Путин заявляет, что договорился о президентстве еще 4 года назад

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что договорился с действующим президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о своем возвращении на должность президента еще 4 года назад.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он заявил в интервью российским федеральным каналам.

«Мы много лет назад – ещё четыре года, договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен, если мы вместе пройдём вот этот период достаточно тяжёлых испытаний», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, это абсолютно нормальное дело в политической жизни и практике, когда создаются какие-то политические альянсы, политические союзы, политики договариваются о принципах совместной работы и поведения.

«Мы исходили из того, что следующую четырёхлетку, четыре года, пройдём, и если мы пройдём её успешно, то тогда будем вправе предъявить обществу наши предложения по конфигурации власти: кто будет чем заниматься, какими принципами будем руководствоваться, и куда мы собираемся вести нашу страну и наше государство», – заявил он.

При этом В.ПУТИН отметил, что их «тандем» предъявил такой вариант не как решённый вопрос между ними.

«Мы предлагаем вот такую конфигурацию, а граждане страны на избирательных участках скажут, согласны они с этим предложением или нет. Выборы решают всё», - заявил премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, в ходе первого этапа XII съезда партии «Единая Россия» (23-24 сентября с.г.) в предварительном порядке было объявлено о том, что «единоросы» готовы поддержать кандидатуру В.ПУТИНА на президентских выборах.

Президент России Д.МЕДВЕДЕВ, выступая на съезде, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму РФ в декабре и предложил В.ПУТИНУ баллотироваться в президенты РФ, заявив, что сам пойдет работать в правительство.