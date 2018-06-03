Россияне требуют перемен

Сколько бы не пугал россиян Владимир Путин политическими протестами и беспорядками, которые они, мол, создают в стране, сколько бы ни кошмарил «хаосом по-украински»образца 2004-го года, а митинги таки добрались до России.

10 декабря десятки тысяч россиян вышли на улицы, чтобы опротестовать результаты выборов в Госдуму. Выступления несогласных прокатились по всей стране: от Калининграда до Хабаровска, от Краснодара до Санкт-Петербурга. Главная же и самая крупная акция состоялась в столице России, Москве. По неофициальным данным, на акцию «За честные выборы» пришло около 100-и тысяч участников, что втрое больше, чем предполагала власть (хотя согласно данным полиции, митинг посетили лишь 25 тысяч человек). Людям не хватило места на Болотной площади, митинг растянулся до близлежащих улиц и парков.

Люди начали собираться в центре Москвы еще с полудня. На Болотную площадь, где власти разрешили митинговать, пришли представители различных политических партий - и парламентских, и тех, кого в России привыкли называть несистемной оппозицией. Но больше всего в толпе было простых москвичей - интеллигенции, представителей среднего класса, молодежи. У многих в руках - белые цветы, на груди - белые ленты как символ несогласия с результатами выборов. На плакатах в руках протестующих можно было увидеть надписи: «Мы вас не выбирали», «Путин, убирайся», «Ваши «выборы» не признаем», «Сфабрикованная Дума народу не нужна». Среди самых популярных лозунгов - «Свободу», «Долой Путина», «Долой Единую Россию», «Долой беспредел», «Пора менять власть».

Впрочем к акции подготовились и правоохранители. Порядок в центре столицы России обеспечивали представители внутренних войск, ОМОНа, ситуацию патрулировали даже с неба, где постоянно кружил полицейский вертолет. Главные же площади страны - Красная, Манежная и Революции - для прохода были вообще закрыты.

Многотысячный митинг на Болотной не смогли проигнорировать даже федеральные каналы, которые до этого замалчивали информацию о происходящем в Москве. После выступления оппозиции на Болотной площади сюжеты об акции протеста показали почти все российские каналы. Действительно, шила в мешке не утаишь, когда на сцену митинга выходят сами телевизионщики и известные медийные персоны России. Так, среди выступающих, кроме политиков Бориса Немцова и Сергея Митрохина, были российские писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Борис Акунин, телеведущие Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и многие другие. Каждый из них объяснял, почему пришел на акцию. Пикетчикам зачитали письмо задержанного ранее блогера Алексея Навального, который сейчас находится в следственном изоляторе. А к российским властям участники акции выдвинули список из нескольких требований. Несогласные настаивают на отмене официальных результатов выборов в Госдуму, увольнении главы российского Центрвыборчкома Владимира Чурова и расследовании зафиксированных фактов нарушения избирательного законодательства. В планах оппозиции - проведение новых выборов в парламент, в которых, в отличие от предыдущих, они смогли бы принять участие.

Аналитики критически оценивают шансы оппозиции добиться перевыборов в целом. В ЦИК и Генпрокуратуре РФ уже заявили, что нет никаких оснований для пересмотра результатов выборов. Результаты выборов опубликовала правительственная «Российская газета», а значит они вступили в силу.

Властный тандем пока, как представляется, немного растерян и ищет выхода из ситуации. Дмитрий Медведев через социальную сеть Facebook поручил проверить все сообщения с избирательных участков о нарушениях в ходе выборов в Госдуму.

- Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах, - подчеркнул он. - Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков по соблюдению законодательства о выборах.

Но изменит ли это результаты выборов? Оппозиционеры пока не теряют надежды и дают властям время. Впрочем предупреждают: если к их требованиям Кремль не прислушается, снова выйдут с протестом. На всякий случай заявку на следующий митинг с участием 50 тысяч человек уже подали на 24 декабря.

За развитием событий в России сегодня пристально следят во всем мире, включая и украинские СМИ. Кое-кто поспешил даже провести параллели между российскими событиями сегодня с Оранжевой революцией. Впрочем такие сравнения возможны только с очень большой натяжкой. Действительно, причины недовольства те же: люди просто не хотят терпеть беспредел чиновников и коррупции, и сегодняшние россияне, как и украинцы в 2004-ом году, хотят настоящих выборов, где их голос имел бы значение.

Впрочем среди вышедших с протестом на Болотную, мало кто говорит о революции. В истории России это слово имеет ярко выраженный кровавый оттенок, поэтому сегодняшние либералы и интеллигенция всячески стараются его избегать (и даже освистывают тех, кто призывает к революциям, что и случилось во время митинга на Болотной с русским националистом Константином Крыловым. А украинцам с их «оранжевым бэкграундом», которые естественно приветствуют выступления российских оппозиционеров, вежливо, но безапелляционно отвечают: «Вы со своей страной разберитесь, а мы уж со своей сами справимся». Очевидно, что сегодня российское оппозиционное сообщество не готово к сценариям образца Украины 2004-го года, потому даже в ее воображении прочно закрепилось стереотипное представление «цветной революции» как чего-то негативного.

Это чувствуют и российские властные политтехнологи. Некоторые из них предлагают взять под контроль настроения недовольных через создание новой партии- для так называемых «раздраженных городских сообществ». Возможно, такой силой в будущем станет политический проект бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который заявил о намерениях создать новую партию. По его словам, это будет либеральная альтернатива существующим политическим силам.

Впрочем, понятно, что эти проекты - вопрос будущего. А ответ на протестные настроения обществу надо давать уже сегодня. В стране вот-вот начнется президентская избирательная кампания, и недовольных до марта 2012 года вряд ли уменьшится. Что предложит Путин российским избирателям в такой ситуации? Большинство из них, как говорят политологи, сегодня чувствуют себя обманутыми властью. Не только потому, что многое из обещанного Путиным пока так и остается обещаниями, а еще и потому, что решение о рокировкепрезидента и председателя правительства принималось, оказывается, еще четыре года назад. Такого откровенного цинизма российский избиратель может на этот раз и не простить.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве

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