юлии Владимировны, чтобы она находилась в надлежащем состоянии и полноценно участвовала в апелляционном рассмотрении, - говорит Серый.

- Идет манипулирования состоянием здоровьем Юлии Владимировны, - добавляет Плахотнюк. - Там, где нужно срочно провести заседание,выдается справка, что нельзя привезти ее в суд, что нельзя провести следственные действия даже в следственных кабинетах СИЗО, но можно провести следственные действия в камере. Хотелось бы верить, что суд сделал перерыв, чтобы выяснить противоречия с медицинской документацией, а не для того, чтобы физически доставить на завтрашнее заседание Юлию Владимировну. Но мы не исключаем, что перерыв объявлен для того, чтобы доставить Юлию Владимировну в любом виде и состоянии.

- Ее могут внести на носилках в зал? - спрашивают журналисты.

- К сожалению, могут всё, - резюмирует Сухов.

Продолжение следует ...

Анна Ященко

Фото УНИАН